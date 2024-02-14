((معتوق بسيونى وحناوى)) مستشارًا لتأسيس مشروع الغاز المشترك بين أدنوك وبى بى

MENAFN - Al-Borsa News) علمت البورصة، أن مكتب معتوق بسيونى وحناوى لعب دور المستشار القانونى لتأسيس مشروع للغاز فى مصر بالشراكة بين شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك ) وشركة بريتش بتروليوم“بى بى”.

وتوزع ملكية المشروع المشترك، الذى من المتوقع أن يكتمل خلال النصف الثانى من عام 2024، بواقع 51% لشركة“بى بى” و49% لشركة“أدنوك”.

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وتشمل الامتيازات التى ستدخل فى المشروع المشترك امتياز الشروق، الذى تمتلك“بى بى” حصة 10% منه ويحتوى على حقل ظهر المُنتج وتديره شركة بترول بلاعيم (بتروبل).

أما الامتياز الثانى ضمن المشروع فهو امتياز شمال دمياط والذى تملك“بى بى” 100% منه ويحتوى على حقل آتول المنتج وتديره شركة الفرعونية للبترول. والامتياز الثالث هو امتياز شمال البرج، وتمتلك“بى بى” حصة 50% من هذا الامتياز، الذى يضم حقل“ساتيس” غير المطور، وتديره شركة الفرعونية للبترول.

وقال بيان“أدنوك”، إن الامتياز الأخير ضمن المشروع هو امتياز استكشاف مناطق“شمال الطابية” و”بيلاتريكس سيتى شرق” و”شمال الفيروز”.

وأضافت الشركة، أنه من المتوقع اكتمال تأسيس المشروع المشترك خلال النصف الثانى من 2024 على أن يخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

وقال مصبح الكعبى، المدير التنفيذى لـ”أدنوك” لحلول الكربون المنخفض والنمو الدولى، إن الإعلان مع شركة“بى بى” يعتبر خطوة مهمة إلى الأمام فى الوقت الذى تعمل فيه“أدنوك” على بناء محفظتها العالمية من الغاز الطبيعى.

وأضاف:“ستعمل هذه الشراكة التقدمية فى المشروع المشترك على تعزيز أمن الطاقة المصرى والإمكانات الاقتصادية لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان فى المنطقة”.

وقال:“استناداً إلى شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع“بى بي”، تتطلع“أدنوك” إلى مواصلة استكشاف فرص أخرى فى إطار سعينا الجماعى لإزالة الكربون من عملياتنا وقيادة تحول عادل ومنصف فى مجال الطاقة”.

وقال ويليام لين، نائب الرئيس التنفيذى للمناطق والشركات والحلول فى“بى بى”، إن المشروع المشترك الديناميكى يوفر منصة للنمو الدولى“تعزز شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع“أدنوك”، والتى تمتد على مدى خمسة عقود”.