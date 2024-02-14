الصين تقلل من اعتمادها على تكنولوجيا الرقائق الأجنبية

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت الصين مرارًا وتكرارًا موهبة فى محاكاة التكنولوجيا الأجنبية المتطورة، بدءاً من الأدوات الاستهلاكية إلى السيارات.

ومع ذلك، أثبتت أشباه الموصلات التى تشغل الاقتصاد الرقمى أنها أكثر صعوبة فى إتقانها، وهذا كان المصدر للقلق الكبير بين النخب السياسية والتجارية فى الأعوام الأخيرة.

موضوعاتمحافظ بنك إنجلترا: بيانات التضخم مشجعة وجاءت دون التوقعات “شل” تتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعى بنسبة 50% بحلول 2040 ميرسك: تحول الشحن بعيدًا عن البحر الأحمر قد يمتد للنصف الثاني من 2024

كان القرار الذى اتخذته أمريكا فى 2022 بوقف صادراتها من الرقائق وأدوات صنع الرقائق الأكثر شهرة إلى الصين سببًا فى تسليط الضوء بشكل كبير على قبضة منافسى الصين الجيوسياسيين على هذه الصناعة.

وارتفعت واردات الصين من آلات الطباعة الحجرية المستخدمة لطباعة الدوائر على رقائق السيليكون بنسبة 450% فى ديسمبر الماضى، مقارنة بالعام السابق، مع تسابق صُناع الرقائق المحليين لشراء تكنولوجيات متقدمة من شركة“إيه إس إم إل”، الشركة الرائدة فى السوق الهولندية، قبل بدء تنفيذ قيود التصدير التى فرضتها هولندا فى يناير.

وبالرغم من أن الحكومة الصينية كانت تقدم إعانات لدعم صناعة الرقائق المحلية لأعوام عدة، إلا أن المخاوف المتزايدة بشأن القيود التجارية التى تفرضها أمريكا وحلفاؤها دفعتها إلى مضاعفة جهودها.

فى 2022، عززت الحكومة الصينية الجهود الوطنية التى يشار إليها غالبا باسم مشروع“ابتكار المعلومات”، الذى يهدف إلى استبدال الموردين الأجانب لتكنولوجيا أشباه الموصلات، بجانب أمور أخرى.

وفى حين دفعت الدولة ذات يوم شركات تصنيع الرقائق إلى التعاون مع الموردين المحليين، فإن المستثمرين ومجالس الإدارة يطالبون بها الآن كشكل من أشكال التأمين ضد الحروب التجارية، ونتيجة لذلك، تتعمق سلسلة توريد أشباه الموصلات فى الصين بشكل مضطرد، لكن هل يمكنها أن تضاهى منافسيها؟.

تعمل صناعة الرقائق فى الصين تحت غطاء من السرية، فقد صدمت شركة“هواوى” الصينية الرائدة فى مجال التكنولوجيا فى أغسطس العالم من خلال إنتاج هاتف ذكى يضم معالج بحجم 7 نانومتر، مما يجعلها قادرة على توفير سرعات جيل خامس للإنترنت.

ويشاع الآن أن الشركة على وشك تصميم معالج بحجم 5 نانومتر، بالشراكة مع المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات، أكبر مسبك فى الصين، ويقال إن رقائق“أسيند” التى صممتها“هواوى” لتطبيقات الذكاء الاصطناعى، تُستخدم الآن من قبل شركات مثل“بايدو”.

ومثلها مثل شركة“إنفيديا”، بطلة رقائق الذكاء الاصطناعى فى أمريكا، طورت“هواوى” منصة برمجية خاصة بها، تسمى“كان”، والتى تساعد المطورين على استخدام رقائقها لبناء نماذج الذكاء الاصطناعى، بحسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

كل هذا لايزال يضع صناعة الرقائق فى الصين بعيدًا عن الحدود التكنولوجية، وحتى لو نجحت“هواوى” و”المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات” فى إنتاج رقائق بحجم 5 نانومتر، فستظلان متخلفتين بشكل كبير عن عملاق التكنولوجيا الكورى الجنوبى“سامسونج”، وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، وكلاهما بدأ فى إنتاج رقائق بحجم 3 نانومتر بكميات كبيرة فى 2022.

ولاشك أن افتقار الصين إلى معدات الطباعة الحجرية المتقدمة سيشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق المزيد من التقدم، وتعمل الصين بشكل مضطرد على التخلص من اعتمادها على تكنولوجيا أشباه الموصلات الأجنبية.

وتعمل شركة“هواوى”، التى تضررت فى 2019 بسبب العقوبات التى حالت دون وصولها إلى التكنولوجيا الأمريكية، على تنمية النظام البيئى الأوسع لصناعة الرقائق فى الصين.

ويقال إنها تتعاون بشكل وثيق مع عدد من مسابك الرقائق، إما عن طريق الاستثمار المشترك فى المشاريع أو تبادل الموظفين.

وفى مارس الماضى، أعلنت“هواوى” أنها حققت عددًا من الاختراقات التكنولوجية فى تطوير برامج أتمتة التصميم الإلكترونى، المستخدمة لإنشاء مخططات للرقائق، والتى قالت إنها ستحرر الصناعة الصينية من الحاجة إلى الاعتماد على الموردين الأجانب لأدوات أشباه الموصلات بحجم 14 نانومتر وأكبر.

وارتفعت حصة المنتجين الصينيين من أدوات تصنيع الرقائق من 4% فى 2019 إلى ما يقدر بنحو 14% فى العام الماضى، وفقًا لشركة السمسرة“بيرنشتاين”.

وسيطرت شركة“أميك”، وهى شركة صينية تستخدم أجهزتها لإزالة المواد المتبقية من الرقاقة، على 10% من السوق الصينية فى 2021، ومنذئذ اكتسبت الشركة حصة من المنافسين الأجانب مثل شركة“لام ريسيرش” الأمريكية.

وتعتقد شركة“برنشتاين” أن الحصة السوقية لـ”أميك” وصلت إلى 16% العام الماضى، وسترتفع إلى حوالى 30% بحلول 2025.

وضخت الصين بالفعل دعمًا بنحو 150 مليار دولار فى صناعة الرقائق خلال العقد الماضى، وفقًا لتقدير حديث لوزارة التجارة الأمريكية، حيث تشارك الحكومة الآن فى جميع أنحاء سلسلة توريد أشباه الموصلات فى البلاد من خلال الاستثمارات المختلفة.