((برونتو)) للمنتجات الجلدية تنشئ مصنعاً للأحذية بـ70 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة برونتو شوز لتصنيع المنتجات الجلدية افتتاح مصنع للأحذية بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، خلال النصف الثانى من العام الجارى، بقيمة استثمارية تصل إلى 70 مليون جنيه.
وقال حسن الشيمى، العضو المنتدب للشركة، إنَّ ((برونتو)) تمتلك مصنعين بمنطقة جسر السويس الصناعية، والهدف من إنشاء المصنع الثالث هو مضاعفة الطاقة الإنتاجية، وفتح أسواق تصديرية بدول أوروبا وأفريقيا.
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أضاف لـ((البورصة))، أن المصنع الجديد يقام على مساحة 3700 متر مربع، وتم الانتهاء من المراحل الأولى للإنشاءات واستيراد الآلات؛ استعداداً للتشغيل والتصنيع خلال الفترة الزمنية المحددة.
وأوضح أن الشركة سعت لتدبير استثمارات تنفيذ المصنع الجديد بشكل ذاتى من خلال استغلال الحصيلة الدولارية الناتجة عن التصدير والأرباح المتراكمة لسنوات.
أشار إلى أن الشركة تستهدف زيادة معدلات التصدير بنهاية العام الجارى لتسجل نحو مليون و200 ألف دولار، مقابل 850 ألف دولار خلال عام 2023، بدعم من وفرة الخامات محلياً وتنافسية الشركة فى الأسواق التصديرية.
وارتفعت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، خلال النصف الأول من عام 2023، بنحو 10.8% لتسجل 56.9 مليون دولار مقابل 51.3 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.
وتأسست شركة برونتو شوز عام 1970، وهى متخصصة فى مجال إنتاج وتصدير الأحذية المصنوعة من الجلد، وتمتلك الشركة ما يزيد على 4 فروع بمدن مختلفة، ويعمل بها نحو 250 موظفاً بمختلف التخصصات، وتصدّر لعدد من الدول العربية والأفريقية، منها الكويت، وكينيا، والإمارات، وتركيا.
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