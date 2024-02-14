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عيد الحب.. الأسعار تحاصر موسم استهلاك تقليدياً

2/14/2024 11:18:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ((سعادة)): هناك تغير فى معايير اختيار الهدايا

مع ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة؛ نتيجة زيادة أسعار الهدايا، وانخفاض فوائض الدخل مع التضخم الكبير الذى تعيشه مصر، بات موسم ((عيد الحب)) مُهدداً.

وتتيح العديد من الخيارات الاستثمارية بدائل أكثر عملية للهدايا التقليدية فى تلك المناسبة.

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وقالت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلى فى سى آى كابيتال، إن بُطء وتيرة نمو الأجور مقارنة بالسلع خلق رغبة لدى الأفراد فى توجيه أموالهم لأشياء ذات قيمة مادية.

وأضافت ((سعادة))، أن تغير معايير الهدايا بين الأفراد ضمنياً، يعتبر تكافلاً مُبطناً، من خلال تفضيل الهدية التى ستحتفظ بقيمتها لتؤتى الأثر المعنوى، وتكون بمثابة استثمار للزوجين، وهو سلوك اجتماعى بدأ فى الظهور على مستويات عدة.

((حمدى)): مؤشرات على انخفاض الطلب.. لكن الشباب قد ينقذون الموقف

وقال هشام حمدى، محلل قطاع التمويل الاستهلاكى فى شركة النعيم القابضة، إنَّ الأفراد حالياً يقتصدون فى الأساسيات بعدما تخلوا عن نسبة كبيرة من رفاهيتهم.

وأظهر مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آبورز جلوبال انكماشاً كبيراً فى الطلب نتيجة التضخم المرتفع، وخلال يناير الماضى كان مستوى الطلب عند مستويات متدنية للغاية.

أضاف: ((انسحاب مجموعة الشايع من السوق المصرى المتخصصة فى المنتجات الفارهة المستوردة نتيجة ضعف المبيعات وعدم القدرة على تدبير تلك الواردات دليل على تغير ملحوظ ومؤثر فى السلوكيات الاستهلاكية للمصريين على اختلاف طبقاتهم)).

وذكر ((حمدى))، أن الطلب قد يقوده الشباب والمراهقون خاصة من أصحاب الدخول المرتفعة.

وليس هناك بيانات رسمية مُحدثة تقيس الطلب فى مصر، لكن من اللافت للنظر أن واردات بعض السلع الرفاهية كالورود شهدت زيادة على غير الاتجاه السائد بتقييد الاستيراد فوصلت إلى 3.4 مليون دولار خلال أول 11 شهراً من العام الحالى، مقابل نحو 3 ملايين دولار فى الفترة نفسها من 2022، ونحو 2.6 مليون دولار فى 2021.

((زهير)): ارتفاع الأسعار خفض الطلب بصفة عامة فى مصر

وقالت آية زهير، رئيس قسم البحوث فى شركة زيلا كابيتال، إنَّ ارتفاع أسعار مُدخلات الإنتاج لمختلف السلع تسبب فى رفع الأسعار النهائية لدرجة أضعفت الطلب عليها.

أضافت ((زهير))، أن الأسعار فى يناير الماضى تحديداً ارتفعت بشكل كبير مع زيادة الأسعار المُحددة إدارياً، وارتفاع أسعار السلع نتيجة قفزة الدولار فى السوق الموازى، وكذلك زيادة تكاليف الشحن، بجانب دخول الموسم الدراسى، لذلك هناك العديد من الالتزامات التى تواجه الأسر والأفراد.

على الجانب الآخر، يبدو أن الزيادة السنوية فى الرواتب لم تكن سخية فى القطاع الخاص مع عدم تحرك مؤشر تكلفة التوظيف فى مؤشر مديرى المشتريات بشكل كبير، لكن قد يرجع ذلك أيضاً إلى تخفيض الشركات عدد الموظفين.

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