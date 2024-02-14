مصانع بـاقتصادية قناة السويس تطلب سداد الغاز بالجنيه بدلا من الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصدر: المصانع تمتلك حصيلة دولارية من التصدير وعليها تسديد الغاز بالدولار
طالبت مصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالموافقة على السماح لها بسداد مستحقات توريد الغاز الطبيعى بالعملة المحلية بدلًا من الدولار.
وقال وحيد عتيق الرئيس التنفيذى لشركة اتيكو فارما ايجيبت للأدوية، إن قرار السماح بسداد قيمة الغاز الطبيعى بالجنيه سيكون له مردود ايجابى على الصناعة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
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أضاف عتيق فى بيان أن اتساع الفارق بين الجنيه والدولار يترتب عليه أعباء كثيرة حاليا بجانب أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة ذات طبيعة خاصة وليست منطقة حرة.
أشار إلى أنه يتم سداد مستحقات الكهرباء والمياه بالجنيه، فلماذا لا يتم ذلك أيضا فى فواتير الغاز، خاصة فى الوقت الحالى وفى ظل نقص الموارد الدولارية وصعوبة تدبيرها.
وتمتلك“اتيكو فارما ايجيبت” مصنعا بالعين السخنة، على مساحة نحو 20 ألف م2 وبدأ الإنتاج الفعلى فى نهاية عام 2022 ، وبلغت التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى أكثر من مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية 35 مليون زجاجة محاليل طبية وريدية سنويا.
وفى سياق متصل، قال مسئول حكومى، إن المصانع بالمنطقة الاقتصادية التى تنفذ عمليات تصديرية تمتلك حصيلة دولارية، فيجب عليها تسديد تكلفة الغاز الطبيعى بالدولار.
أضاف المصدر لـ”البورصة”، أن معظم إنتاج مصر من الغاز يسلم لصالح وزارة الكهرباء، وبقية الصناعات تستلم الغاز الذى يتم استيراده بالدولار، وبما أنهم يقومون بتصدير منتجاتهم فمن المنطقى أن يتم سداد تكلفة الغاز الطبيعى بنفس العملة.
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