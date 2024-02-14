هل تحولت السيارات إلى أداة استثمارية؟

لاحظ المتعاملون بقطاع السيارات ، تغيير ثقافة المستهلكين فى التعامل مع اقتناء سيارة من مرحلة تصنيفها تحت بند الكماليات أو الترفيه أو حتى الضرورة لدى البعض، إلى اعتبارها أحد أوعية الادخار والاستثمار على غرار (الذهب والعقارات وشهادات الاستثمار البنكية).

وخلال العامين الماضيين، تغيرت الأمور بشكل كبير حيث شهدت الاسعار تقلبات مسجلة ارتفاعات كبيرة مدفوعة بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ورصدت جريدة ((البورصة)) تحرك أسعار السيارات خلال الفترة من يناير 2023 وحتى يناير 2024، حيث وصلت الزيادات إلى أكثر من 1.5 مليون جنيه بسعر السيارة الواحدة، بينما سجلت أقل زيادة نحو 700 ألف جنيه، وذلك وفقًا للقوائم السعرية الصادرة من قبل الوكلاء المحليين.

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أكد خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة ((جنباى رويال)) فى مصر، لـ ((البورصة))، أن الاستثمار بالسيارات أصبح ينافس الادخار فى القطاعات الآمنة ومنها ((الذهب، والعقارات)) خلال الفترة الحالية بحسب المتعارف علية سابقًا؛ بسبب الزيادات التى تخطت حاجز الـ مليون جنيه فى سعر السيارة الواحدة.

وأشار ((سعد)) إلى أن المستهلكين أدركوا قيمة الادخار بالسيارات، فعلى سبيل المثال السيارة التى تم شرائها بـ 250 ألفا سابقًا أصبحت قيمتها السوقية تتخطى أكثر من 800 ألف جنيه خلال أشهر معدودة، بسبب تحريك أسعار صرف الدولار لأكثر من مرة منذ بداية الأزمة الخاصة بالاستيراد مطلع عام 2022.

منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن استمرار زيادات الأسعار دفع المستهلكون نحو اتخاذ خطوات الشراء وعدم الاستمرار فى تأجيل خطوة شراء السيارات، وذلك نظرًا لانها لن تنخفض مجددًا فى ظل الظروف الحالية.

أوضح أن القضاء على ظاهرة ((الأوفر برايس)) تماماً، لن يحدث قبل أن يستقر سعر الجنيه المصرى أمام الدولار ، والعودة الى الاستيراد من جديد دون معوقات، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

أشار ((زيتون)) إلى أن الازمة سوف تستمر حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالى، وأكد أن المستهلك أدرك أن أسعار السيارات لن تنخفض خلال الفترة الحالية؛ لذا يمكن أن ترتفع مبيعات القطاع بشكل نسبى خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال جمال طنه مدير التسويق بشركة سوق السيارات المتخصصة فى بيع السيارات المستعملة، إن الاستثمار بالسيارات المستعملة أو ما يعرف بسيارات (الكسر الزيرو) أصبح هو الحصان الرابح في هذه الفترة، حيث بلغت قيمة الربح في بعض السيارات إلى ما يقرب من 500 و900 ألف جنيه في السيارة الواحدة خلال أقل من 6 أشهر من شرائها.

أشار ((طنه)) إلى أن الزيادات التى طرأت على سوق السيارات المستعملة بلغت نحو 30%، بسبب زيادة أسعار السيارات الزيرو أصبحت تشهد زيادات سعرية كبيرة أسبوعياً، مما دفع العملاء للتحول إلى تجاراً للسيارات المستعملة من خلال شراء السيارة (زيرو) من الوكيل المحلى وعرضها بالسوق بأسعار أقل من نظيرتها لدى الموزعين المعتمدين بالسوق ، للاستفادة من فارق السعر المفروض على السيارة وهو ما يسمى بـ ((الأوفر برايس)).

وقال حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، وخبير السيارات، إن الاستثمار طموح لكل الأشخاص خصوصًا ممن قاموا بالادخار لسنوات طويلة، وهو نشاط مالي أو تجاري تستخدم فيه مدخراتك بطريقة أو بأخرى لزيادة هذه الأموال بدلًا من الاكتفاء بحفظها، ولتحقيق أكبر قدر من النفع من الأموال.

أشار ((مصطفى)) إلى أن لاحظ خلال الفترة القليلة الماضية اتجاه معظم راغبي الاستثمار لشراء السيارات والتي ارتفعت أسعارها بنسبة كبيرة جدًا، خصوصًا بعد تفاقم أزمة ارتفاع سعر الدولار مع الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمات الاقتصادية التي أثرت على العالم أجمع.