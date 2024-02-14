مستشار مصلحة الضرائب: مشروعات ((جهاز الخدمة الوطنية)) تخضع للضريبة وفق قانون إلغاء الإعفاءات

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنَّ مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع، تخضع لأحكام القانون 159 لسنة 2023، والذى يهدف إلى إلغاء إعفاءات الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية.

أوضح، خلال ندوة أقامها مجلس الأعمال المصرى الكندى، أن القانون يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار؛ حيث المعاملة الضريبية الموحدة لجميع القطاعات الحكومية، وبالتالى تحقيق العدالة الضريبية.

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بلائحة تنظيمية يُلغى كثيراً من الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة، وهو كان أحد محاور اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى الذى ضغط، خلال السنين الماضية، لخفض بصمة الدولة، والقطاع العام السيادى، وغير السيادى فى الاقتصاد.

أضاف ((محروس))، أن الدولة تستهدف عدم التوسع فى الإعفاءات الضريبية؛ ((لأنها ليست ميزة لجذب الاستثمارات))، بحسب قوله، وذلك المستثمر الأجنبى إن كان معفى هنا فلا بد من خضوعه للضريبة فى بلد الإقامة حسب اتفاقيات الضرائب الدولية.

وقال حمدى هيبة، مستشار الضرائب لدى مكتب الشرق الأوسط للاستشارات الضريبية، إنَّ التعليمات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبى، غير قابلة للتطبيق، وتزعج الشخص غير المقيم عند استرداد فرق الضريبة، ويتنافى مع توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الممولين المقيمين أو غير المقيمين.

وبحسب ((هيبة))، تُفرض التعليمات على الشخص غير المقيم ضرورة إحضار عدد كثير من المستندات لتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى، ما يشكل عبئاً على المستثمرين الأجانب.

أوضح ((محروس))، أن تلك التعليمات لإحكام الجانب التنفيذى؛ حيث إنَّ هناك ((دول ملاذ ضريبى))، ولذلك يجب إحكام الرقابة؛ حتى لا يؤدى ذلك إلى تسريب لموارد الخزانة العامة الدولة.

وأكد أن اتفاقيات منع الازدواج الضريبى تمنع أن يكون الممول المقيم فى ميزة تنافسية عن الممول غير المقيم.

أضاف أن هناك دراسات فى وحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية تعمل على رصد معدلات تنفيذ وأداء وانحرافات أى كتاب دورى أو تعليمات تنفيذية تصدرها مصلحة الضرائب، بغرض بيان أثر تلك الإجراءات على المجتمع الضريبى.

أوضح: ((لذلك من الجائز تعديل عدد المستندات الورقية المطلوبة إلى عدد أقل فيما يخص تلك التعليمات وفق ما تقتضيه الحاجة من واقع التجربة العملية)).

وأضاف ((محروس))، أنه جار الإعداد حالياً لإصدار كتاب دورى لتنفيذ قرار وزير المالية احتساب فروق العملة بالتنسيق مع البنك المركزى.

وقال خالد أبوزهرة، رئيس لجنة الضرائب بمجلس الأعمال المصرى الكندى، إنه يجب وجود آلية واضحة لاحتساب فروق تدبير العملة.

وكانت ((المالية)) حددت فروق أرباح أو خسائر تدبير العملة الأجنبية عند احتساب الوعاء الضريبى عن العام الماضى؛ حيث حدد القرار 4 فترات مختلفة من العام الماضى، الأولى أول 4 أشهر، وتحتسب فيها نسبة التغير فى فروق العملة بنحو 9%، والثانية من مايو وحتى أغسطس، وتحتسب بنسبة 24%، والثالثة من سبتمبر حتى أكتوبر بنسبة 34%، فيما ستصل إلى 60%، خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر.

كما طالب بضرورة توحيد مفهوم المادة ((3)) من القانون 30 لسنة 2023 على مستوى المراكز والمأموريات، مضيفاً أن المادة تهدف إلى إنهاء منازعات الممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوى عشرة ملايين جنيه وفق نظام الضريبة النسبية أو القطعية.

وشدد ((أبوزهرة)) على ضرورة إنجاز الملفات الخاصة بالشركات المرتبطة بشكل إلكترونى؛ حيث إنَّ فحص الملفات حالياً يتم عن طريق العنصر البشرى، ما ينتج عنه تراكم الملفات لدى الإدارة الضريبية.

وقال أشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، إن هناك تعليمات واضحة من رئيس المصلحة على ضرورة إنهاء جميع المنازعات الضريبية للملفات التى لا يزيد حجم أعمالها على 10 ملايين جنيه قبل منتصف يونيو القادم.

أضاف أن رؤساء المناطق والمأموريات وفقاً لتلك التوجيهات مطالبون بتقديم تقرير ((إنجاز أسبوعى)) لرئيس المصلحة عن عدد الملفات التى تم حلها.

وكشف ((الزيات))، أن ((المصلحة)) تدرس إصدار تعليمات جديدة بشأن إجراءات المقاصة ورد الضريبة؛ حيث إن كليهما يمر بنفس الإجراءات فى كل مأمورية، وتهدف التعليمات الجديدة إلى عدم تكرار تلك الإجراءات فى محاولة لتبسيط وتسهيل إجراء المقاصة بين مستحقات الممولين وما عليهم من أعباء ضريبية.

كما أكد أن منظومة ((الكورتاكسيشن)) والتى تعتمد على وجود ملف مخاطر لكل ممول، أسهمت بشكل كبير فى توحيد وتبسيط إجراءات رد الضريبة، والمقاصة بشكل فعال.

ووفق المنظومة الجديدة يمكن عمل المقاصة بين الضرائب المختلفة مثل الجمارك، والضريبة العقارية، وضريبة القيمة المضافة، والمبيعات العامة شريطة ألا تكون الضريبة محل نزاع، وأطراف دين واحد ((المدين والدائن واحد)).

وقال محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إن ((الضرائب)) تعكف حالياً على الربط مع 80 جهة حكومية بهدف إجراء تكامل فيما بينها نحو الميكنة، إضافة إلى أن الربط يساعد على حوكمة وحصر المجتمع الضريبى.

وكشف أن عدد الملفات الضريبية الجديدة على مستوى ضريبة الدخل، والتى تمت إضافتها فى عام 2023 قاربت المليون ملف، فى إشارة إلى أن المصلحة تخطو بخطوات جادة نحو ضم الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى.

وذكر أن التشريعات الضريبية أسهمت بشكل كبير فى ضم الاقتصاد الموازى، إذ تفيد المادة 8 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بضرورة إخطار الجهات التى تصدر تراخيص مزاولة المهن مصلحة الضرائب خلال شهر من صدور التراخيص، وكذلك المادة 9 بضرورة إخطار صاحب المحل أو المكتب المؤجر مصلحة الضرائب بتأجيره.

وأضاف أن المنظومة الإلكترونية أسهمت فى الآونة الأخيرة فى الكشف على العديد من حالات التهرب الضريبى، بالإضافة إلى أن رقم التسجيل الضريبى أصبح بطاقة التعريف الخاصة لكل منشأة شأنها شأن البطاقة الشخصية.