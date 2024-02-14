التموين: إعادة تداول القمح والسكر في بورصة السلع حال استقرار الأوضاع

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الدكتور ابراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من السلع الأساسية آمن ويكفي أكثر من 4 أشهر.

وأشار في تصريحات له اليوم، على هامش تفقد إحدى المراكز التجارية الرائدة في مجال التطوير متعدد الاستخدمات في مصر، إلى أن احتياطي القمح يكفي 4.4 شهر، والزيت يتخطى 4 أشهر، فيما تصل احتياطات اللحوم والدواجن إلى 10 أشهر.

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ولفت عشماوي، إلى أن احتياطي السكر يكفي 5 أشهر، ويتم طرحه في الأسواق بسعر يتراوح بين 32 و35 جنيها للكيلو.

وحول توقف تداول القمح في بورصة السلع المصرية، أكد عشماوى أنه تم الإيقاف“مؤقتا” وأن الحكومة لا تريد أن تكون طرفا في إحداث مضاربات.

وتابع:“وجدنا أن هناك ارتفاع كبير في الأسعار وكذلك الكميات المطلوبة”

وأكد عشماوي أنه في حال استقرار الأوضاع سيتواجد القمح والسكر مرة أخرى على منصة بورصة السلع مصر.

وفيما يخص التوقعات أسعار الحبوب والأقماح خلال الفترة المقبلة، قال عشماوي إن الوزارة لديها أكثر من 22 منشأ لاستيراد القمح بعد أن كانت مركزة في منطقة البحر الأسود فقط في تأمين احتياجات الدولة منها، لافتا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار ما يحدث في منطقة باب المندب والبحر الأحمر مما يطيل فترة وصول الشحنات، مؤكدا أن مؤاني البحر المتوسط والأحمر الأحمر تعمل بكفاءة.

وتابع عشماوي أن أسعار القمح سجلت عالميا نحو280 دولارا للطن، وشهدت تراجعا خلال الفترة الماضية بما يتراوح بين 2 و2.5%، لافتا إلى أنه مع مراعاة أسعار الصرف قد يكون هناك تذبذبات في أسعار القمح والحبوب والغلال بسبب التأمين والتحوط والمسارات التى تتخذها الخطوط الملاحية على مستوى العالم .