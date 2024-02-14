Thursday, 15 February 2024 08:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصانع بـاقتصادية قناة السويس تطلب سداد الغاز بالجنيه بدلا من الدولار

2/14/2024 11:19:23 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) مصدر: المصانع تمتلك حصيلة دولارية من التصدير وعليها تسديد الغاز بالدولار

طالبت مصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالموافقة على السماح لها بسداد مستحقات توريد الغاز الطبيعى بالعملة المحلية بدلًا من الدولار.

وقال وحيد عتيق الرئيس التنفيذى لشركة اتيكو فارما ايجيبت للأدوية، إن قرار السماح بسداد قيمة الغاز الطبيعى بالجنيه سيكون له مردود ايجابى على الصناعة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

موضوعات متعلقة ((برونتو)) للمنتجات الجلدية تنشئ مصنعاً للأحذية بـ70 مليون جنيه كيف يخطط القطاع الفندقى للخروج من مأزق التضخم؟ “الرقابة المالية” تعتمد تعديل الاسم التجارى لـ”بيت التأمين” إلى“سلامة للتأمين التكافلي- مصر”

أضاف عتيق فى بيان أن اتساع الفارق بين الجنيه والدولار يترتب عليه أعباء كثيرة حاليا بجانب أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة ذات طبيعة خاصة وليست منطقة حرة.

أشار إلى أنه يتم سداد مستحقات الكهرباء والمياه بالجنيه، فلماذا لا يتم ذلك أيضا فى فواتير الغاز، خاصة فى الوقت الحالى وفى ظل نقص الموارد الدولارية وصعوبة تدبيرها.

وتمتلك“اتيكو فارما ايجيبت” مصنعا بالعين السخنة، على مساحة نحو 20 ألف م2 وبدأ الإنتاج الفعلى فى نهاية عام 2022 ، وبلغت التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى أكثر من مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية 35 مليون زجاجة محاليل طبية وريدية سنويا.

وفى سياق متصل، قال مسئول حكومى، إن المصانع بالمنطقة الاقتصادية التى تنفذ عمليات تصديرية تمتلك حصيلة دولارية، فيجب عليها تسديد تكلفة الغاز الطبيعى بالدولار.

أضاف المصدر لـ”البورصة”، أن معظم إنتاج مصر من الغاز يسلم لصالح وزارة الكهرباء، وبقية الصناعات تستلم الغاز الذى يتم استيراده بالدولار، وبما أنهم يقومون بتصدير منتجاتهم فمن المنطقى أن يتم سداد تكلفة الغاز الطبيعى بنفس العملة.

MENAFN14022024000202011048ID1107854282

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث