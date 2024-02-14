((تنمية التجارة)) يدرس طرح الأصول غير المستغلة التابعة لـ((التموين))

MENAFN - Al-Borsa News) يدرس جهاز تنمية التجارة الداخلية طرح بعض الأصول غير المستغلة والمنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على القطاع الخاص للاستفادة منها.

قال وليد سيف الدين، نائب رئيس الجهاز، إنَّ الجهاز يقوم، حالياً، بمعاينة الأصول غير المستغلة من منافذ ومجمعات استهلاكية، تمهيداً لعرضها على القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الجهاز كان قد طرح عدة منافذ التى لاقت قبولاً من قبل سلاسل تجارية، لكن نظراً لأسباب قانونية ستتم إعادة طرحها مرة أخرى بجانب عدد أكبر من المنافذ.

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أضاف ((سيف الدين)) لـ((البورصة))، أن العروض التى تقدمت فى الطرح الأول للمنافذ من قبل بعض السلاسل تشمل ((العثيم))، و((منصور للتجزئة))، متوقعاً أن يتم طرح المنافذ فى النصف الأول من العام الجارى.

أوضح أن الجهاز يستعد لطرح من 14 إلى 16 فرصة استثمارية فى 8 محافظات، مشيراً إلى أن بعض الأراضى مرفق والبعض بنظام الشراكة، وسيتم مد فترة التقدم للمشاركة فى المزايدة التى سيتم طرحها قبل شهر رمضان المقبل لفترات أطول من الحالية والتى تتراوح مدتها بين شهر و45 يوماً لإتاحة فرصة أكبر أمام المستثمرين.

تابع أنه جارٍ دراسة المحافظات الجاذبة للمستثمرين، واستبعاد غير الجاذبة من الطرح المقبل بناءً على اللقاءات المستمرة بين الجهاز والمستثمرين.

أوضح أن الجهاز مستمر فى خطة تطوير مكاتب السجل التجارى، مشيراً إلى أنه تم افتتاح أول مكتب سجل تجارى نموذجى فى أغسطس الماضى بطنطا كمرحلة أولى، وتم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجارى وجارٍ حالياً تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية.

أضاف أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط المكاتب، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جارٍ استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجارى يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يسهم فى إحكام الإجراءات، وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجارى، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبى كرقم قومى للمنشأة، كما تم تفعيل خدمة لأول مرة، وهى إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة ((شاملة فروعها)) بصورة موحدة، وسيكون مكوناً من 15 خانة، وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجارى.

أوضح أنه من المستهدف تطوير 23 فرعاً من مكاتب السجل التجارى، خلال المرحلة الثانية، من التطوير ثم يتم التعميم فى باقى المكاتب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن تطوير مكاتب السجل التجارى وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب إتاحة الخدمات إلكترونياً، يأتى ضمن التوجيهات الرئاسية بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتاً إلى أن كل مكتب سجل تجارى كان يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحالياً تم الربط بين المكاتب ليصل إجمالى العدد حالياً إلى 110 مكاتب على مستوى الجمهورية.