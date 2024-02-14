القابضة للصناعات الغذائية تسعى للتوسع فى التصدير لمواجهة أزمة الدولار

قال أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة تعتزم التوسع فى تصدير منتجاتها للتعامل مع أزمة نقص الدولار الحالية.

أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة تتعامل بالسعر الرسمى للدولار، وتعمل على موازنة الأسعار بين السعرين الرسمى وغير الرسمى من خلال عمل تعاقدات طويلة الأمد أو متوسطات أسعار للحد من عامل التضخم السعري للمنتجات.

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وقال إن الشركة تتوجه للتوسع فى صادرات منتجات الشركات التابعة كحل لمواجهة أزمة الدولار الحالية للعديد من المنتجات وفقا لكل شركة، فيتم تصدير السكر البنى والمولاس والخشب الحبيبى ومنتجات التقطير والمنتجات الكيماوية من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية، بينما تصدر شركات الزيوت إنتاجها من الزيوت الحمضية والمنظفات الصناعية ويتم تصدير منتجات شركة قها للأغذية المحفوظة من العصائر والصلصة والمربى والمعلبات والمجمدات كما يتم تصدير منتجات المطاحن من الدقيق الفاخر والمكرونة والمعجنات.

أوضح حسنين، أن الشركة لديها خطة لتطوير المطاحن خلال العام المالى الحالى 2023 – 2024 بتكلفة تبلغ 198.5 مليون جنيه وتم تنفيذ نحو 33% من الخطة حتى نهاية شهر ديسمبر الماضى.

ذكر أن الخطة تستهدف رفع كفاءة مطاحن“الهدى” بمحافظة القليوبية، و”الهرم” بمحافظة الجيزة، و”نوفل” بمحافظة الإسكندرية، و”فاقوس” بمحافظة الشرقية، والاتحاد” بمحافظة الغربية، و”أسيوط الآلى” بمحافظة أسيوط، و”المحلج” بمحافظة سوهاج”، وقد تم تحقيق نسبة 45% من الخطة حتى نهاية ديسمبر الماضى بجانب تطوير مصنع مكرونة الكوثر، ومد خطوط السكك الحديدية لصومعتى الإسماعيلية وسندوب.

وذكر أن الخطة تشمل تطوير شون بمحافظتى البحيرة وبنى سويف وإنشاء 3 خلايا بصومعة نفرتيتى بمحافظة المنيا بسعة 15 ألف طن قمح، وإنشاء صومعة جديدة بالوسطى بمحافظة بنى سويف وقد تم تحقيق نسبة 35% من الخطة حتى نهاية ديسمبر الماضى.

أَضاف أن الشركة ستقوم بتطوير 6 مطاحن من خلال مبادلة الديون المصرية مع الحكومة الإيطالية على مرحلتين بتكلفة إجمالية 53 مليون يورو، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تشمل 4 مطاحن هى المطرية، التبين، المحلة، إسنا، بينما تشهد المرحلة الثانية تطوير مطحنة أوسيم والمحمودية.

أَضاف أن الخطة الاستثمارية لتطوير المطاحن التى تم تنفيذها خلال العام المالى الماضى بتكلفة ذاتية بلغت 259.6 مليون جنيه والفعلية نحو 166.466 مليون جنيه.

أوضح أن أزمة الدولار الحالية أثرت على بعض الاستثمارات المستهدفة للشركة مثل مجمع مصانع استخلاص وتكرير الزيوت حيث تقدم المستثمر الذى تم الموافقة عليه بطلب تأجيل المشاركة فى الاستثمارات الجديدة لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.

أضاف أن الشركة تهدف الدخول فى مشروعات تطوير فى إطار اتفاق التنمية الدولى من خلال مبادلة الديون المصرية مع الحكومة الإيطالية بجانب العمل على توطين صناعة المعدات وقطع الغيار فى مصر وخاصة معدات المطاحن من خلال تحديد إمكانيات الورش الخاصة بشركات مطاحن قطاع الأعمال العام للقيام بتصنيع المعدات والأجهزة وقطع الغيار والأجزاء المكملة لماكينات ومعدات الطحن وتحديد إمكانيات ورش القطاع الخاص للقيام بتصنيع المعدات والأجهزة وقطع الغيار والأجزاء المكملة لماكينات ومعدات الطحن والسابق وجود تعامل بينهم وبين شركات المطاحن بجانب الاستعانة بورش ومصانع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع بجانب شركات السكر والصناعات التكاملية، وحديد عز، ونجع حمادى للألومنيوم لتوفير الدولار والاعتماد على الورش والمصانع المحلية.

أشار إلى أن الشركة لديها خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة لها العام الحالى باستثمارات 120 مليون جنيه لتطوير شركتى الجملة العامة والمصرية والنيل والإسكندرية بجانب إنشاء نفق تجميد سعة 25 طنا ورفع كفاءة المعارض للشركة المصرية للحوم والدواجن موضحا أن التطوير يشمل تنفيذ مشروعات الشركة الاستثمارية ومشروعات الإحلال والتجديد.

تابع أن الشركة تسعى للتوسع أيضا فى المنافذ المتنقلة التابعة لها بتوفير السيارات المتنقلة والمبردة وسيارات تحيا مصر، مشيراً إلى قيام هذ السيارات بنحو 960 جولة شهرياً لضخ السلع واللحوم والدواجن والأسماك وخاصة فى القرى النائية والأماكن الأكثر احتياجاً، والأماكن التى ليس بها منافذ توزيع للسلع.

أوضح أنه من خلال هذه المنافذ يتم السيطرة على الأسعار وإحداث التوازن السعرى فى مختلف السلع، بالإضافة إلى قيام الشركة القابضة بتخفيض الأسعار كلما أمكن ذلك كما حدث فى بعض السلع مثل الدواجن واللحوم المجمدة وبعض السلع الأساسية فى أوقات سابقة.

أكد على حرص الوزارة ممثلة فى الشركة على توفير السلع الأساسية للمواطنين وبأسعار مناسبة وعادلة سواء السلع التموينية طبقاً لقائمة سلع المنظومة وأسعارها ومراحل تداولها المعتمدة، بجانب السلع الحرة الأخرى بأسعار أقل من الأسعار السارية فى الأسواق بهدف تخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجا من خلال المنافذ التابعة لشركات توزيع السلع على مستوى الجمهورية.

أكد على أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تبذل جهداً واضحا فى توفير السلع والسيطرة على الأسعار ومواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الأساسية واللحوم من خلال شركتى الجملة والمجمعات وشركات الإنتاج التابعة لها وتقوم بتوفير وتكثيف عرض كل أنواع السلع الغذائية الأساسية مثل السكر الزيت الأرز المكرونة والدقيق واللحوم والدواجن والأسماك بجودة عالية وأسعار مناسبة للمستهلك والحفاظ على توازن الأسعار بجانب تسليم المستفيدين من البطاقات التموينية السلع الخاصة بالمنظومة والبالغ عددها“31 سلعة” وسلع فارق نقاط الخبز والتى يتم صرفها شهرياً بصفة منتظمة.

وعن استعدادات الشركة لشهر رمضان المقبل وتعاقدات اللحوم والدواجن والشنط الرمضانية أشار حسنين إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبتخفيض يتراوح ما بين 15% الى 25% للعام العاشر على التوالى، من خلال معارض“أهلا رمضان” والتجهيزات لإعداد الشوادر المزمع إقامتها تنسيقا مع وزارة التنمية المحلية والاتحاد العام للغرف التجارية فضلاً عن مقترح محتويات كراتين وشنط رمضان.

ذكر أن الشركة تعاقدت على شراء 11.3 ألف طن لحوم لشهر رمضان تشمل 8.2 ألف طن لحوم طازجة و2.1 ألف طن لحوم ضانى وألف طن لحوم مجمدة و2.450 ألف طن دواجن مجمدة و315 طن أسماك طازجة ومجمدة بجانب توفير السلع الحرة الأساسية بكميات 50 ألف طن سكر و10 آلاف طن زيت و82 ألف كرتونة من الصلصة والمركزات والفول المدمس والمربى والخل.

وأوضح أن الشركة تعد حاليا الشنط الرمضانية من خلال شركاتها التابعة ومن المخطط تجهيز 2.5 مليون شنطة، مشيرا إلى وجود مقترح بتحديد 3 فئات من الشنط، الأولى تحتوى على ستة أصناف والفئة الثانية 8 أصناف والفئة الثالثة تشمل عشرة أصناف، لافتا إلى حرص الشركة على ان تكون بسعر تنافسى عن المطروحة بالأسواق والسلاسل التجارية وسيتم تحديد السعر فور الانتهاء منها.

وعن خطة تطوير شركتى قها وادفينا التى بدأت بها الشركة فعليا قبل عامين أِشار حسنين إلى أن المصنع الجديد بمساحة 120 فدان بمدينة السادات ويشمل مصانع“المركزات، العصائر، المربى، الصلصة، الخضراوات المجمدة، البقوليات والدواجن، اللحوم المصنعة”، وقد تم تنفيذ نسبة 25% من المشروعات كما تسعى الشركة لتنفيذ عدة مشروعات فى الوقت الحالى لمواكبة آليات التطوير فى منظومة التجارة الداخلية تشمل مشروع مجمع الصناعات الغذائية المتطورة قها وادفينا ومشروع مصنع إنتاج وتعبئة الزيت والشورتنج بمدينة السادات ومشروع مجمع استخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت بمدينة برج العرب ومشروع مجمع استخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت بمحافظة سوهاج بجانب مشروعات خاصة بالشركة المصرية لتجارة الجملة“مول الشيخ زايد – مول أكتوبر – مول العبور”.

قال حسنين إن الشركة القابضة الغذائية طرحت مناقصة لتعيين مكتب استشارى لعمل دراسة جدوى تأسيس شركات لإدارة وتشغيل العلامات التجارية، حيث تمتلك الشركة العديد من العلامات التجارية تشمل علامات تم تنفيذها بالفعل مثل“قها وادفينا” و”جمعيتى، والسيارات المتنقلة” تحيا مصر” و”كايرو بيك” وعلامات تجارية يمكن تفعيلها مثل“مشروع جاست ميت just meat“وأخر يمكن إنشائها مثل مشروع مينى فيش“mini fish”.

وقد قامت اللجنة الفنية برئاسة أحمد كمال معاون الوزير بإعداد كراسة الشروط والرد على الاستفسارات وتسليمها الى لجنة الفض والتى انتهت الى عرض وحيد وبناء عليه سيتم إعادة الطرح كمناقصة محدودة.