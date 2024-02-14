((معتوق بسيونى وحناوى)) مستشارًا لتأسيس مشروع الغاز المشترك بين أدنوك وبى بى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
علمت البورصة، أن مكتب معتوق بسيونى وحناوى لعب دور المستشار القانونى لتأسيس مشروع للغاز فى مصر بالشراكة بين شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك ) وشركة بريتش بتروليوم“بى بى”.
وتوزع ملكية المشروع المشترك، الذى من المتوقع أن يكتمل خلال النصف الثانى من عام 2024، بواقع 51% لشركة“بى بى” و49% لشركة“أدنوك”.
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وتشمل الامتيازات التى ستدخل فى المشروع المشترك امتياز الشروق، الذى تمتلك“بى بى” حصة 10% منه ويحتوى على حقل ظهر المُنتج وتديره شركة بترول بلاعيم (بتروبل).
أما الامتياز الثانى ضمن المشروع فهو امتياز شمال دمياط والذى تملك“بى بى” 100% منه ويحتوى على حقل آتول المنتج وتديره شركة الفرعونية للبترول. والامتياز الثالث هو امتياز شمال البرج، وتمتلك“بى بى” حصة 50% من هذا الامتياز، الذى يضم حقل“ساتيس” غير المطور، وتديره شركة الفرعونية للبترول.
وقال بيان“أدنوك”، إن الامتياز الأخير ضمن المشروع هو امتياز استكشاف مناطق“شمال الطابية” و”بيلاتريكس سيتى شرق” و”شمال الفيروز”.
وأضافت الشركة، أنه من المتوقع اكتمال تأسيس المشروع المشترك خلال النصف الثانى من 2024 على أن يخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.
وقال مصبح الكعبى، المدير التنفيذى لـ”أدنوك” لحلول الكربون المنخفض والنمو الدولى، إن الإعلان مع شركة“بى بى” يعتبر خطوة مهمة إلى الأمام فى الوقت الذى تعمل فيه“أدنوك” على بناء محفظتها العالمية من الغاز الطبيعى.
وأضاف:“ستعمل هذه الشراكة التقدمية فى المشروع المشترك على تعزيز أمن الطاقة المصرى والإمكانات الاقتصادية لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان فى المنطقة”.
وقال:“استناداً إلى شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع“بى بي”، تتطلع“أدنوك” إلى مواصلة استكشاف فرص أخرى فى إطار سعينا الجماعى لإزالة الكربون من عملياتنا وقيادة تحول عادل ومنصف فى مجال الطاقة”.
وقال ويليام لين، نائب الرئيس التنفيذى للمناطق والشركات والحلول فى“بى بى”، إن المشروع المشترك الديناميكى يوفر منصة للنمو الدولى“تعزز شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع“أدنوك”، والتى تمتد على مدى خمسة عقود”.
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