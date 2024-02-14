ماتيتو تتعاقد مع حكومة كازاخستان لتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحى

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وقعت شركة“ماتيتو”، للحلول الذكية والمتكاملة لإدارة ومعالجة المياه، اتفاقية المبادئ مع صندوق تطوير الاستثمار فى كازاخستان، ومركز كازاخستان لتحديث وتطوير الخدمات الإسكانية والمشتركة، وممثلى الحكومة المركزية بمنطقه أكمولا، لتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحى فى مدينة كوكشيتاو فى كازاخستان.
وقال رامى غندور، الرئيس التنفيذى لشركة ماتيتو يوتيليتيز:“الشركة تتعاون مع حكومة كازاخستان لدعم تحقيق أهدافها فى مجال أمان المياه من خلال ريادة أول شراكة بين القطاعين العام والخاص من نوعها فى الجمهورية”.
وقال زهاندوس تميرجالى، الرئيس بالوكالة لهيئة كازاخستان الوطنية للاستثمار:“التعاون مع شركات عالمية كبرى مثل ماتيتو يمكن أن يسهم فى تيسير الاستثمارات، وتوظيف المحترفين المهرة، واستخدام أحدث التقنيات، مما يعزز التقدم وتحسين أنظمة الصرف الصحى خاصة أن ماتيتو تتمتع بخبرة واسعة فى تقنيات معالجة مياه الصرف عبر عدة دول، مما يمكنها أن تلعب دورًا حيويًا فى مساعدة كازاخستان فى تحقيق أهدافها المتعلقة بمعالجة مياه الصرف الصحى”.
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