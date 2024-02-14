ماتيتو تتعاقد مع حكومة كازاخستان لتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحى

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات((تنمية التجارة)) يدرس طرح الأصول غير المستغلة التابعة لـ((التموين)) أسعار الأعلاف تتراجع بواقع انخفاض الدولار الموازى فوز شركتان بتوريد 120 ألف طن ذرة صفراء أوكرانى لـ”السلع التموينية”

وقعت شركة“ماتيتو”، للحلول الذكية والمتكاملة لإدارة ومعالجة المياه، اتفاقية المبادئ مع صندوق تطوير الاستثمار فى كازاخستان، ومركز كازاخستان لتحديث وتطوير الخدمات الإسكانية والمشتركة، وممثلى الحكومة المركزية بمنطقه أكمولا، لتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحى فى مدينة كوكشيتاو فى كازاخستان.

وقال رامى غندور، الرئيس التنفيذى لشركة ماتيتو يوتيليتيز:“الشركة تتعاون مع حكومة كازاخستان لدعم تحقيق أهدافها فى مجال أمان المياه من خلال ريادة أول شراكة بين القطاعين العام والخاص من نوعها فى الجمهورية”.

وقال زهاندوس تميرجالى، الرئيس بالوكالة لهيئة كازاخستان الوطنية للاستثمار:“التعاون مع شركات عالمية كبرى مثل ماتيتو يمكن أن يسهم فى تيسير الاستثمارات، وتوظيف المحترفين المهرة، واستخدام أحدث التقنيات، مما يعزز التقدم وتحسين أنظمة الصرف الصحى خاصة أن ماتيتو تتمتع بخبرة واسعة فى تقنيات معالجة مياه الصرف عبر عدة دول، مما يمكنها أن تلعب دورًا حيويًا فى مساعدة كازاخستان فى تحقيق أهدافها المتعلقة بمعالجة مياه الصرف الصحى”.