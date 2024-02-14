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أزمة الحراسة تجلب الصداع لخيسوس

2/14/2024 11:19:34 PM
(MENAFN- Al Watan) يواجه مدرب الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس، أزمة قوية على مستوى حراسة المرمى، بعد إصابة حبيب الوطيان بقطع في الرباط الصليبي والغضروف على أن يجري جراحة عاجلة خلال الأيام المقبلة.
وتعد هي الإصابة الثانية على مستوى الرباط الصليبي التي تضرب الهلال هذا الموسم، بعد البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي عانى منها أيضا خلال أكتوبر الماضي، إلا أن إصابة الوطيان وضعت المدرب البرتقالي في موقف لا يحسد عليه، لا سيما في ظل خضوع الحارس الدولي السابق محمد العويس لفترة تأهيل بعد العملية الجراحية التي خضع لها في نوفمبر الماضي، مما جعله غير جاهز للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية، وقلة خبرة الحارس الشاب أحمد أبو راسين، الذي يتواجد في قائمة الزعيم بجوار المغربي الدولي ياسين بونو، الذي سيواجه مهمة شاقة، إضافة إلى غياب الدولي محمد الربيعي عن المشاركة منذ أكثر من 8 أشهر.
صداع جيسوس
أصبح الزعيم بعد إصابة حبيب الوطيان لا يمتلك سوى 3 لاعبين فقط في حراسة المرمى، هم المغربي ياسين بونو، والسعودي الشاب أحمد أبو راسين، والغائب الحاضر محمد الربيعي والهلال يعاني في الأساس من إصابة محمد العويس الذي خضع لعملية جراحية في الظهر منذ نوفمبر الماضي. وأشارت مصادر إلى أن العويس سيلحق بالهلال خلال مارس المقبل، وهو ما يمثل أزمة واضحة وصداعا كبيرا لخيسوس.
مهمة شاقة
سيكون أمام المغربي ياسين بونو مهمة شاقة، بسبب الأزمة الكبيرة، حيث من المفترض أن يخوض جميع المباريات المقبلة دون راحة. وبونو هو الحارس الأساسي بكل تأكيد والذي خاض أغلب مباريات الموسم، ولكنه سيعاني من ضغط متواصل، بسبب صغر سن أبو راسين، وعدم جهوزية الربيعي الكاملة. ومن المفترض أن يتعامل بونو مع المهمة بشكل مميز، في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها، ولكن حال إصابته سيجد الهلال نفسه أمام موقف لا يحسد عليه.
-إصابة الوطيان وضعت الهلال في موقف صعب
-الزعيم فقد خدمات العويس منذ نوفمبر الماضي
-الربيعي لم يشارك منذ 8 أشهر ولم تكتمل جهوزيته
-قلة خبرة أبو راسين وصغر سنه تضع الحمل على كاهل بونو
-خيسوس يخشى تعرض الحارس المغربي للإصابة أو الإرهاق

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