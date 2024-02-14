((برونتو)) للمنتجات الجلدية تنشئ مصنعاً للأحذية بـ70 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة برونتو شوز لتصنيع المنتجات الجلدية افتتاح مصنع للأحذية بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، خلال النصف الثانى من العام الجارى، بقيمة استثمارية تصل إلى 70 مليون جنيه.

وقال حسن الشيمى، العضو المنتدب للشركة، إنَّ ((برونتو)) تمتلك مصنعين بمنطقة جسر السويس الصناعية، والهدف من إنشاء المصنع الثالث هو مضاعفة الطاقة الإنتاجية، وفتح أسواق تصديرية بدول أوروبا وأفريقيا.

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أضاف لـ((البورصة))، أن المصنع الجديد يقام على مساحة 3700 متر مربع، وتم الانتهاء من المراحل الأولى للإنشاءات واستيراد الآلات؛ استعداداً للتشغيل والتصنيع خلال الفترة الزمنية المحددة.

وأوضح أن الشركة سعت لتدبير استثمارات تنفيذ المصنع الجديد بشكل ذاتى من خلال استغلال الحصيلة الدولارية الناتجة عن التصدير والأرباح المتراكمة لسنوات.

أشار إلى أن الشركة تستهدف زيادة معدلات التصدير بنهاية العام الجارى لتسجل نحو مليون و200 ألف دولار، مقابل 850 ألف دولار خلال عام 2023، بدعم من وفرة الخامات محلياً وتنافسية الشركة فى الأسواق التصديرية.

وارتفعت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، خلال النصف الأول من عام 2023، بنحو 10.8% لتسجل 56.9 مليون دولار مقابل 51.3 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.

وتأسست شركة برونتو شوز عام 1970، وهى متخصصة فى مجال إنتاج وتصدير الأحذية المصنوعة من الجلد، وتمتلك الشركة ما يزيد على 4 فروع بمدن مختلفة، ويعمل بها نحو 250 موظفاً بمختلف التخصصات، وتصدّر لعدد من الدول العربية والأفريقية، منها الكويت، وكينيا، والإمارات، وتركيا.