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طرح 4 منتجات جديدة على البورصة السلعية خلال العام الجاري

2/14/2024 11:18:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد رئيس البورصة السلعية، ابراهيم العشماوي، أنه سيتم خلال العام الجاري طرح 4 سلع جديدة على منصة البورصة، على رأسها المنتجات البتروكيماوية.

وأضاف، في تصريحات له على هامش تفقده لإحدى المولات التجارية، أنه سيتم طرح سلعة الذهب في البورصة بعد التأكد من عملية الحوكمة وكذلك الحصول على موافقة الرقيب والمتمثل في مصلحة الدمغة والموازين، لافتا إلى أن ما تم طرحه من ذهب وفضة كان بنظام المزايدات.

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وحول المحفزات التى طرحتها بورصة السلع لجذب القطاع الخاص للتداول بها، قال عشماوي إنه تم الإعفاء من رسوم القيد والعضوية، فضلا عن تقديم مزايا وحوافز ضريبية، ومساعدة الشركات التي يتم تكويدها على سرعة إدخال السلع الخاصة بها من المنافذ الجمركية، وكذلك حصول البورصة على نسبة ضئيلة من رسوم التداول حتى لا يتم تحميل البائع والمشتري أي أعباء إضافية.

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