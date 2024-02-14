الدون يحطم متاريس الفهود

(MENAFN
- Al Watan) نجح النصر في فك شفرة دفاعات الفيحاء المتقنة، وخطف انتصار مهم على مضيفه 1 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، سجل للعالمي قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو ((81))، بعد استحواذ على الكرة كبير للعالمي، وتنظيم دفاعي رائع من قبل الفهود، ليخطو فارس نجد نحو ربع النهائي، إلا أن الأمور تظل معلقة حتى مواجهة الإياب التي ستجمعهما الأربعاء المقبل على ملعب الأول بارك.
ويعتبر هدف الدون هو الأول له في مرمى الفيحاء منذ قدومه للنصر في يناير 2023، إذ واجه النجم البرتغالي بقميص النصر، الفهود مرتتين من قبل إلا أنه لم ينجح في التسجيل في مرمى البرتقالي.
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