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محافظ بنك إنجلترا: بيانات التضخم مشجعة وجاءت دون التوقعات

2/14/2024 11:19:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال محافظ بنك إنجلترا، إن بيانات التضخم في بريطانيا والتي جاءت أقل من المتوقع في يناير، تعد مشجعة بشكل واضح مقارنة بما كان يمكن أن تكون عليه، بعد أن تجاوزت التوقعات في ديسمبر.

وأضاف“أندرو بيلي” للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس اللوردات الأربعاء:“هذه أخبار جيدة على حد علمي، لكنها تتركنا إلى حد كبير حيث كنا”، بحسب صحيفة“الجارديان”.

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وأشار المحافظ إلى أن تضخم أسعار الخدمات (6.5%) لا يزال مرتفعًا جدًا بحيث لا يتوافق مع هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، ويحتاج صانعو السياسات إلى مزيد من الأدلة الواضحة على أن نمو الأجور يتراجع قبل خفض أسعار الفائدة.

واستقر معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند 4% خلال شهر يناير، في مقابل توقعات خبراء الاقتصاد بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل طفيف بسبب زيادة تكاليف الطاقة.

المصدر:

MENAFN14022024000202011048ID1107854287

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