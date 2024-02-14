مصانع بـاقتصادية قناة السويس تطلب سداد الغاز بالجنيه بدلا من الدولار

طالبت مصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالموافقة على السماح لها بسداد مستحقات توريد الغاز الطبيعى بالعملة المحلية بدلًا من الدولار.

وقال وحيد عتيق الرئيس التنفيذى لشركة اتيكو فارما ايجيبت للأدوية، إن قرار السماح بسداد قيمة الغاز الطبيعى بالجنيه سيكون له مردود ايجابى على الصناعة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

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أضاف عتيق فى بيان أن اتساع الفارق بين الجنيه والدولار يترتب عليه أعباء كثيرة حاليا بجانب أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة ذات طبيعة خاصة وليست منطقة حرة.

أشار إلى أنه يتم سداد مستحقات الكهرباء والمياه بالجنيه، فلماذا لا يتم ذلك أيضا فى فواتير الغاز، خاصة فى الوقت الحالى وفى ظل نقص الموارد الدولارية وصعوبة تدبيرها.

وتمتلك“اتيكو فارما ايجيبت” مصنعا بالعين السخنة، على مساحة نحو 20 ألف م2 وبدأ الإنتاج الفعلى فى نهاية عام 2022 ، وبلغت التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى أكثر من مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية 35 مليون زجاجة محاليل طبية وريدية سنويا.

وفى سياق متصل، قال مسئول حكومى، إن المصانع بالمنطقة الاقتصادية التى تنفذ عمليات تصديرية تمتلك حصيلة دولارية، فيجب عليها تسديد تكلفة الغاز الطبيعى بالدولار.

أضاف المصدر لـ”البورصة”، أن معظم إنتاج مصر من الغاز يسلم لصالح وزارة الكهرباء، وبقية الصناعات تستلم الغاز الذى يتم استيراده بالدولار، وبما أنهم يقومون بتصدير منتجاتهم فمن المنطقى أن يتم سداد تكلفة الغاز الطبيعى بنفس العملة.