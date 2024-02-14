70% من قيمة الشيكات التجارية المصروفة بالرياض

(MENAFN
- Al Watan) ارتفعت قيمة الشيكات التجارية الخاضعة للمقاصة المصرفية عبر البنوك التجارية بنسبة 13.2% خلال العام الماضي مرتفعة من 38.4 مليار ريال إلى 43.5 مليار ريال.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي أن 70% من قيمة الشيكات التجارية المصروفة كانت بمنطقة الرياض، والتي بلغت فيها قيمة الشيكات التجارية خلال الربع الرابع 2023 حوالي 30.5 مليار ريال، مرتفعة من 23.7 مليار ريال وبزيادة سنوية بلغت 28.8%، وهي النسبة التي أثرت على إجمالي الشيكات التجارية ودفعتها للارتفاع خلال العام الماضي. المناطق المرتفعة
وسجلت 3 مناطق ارتفاعا سنويا في قيمة الشيكات التجارية تمثلت في الرياض ذات القيمة الأعلى، وأبها التي ارتفعت بنسبة 36.8% وبقيمة إجمالية بلغت 52 مليون خلال الربع الرابع 2023 مرتفعة من 38 مليون خلال ذات الربع في العام 2022، والطائف التي سجلت أعلى نسبة ارتفاع بحوالي 540% مرتفعة من 10 ملايين ريال إلى 64 مليون ريال. المناطق المنخفضة
في حين سجل عدد من المناطق انخفاضا في قيمة الشيكات التجارية كان أبرزها جدة التي انخفضت فيها قيمة الشيكات التجارية المصروفة من 7.9 مليارات ريال إلى 7.1 مليارات ريال وبنسبة 9.9%، والدمام التي انخفضت من 5.8 مليارات ريال إلى 5.3 مليارات ريال وبنسبة 8.7%، في حين انخفضت قيمتها في مكة 81.2% منخفضة من 543 مليون ريال إلى 102 مليون ريال، وانخفضت في تبوك بنسبة 21.8% من 307 ملايين ريال إلى 240 مليون ريال، وفي المدينة المنورة انخفضت بنسبة 29% من 62 مليون ريال إلى 44 مليون ريال، كما انخفضت في بريدة بنسبة 6% من 18 مليون ريال إلى 12 مليون ريال، بينما استقرت في جازان عند 12 مليون ريال خلال الربعين الرابع من عامي 2022 و2023.
قيمة الشيكات التجارية عبر المقاصة المصرفية في المناطق ((بالمليون ريال)):
المرتفعة:
الرياض= 28.8%
الربع الرابع 2022= 23.708
الربع الرابع 2023= 30.549
أبهـا= 36.8%
الربع الرابع 2022= 38
الربع الرابع 2023= 52
الطائف= 540%
الربع الرابع 2022= 10
الربع الرابع 2023= 64
المنخفضة:
جدة= - 9.9%
الربع الرابع 2022= 7.935
الربع الرابع 2023= 7.149
الدمام = - 8.7%
الربع الرابع 2022= 5.851
الربع الرابع 2023= 5.341
مكــــة= - 81.2%
الربع الرابع 2022= 543
الربع الرابع 2023= 102
تبـوك = - 21.8%
الربع الرابع 2022= 307
الربع الرابع 2023= 240
المدينة= - 29%
الربع الرابع 2022= 62
الربع الرابع 2023= 44
بريدة=- 6%
الربع الرابع 2022= 18
الربع الرابع 2023= 12
جازان= 0
الربع الرابع 2022= 12
الربع الرابع 2023= 12
الإجمالي= 13.2%
الربع الرابع 2022= 38.484
الربع الرابع 2023= 43.566
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