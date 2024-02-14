محافظ بنك إنجلترا: بيانات التضخم مشجعة وجاءت دون التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محافظ بنك إنجلترا، إن بيانات التضخم في بريطانيا والتي جاءت أقل من المتوقع في يناير، تعد مشجعة بشكل واضح مقارنة بما كان يمكن أن تكون عليه، بعد أن تجاوزت التوقعات في ديسمبر.
وأضاف“أندرو بيلي” للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس اللوردات الأربعاء:“هذه أخبار جيدة على حد علمي، لكنها تتركنا إلى حد كبير حيث كنا”، بحسب صحيفة“الجارديان”.
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وأشار المحافظ إلى أن تضخم أسعار الخدمات (6.5%) لا يزال مرتفعًا جدًا بحيث لا يتوافق مع هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، ويحتاج صانعو السياسات إلى مزيد من الأدلة الواضحة على أن نمو الأجور يتراجع قبل خفض أسعار الفائدة.
واستقر معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند 4% خلال شهر يناير، في مقابل توقعات خبراء الاقتصاد بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل طفيف بسبب زيادة تكاليف الطاقة.
المصدر:
MENAFN14022024000202011048ID1107854287
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