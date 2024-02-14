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الدون يحطم متاريس الفهود

2/14/2024 11:19:34 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح النصر في فك شفرة دفاعات الفيحاء المتقنة، وخطف انتصار مهم على مضيفه 1 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، سجل للعالمي قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو ((81))، بعد استحواذ على الكرة كبير للعالمي، وتنظيم دفاعي رائع من قبل الفهود، ليخطو فارس نجد نحو ربع النهائي، إلا أن الأمور تظل معلقة حتى مواجهة الإياب التي ستجمعهما الأربعاء المقبل على ملعب الأول بارك.
ويعتبر هدف الدون هو الأول له في مرمى الفيحاء منذ قدومه للنصر في يناير 2023، إذ واجه النجم البرتغالي بقميص النصر، الفهود مرتتين من قبل إلا أنه لم ينجح في التسجيل في مرمى البرتقالي.

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