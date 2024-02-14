التموين: إعادة تداول القمح والسكر في بورصة السلع حال استقرار الأوضاع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن الدكتور ابراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من السلع الأساسية آمن ويكفي أكثر من 4 أشهر.
وأشار في تصريحات له اليوم، على هامش تفقد إحدى المراكز التجارية الرائدة في مجال التطوير متعدد الاستخدمات في مصر، إلى أن احتياطي القمح يكفي 4.4 شهر، والزيت يتخطى 4 أشهر، فيما تصل احتياطات اللحوم والدواجن إلى 10 أشهر.
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ولفت عشماوي، إلى أن احتياطي السكر يكفي 5 أشهر، ويتم طرحه في الأسواق بسعر يتراوح بين 32 و35 جنيها للكيلو.
وحول توقف تداول القمح في بورصة السلع المصرية، أكد عشماوى أنه تم الإيقاف“مؤقتا” وأن الحكومة لا تريد أن تكون طرفا في إحداث مضاربات.
وتابع:“وجدنا أن هناك ارتفاع كبير في الأسعار وكذلك الكميات المطلوبة”
وأكد عشماوي أنه في حال استقرار الأوضاع سيتواجد القمح والسكر مرة أخرى على منصة بورصة السلع مصر.
وفيما يخص التوقعات أسعار الحبوب والأقماح خلال الفترة المقبلة، قال عشماوي إن الوزارة لديها أكثر من 22 منشأ لاستيراد القمح بعد أن كانت مركزة في منطقة البحر الأسود فقط في تأمين احتياجات الدولة منها، لافتا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار ما يحدث في منطقة باب المندب والبحر الأحمر مما يطيل فترة وصول الشحنات، مؤكدا أن مؤاني البحر المتوسط والأحمر الأحمر تعمل بكفاءة.
وتابع عشماوي أن أسعار القمح سجلت عالميا نحو280 دولارا للطن، وشهدت تراجعا خلال الفترة الماضية بما يتراوح بين 2 و2.5%، لافتا إلى أنه مع مراعاة أسعار الصرف قد يكون هناك تذبذبات في أسعار القمح والحبوب والغلال بسبب التأمين والتحوط والمسارات التى تتخذها الخطوط الملاحية على مستوى العالم .
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