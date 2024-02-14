400 مليون دولار زيادة فى استثمارات الأجانب بأذون الخزانة خلال نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت قيمة استثمارات الأجانب بالدولار فى أذون الخزانة نحو 400 مليون دولار خلال نوفمبر الماضى على أساس شهرى، مُسجلة نحو 389.6 مليار جنيه – ما يعادل 12.6 مليار دولار – مقارنة بـ 378.5 مليار جنيه – ما يعادل 12.2 مليار دولار.
وبذلك تكون استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة قد عادت للمستويات التى كانت عليها فى سبتمبر، بعدما تراجعت بشكل مؤقت فى أكتوبر الذى شهد بداية حرب إسرائيل على فلسطين، واتساع الفجوة بين الدولار والجنيه فى السوق الموازي.
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وشكلت استثمارات الأجانب فى الأذون نحو 14.11% من إجمالى أرصدة أذون الخزانة القائمة فى نوفمبر الماضى، وهى نسبة ترى وكالة التصنيف الائتمانى“فيتش” أن من شأنها أن تمثل ضغوطات على عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى.
وذكرت أن خروج مصر من مؤشر“جى بى مورجان” لسندات الأسواق الناشئة من شأنه أن يؤدى لخروج ما بين مليار إلى مليارى دولار من استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة.
لكن فى الوقت نفسه، تحسن مستوى المخاطر الذى يُسعره المستثمرون مع قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، ما أدى لانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 سنوات إلى 10.18%، وتراجع مؤخرًا سعر الدولار فى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه ليتراوح بين 58 و58.51 جنيه للدولار.
وقال محلل اقتصاد كلى بأحد بنوك الاستثمار إنه من الصعب تحديد سبب الزيادة خلال نوفمبر مشيرًا إلى أن هناك أكثر من عامل بينها الهدنة التى جرت فى غزة، وعدم القدرة على تحويل رؤوس أموالها للخارج.
ووصل إجمالى الأرصدة فى أذون الخزانة إلى 1.42% فى نوفمبر مقارنة بأكتوبر، مُسجلة 2.76 تريليون جنيه مقابل 2.74 تريليون جنيه، وبالنسبة لاستثمارات شركات التأمين الأجنبية بالأذون، سجلت صفر فى سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام الماضى.
وارتفعت استثمارات قطاع الصناعات التحويلية 49.6% على أساس شهرى، مُسجلة نحو 21.3 مليار جنيه بنوفمبر مقارنة مع 14.2 مليار جنيه فى أكتوبر.
ونمت استثمارات الشركات القابضة والاستثمارية 7.28% على أساس شهرى فى نوفمبر مُسجلة نحو 85.7 مليار جنيه، مقابل نحو 79.9 مليار جنيه فى أكتوبر.
وانخفضت استثمارات البنوك العامة 8.9% فى نوفمبر الماضى لأول مرة منذ أبريل من العام نفسه، ووصلت إلى 410.9 مليار جنيه.
وتراجعت استثمارات بنك الاستثمار القومى فى الأذون 12.3%، مُسجلة نحو 45.7 مليار جنيه مقارنة مع 52.1 مليار جنيه.
ونمت استثمارات قطاع التجارة 14.3% بالأذون، ووصلت 5.9 مليار جنيه مقارنة مع 5.22 مليار جنيه.
وارتفعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية 8.3% فى نوفمبر مُسجلة 95.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 88.02 مليار جنيه فى أكتوبر.
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