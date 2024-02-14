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تجويد الخدمات يقلص شركات العمرة لـ 476

2/14/2024 11:19:34 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفض عدد شركات العمرة إلى 476 شركة في 2023، مقابل 491 شركة خلال عام 2022، وكان عدد المعتمرين القادمين من الداخل والخارج حتى 2023/08/02 بحسب وسيلة النقل، 7.956.242 معتمرا.
وأوضحت وزارة الحج والعمرة أهم ضوابط المخالفات التي تحال للجنة النظر في شكاوى المعتمرين والتي تتمثل في إخلال شركات ومؤسسات العمرة بالتزاماتها في تقديم الخدمة للمعتمرين، إذ نصت المادة السابعة من تنظيم خدمات المعتمرين القادمين من خارج المملكة، بمعاقبة المؤسسة أو الشركة المرخصة لها التي تخل بأي حكم من أحكام التنظيم ولائحته التنفيذية بعقوبات أبرزها غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال، مع إيقاف العمل بالترخيص لمدة لا تزيد عن 6 أشهر من مدة تأشيرات العمرة، وكذلك تحرم الجهة المرخص لها في الخارج من التعامل مع المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكة، كذلك يعاقب من يقوم بخدمة المعتمرين دون الحصول على الترخيص اللازم بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال.
المعتمرون حسب الأشهر
- محرم
274.505
- صفر
561.541
- ربيع الأول
734.122
- ربيع الثاني
789.484
- جمادى الأولى
785.337
- جمادى الثانية
894.715
- رجب
1.088.940
- شعبان
1.181.314
- رمضان
1.174.551
- شوال
465.648
- ذو القعدة
6085
مخالفات أمام لجنة النظر في الشكاوى
- عدم تأمين سكن.
- تأمين سكن غير مرخص أو غير مصنف.
- اختلاف في برنامج السكن.
- عدم إشعار الوزارة بتعديل السكن.
- عدم تأمين النقل.
- تأمين نقل غير مرخص.
- عدم استقبال المعتمرين.
- عدم تأكيد الحجوزات للمغادرة أو عدم متابعة المغادرة.
- عدم الإبلاغ عن المعتمرين المتأخرين.
- تفويج خاطئ أو متأخر.
- عدم توعية المعتمرين بالتقيد بالأوزان المسموح بها.
- عدم وجود برنامج للمعتمرين في المدينة المنورة.
- عدم التقيد بتعليمات التفويج.
- عدم توجيه المعتمر لموقع السكن الصحيح.
- التأخر في تأمين السكن.

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