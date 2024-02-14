400 مليون دولار زيادة فى استثمارات الأجانب بأذون الخزانة خلال نوفمبر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت قيمة استثمارات الأجانب بالدولار فى أذون الخزانة نحو 400 مليون دولار خلال نوفمبر الماضى على أساس شهرى، مُسجلة نحو 389.6 مليار جنيه – ما يعادل 12.6 مليار دولار – مقارنة بـ 378.5 مليار جنيه – ما يعادل 12.2 مليار دولار.

وبذلك تكون استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة قد عادت للمستويات التى كانت عليها فى سبتمبر، بعدما تراجعت بشكل مؤقت فى أكتوبر الذى شهد بداية حرب إسرائيل على فلسطين، واتساع الفجوة بين الدولار والجنيه فى السوق الموازي.

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وشكلت استثمارات الأجانب فى الأذون نحو 14.11% من إجمالى أرصدة أذون الخزانة القائمة فى نوفمبر الماضى، وهى نسبة ترى وكالة التصنيف الائتمانى“فيتش” أن من شأنها أن تمثل ضغوطات على عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى.

وذكرت أن خروج مصر من مؤشر“جى بى مورجان” لسندات الأسواق الناشئة من شأنه أن يؤدى لخروج ما بين مليار إلى مليارى دولار من استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة.

لكن فى الوقت نفسه، تحسن مستوى المخاطر الذى يُسعره المستثمرون مع قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، ما أدى لانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 سنوات إلى 10.18%، وتراجع مؤخرًا سعر الدولار فى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه ليتراوح بين 58 و58.51 جنيه للدولار.

وقال محلل اقتصاد كلى بأحد بنوك الاستثمار إنه من الصعب تحديد سبب الزيادة خلال نوفمبر مشيرًا إلى أن هناك أكثر من عامل بينها الهدنة التى جرت فى غزة، وعدم القدرة على تحويل رؤوس أموالها للخارج.

ووصل إجمالى الأرصدة فى أذون الخزانة إلى 1.42% فى نوفمبر مقارنة بأكتوبر، مُسجلة 2.76 تريليون جنيه مقابل 2.74 تريليون جنيه، وبالنسبة لاستثمارات شركات التأمين الأجنبية بالأذون، سجلت صفر فى سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام الماضى.

وارتفعت استثمارات قطاع الصناعات التحويلية 49.6% على أساس شهرى، مُسجلة نحو 21.3 مليار جنيه بنوفمبر مقارنة مع 14.2 مليار جنيه فى أكتوبر.

ونمت استثمارات الشركات القابضة والاستثمارية 7.28% على أساس شهرى فى نوفمبر مُسجلة نحو 85.7 مليار جنيه، مقابل نحو 79.9 مليار جنيه فى أكتوبر.

وانخفضت استثمارات البنوك العامة 8.9% فى نوفمبر الماضى لأول مرة منذ أبريل من العام نفسه، ووصلت إلى 410.9 مليار جنيه.

وتراجعت استثمارات بنك الاستثمار القومى فى الأذون 12.3%، مُسجلة نحو 45.7 مليار جنيه مقارنة مع 52.1 مليار جنيه.

ونمت استثمارات قطاع التجارة 14.3% بالأذون، ووصلت 5.9 مليار جنيه مقارنة مع 5.22 مليار جنيه.

وارتفعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية 8.3% فى نوفمبر مُسجلة 95.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 88.02 مليار جنيه فى أكتوبر.