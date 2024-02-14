((جلود العاشر)) تبحث مع سفير كازاخستان فتح أسواق تصديرية فى بلاده

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دعا مستثمرو مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، خيرات لاما سفير كازاخستان لدى القاهرة إلى مساعدة شركات المدينة فى فتح أسواق تصديرية فى بلاده.
وقال المهندس محمد زلط نائب رئيس مجلس إدارة مركز الجلود المتطورة، والمشرف على مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، إن جودة المنتجات الجلدية للمدينة حفزت الشركات على التواجد فى أكثر من دولة عربية وأوروبية.
موضوعات متعلقة
((تنمية التجارة)) يدرس طرح الأصول غير المستغلة التابعة لـ((التموين)) أسعار الأعلاف تتراجع بواقع انخفاض الدولار الموازى فوز شركتان بتوريد 120 ألف طن ذرة صفراء أوكرانى لـ”السلع التموينية”
أضاف، أن المصانع القائمة بمدينة الجلود تتطلع لزيادة صادراتها إلى الأسواق المختلفة خلال المرحلة الراهنة من أجل رفع معدلات التصدير، وتعزيز العوائد من العملات الأجنبية، وكذلك للمساهمة فى تحقيق خطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
أشار إلى أن زيارة سفير كازاخستان للمدينة من المتوقع أن يعقبها مزيد من الاتصالات والتنسيق مع شركات كازاخية لشراء منتجات المدينة بدعم من وعود السفير بمساندة الشركات.
وارتفعت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بنسبة 10.8% خلال النصف الأول من عام 2023 لتسجل 56.9 مليون دولار مقابل 51.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2022 بحسب المجلس التصديرى للقطاع.
وقال أحمد الحسينى الألمانى عضو مجلس إدارة مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، إن مصانع المدينة حريصة على إنتاج أحذية ومنتجات جلدية ذات جودة عالية لتلبية السوق المحلى واختراق مزيد من الأسواق التصديرية.
أضاف، أن التنوع والتطور الكبير الذى شهدته مصانع المدينة أثار إعجاب سفير كازاخستان متوقعًا أن يكون لهذه الزيارة مردود ايجابى على مستوى التجارة مع كازاخستان من حيث تصدير منتجات الجلود لهذه الأسواق.
وأوضح، أن مصانع المدينة لديها خطة لتعظيم شعار صنع فى مصر عبر تحقيق قيمة مضافة حقيقية وتنمية هذه الصناعة، مؤكدًا أن المنتج المصري يتمتع بسمعة طيبة فى الأسواق الخارجية.
MENAFN14022024000202011048ID1107854277
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.