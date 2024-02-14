((جلود العاشر)) تبحث مع سفير كازاخستان فتح أسواق تصديرية فى بلاده

MENAFN - Al-Borsa News) دعا مستثمرو مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، خيرات لاما سفير كازاخستان لدى القاهرة إلى مساعدة شركات المدينة فى فتح أسواق تصديرية فى بلاده.

وقال المهندس محمد زلط نائب رئيس مجلس إدارة مركز الجلود المتطورة، والمشرف على مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، إن جودة المنتجات الجلدية للمدينة حفزت الشركات على التواجد فى أكثر من دولة عربية وأوروبية.

موضوعات((تنمية التجارة)) يدرس طرح الأصول غير المستغلة التابعة لـ((التموين)) أسعار الأعلاف تتراجع بواقع انخفاض الدولار الموازى فوز شركتان بتوريد 120 ألف طن ذرة صفراء أوكرانى لـ”السلع التموينية”

أضاف، أن المصانع القائمة بمدينة الجلود تتطلع لزيادة صادراتها إلى الأسواق المختلفة خلال المرحلة الراهنة من أجل رفع معدلات التصدير، وتعزيز العوائد من العملات الأجنبية، وكذلك للمساهمة فى تحقيق خطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

أشار إلى أن زيارة سفير كازاخستان للمدينة من المتوقع أن يعقبها مزيد من الاتصالات والتنسيق مع شركات كازاخية لشراء منتجات المدينة بدعم من وعود السفير بمساندة الشركات.

وارتفعت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بنسبة 10.8% خلال النصف الأول من عام 2023 لتسجل 56.9 مليون دولار مقابل 51.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2022 بحسب المجلس التصديرى للقطاع.

وقال أحمد الحسينى الألمانى عضو مجلس إدارة مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، إن مصانع المدينة حريصة على إنتاج أحذية ومنتجات جلدية ذات جودة عالية لتلبية السوق المحلى واختراق مزيد من الأسواق التصديرية.

أضاف، أن التنوع والتطور الكبير الذى شهدته مصانع المدينة أثار إعجاب سفير كازاخستان متوقعًا أن يكون لهذه الزيارة مردود ايجابى على مستوى التجارة مع كازاخستان من حيث تصدير منتجات الجلود لهذه الأسواق.

وأوضح، أن مصانع المدينة لديها خطة لتعظيم شعار صنع فى مصر عبر تحقيق قيمة مضافة حقيقية وتنمية هذه الصناعة، مؤكدًا أن المنتج المصري يتمتع بسمعة طيبة فى الأسواق الخارجية.