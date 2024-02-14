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إطلاق صندوق Big Time الاستثماري لدعم المحتوى العربي

2/14/2024 11:19:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) عن إنشاء صندوق Big Time الاستثماري، حيث سيخصص الصندوق لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.
وأوضح آل الشيخ أن الهيئة العامة للترفيه (GEA) ستساهم في الصندوق كراعي رئيسي، ووزارة الثقافة كراعي مشارك، إلى جانب مجموعة من الشركات المتخصصة في المجال، وهي شركة صلة استوديو شركة الوسائل SMC شركة العالمية، شركة روتانا للصوتيات والمرئيات شركة بنش مارك، وشركة بيسكوير للإنتاج الفني، كما يهدف الصندوق في مرحلته الأولى إلى الاستثمار في أهم الأفلام السعودية والخليجية والعربية.
ويأتي هذا الإعلان خلال زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، والتي يعقد خلالها مجموعة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، بهدف دعم الحركة الترفيهية والفنية بين البلدين الشقيقين.

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