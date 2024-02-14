طرح 4 منتجات جديدة على البورصة السلعية خلال العام الجاري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس البورصة السلعية، ابراهيم العشماوي، أنه سيتم خلال العام الجاري طرح 4 سلع جديدة على منصة البورصة، على رأسها المنتجات البتروكيماوية.
وأضاف، في تصريحات له على هامش تفقده لإحدى المولات التجارية، أنه سيتم طرح سلعة الذهب في البورصة بعد التأكد من عملية الحوكمة وكذلك الحصول على موافقة الرقيب والمتمثل في مصلحة الدمغة والموازين، لافتا إلى أن ما تم طرحه من ذهب وفضة كان بنظام المزايدات.
موضوعات متعلقة
((أسطول)) بصدد الحصول على رخصة البيع على المكشوف خلال أيام ((معتوق بسيونى وحناوى)) مستشارًا لتأسيس مشروع الغاز المشترك بين“أدنوك” و”بى بى” ((تنمية التجارة)) يدرس طرح الأصول غير المستغلة التابعة لـ((التموين))
وحول المحفزات التى طرحتها بورصة السلع لجذب القطاع الخاص للتداول بها، قال عشماوي إنه تم الإعفاء من رسوم القيد والعضوية، فضلا عن تقديم مزايا وحوافز ضريبية، ومساعدة الشركات التي يتم تكويدها على سرعة إدخال السلع الخاصة بها من المنافذ الجمركية، وكذلك حصول البورصة على نسبة ضئيلة من رسوم التداول حتى لا يتم تحميل البائع والمشتري أي أعباء إضافية.
MENAFN14022024000202011048ID1107854274
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.