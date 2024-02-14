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6% زيادة متوقعة في الرواتب بالمملكة

2/14/2024 11:19:33 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع تقرير اقتصادي أن تشهد الرواتب في السعودية ارتفاعا سنويا بنسبة 6% خلال العام 2024، حيث يستمر الطلب على المواهب في الارتفاع وسط جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الاقتصاد النفطي في إطار خطة رؤية 2030.
وأشارت دراسة أعدها موقع كوبر فيتش إلى أن المملكة خلقت 1.12 مليون وظيفة في القطاع الخاص كجزء من خطتها لتطوير مشاريع تزيد قيمتها عن تريليون دولار، حسبما ذكرت وزارة المالية في بيان ميزانية 2024.
ومن المتوقع أن تستمر طفرة التوظيف هذا العام، في حين تدخل النساء القوى العاملة في المملكة بمعدل ثابت، وفقا لوزارة المالية.
زيادة الرواتب
ووفقا للدراسة فإن أكثر من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع تنوي زيادة الرواتب في عام 2024، ووجدت الدراسة أن ما يقرب من 60 % من المستجيبين يتوقعون أيضا زيادة عدد موظفيهم في عام 2024، لكن 29 % يستعدون لتقليل حجم القوى العاملة لديهم.
وفي الوقت نفسه، يخطط أكثر من خمس المشاركين وبنسبة 22% لخفض الرواتب خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وهو أمر غير متوقع بالنظر إلى أن عام 2024 من المرجح أن يشهد مثل هذه المستويات العالية من الطلب على المواهب، ومن المرجح أن تكافح المؤسسات التي تجد نفسها قادرة لجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها في سوق التوظيف التنافسي هذا خاصة بين المواطنين السعوديين.
المكافآت السنوية
وسيكون خبرا سارا للموظفين في المملكة العربية السعودية، تخطط 78% من الشركات التي استجابت لاستطلاع كوبر فيتش لإصدار مكافآت سنوية بناء على أدائها المالي لعام 2023، بالمقارنة مع 22 % من الشركات التي لا تخطط لمكافأة الموظفين بمكافأة هذا العام، ومن بين الشركات التي ستدفع مكافآت، ستمنح 24 % الموظفين دفعة لمدة شهر واحد لرواتبهم، و21 % ستدفع شهرين و 18 % تخطط للحصول على مكافأة لمدة ثلاثة أشهر.
يمكن لبعض الموظفين العاملين في قطاعات مثل الخدمات المالية وإدارة الاستثمار والعقارات والاتصالات أن يتوقعوا مكافأة لمدة ستة أشهر، ومن بين 22 % من الشركات التي لا تنوي دفع مكافآت، تعمل أعلى النسب في مجالات البناء والاستشارات.
الوظائف الأكثر طلبا
على مدى السنوات الخمس الماضية، برزت أدوار مثل فنيي رعاية المرضى، ومحللي نظم المعلومات، ومنسقي نمذجة معلومات البناء، ومديري الصحة والسلامة، والمتخصصين في عمليات الموارد البشرية كأسرع الوظائف نموا في المملكة العربية السعودية، وفقا لمسح أجرته شبكة لينكد إن المهنية في يناير.
كما كان هناك نمو كبير لخدمات الاستشارات العقارية في المملكة العربية السعودية، كما سيكون هناك طلب على مستشاري إدارة المشاريع في المملكة، حيث تبحث المنظمات الكبرى من جانب العملاء الآن عن المواهب من السوق الدولية من خلال جهود البحث عن الكفاءات.
وفي الوقت نفسه، يتوقع 24% من المشاركين في استطلاع كوبر فيتش حدوث نقص في المواهب المتاحة هذا العام، مع احتلال الأدوار الإدارية والقيادية الصدارة.
تشمل الأدوار الأخرى المطلوبة الموظفين ذوي المهارات التحليلية، بالإضافة إلى الخبرة في قطاعات مثل الهندسة وتطوير البرمجيات والمبيعات والتمويل وعلوم البيانات.

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