((الدولار)) يحرم العشاق من دباديب ((الفلانتين))

MENAFN - Al-Borsa News) أدى نقص السيولة الدولارية فى البلاد، إلى غياب“الباندا” الدمية الأشهر بين هدايا الاحتفال بعيد الفلانتين، والاتجاه لبدائل أخرى محلية كبوكسات الهدايا والعطور المصنعة محليًا.

ورصدت“البورصة” فى جوله ميدانية بمنطقة الدقى، تسجيل أسعار الدباديب ارتفاعا بنسبة 80 % مقارنة بالعام الماضى، وذلك بسبب أزمة الدولار وتأثيرها على العملية الاستيرادية، كما أكد التجار على تراجع الإقبال بنسبة 90% مقارنة بموسم 2023.

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وقال التجار، إن أسعار الدباديب ذات الحجم الصغير تتراوح بين 110 و800 جنيه، بينما الأحجام المتوسطة تتراوح بين ألف و3 آلاف جنيه.

كما تراوحت أسعار العطور بين 200 وألف جنيه حسب الحجم والماركة، وارتفعت أسعار الورود بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضى، لتبدأ أسعار البوكيهات من 50 إلى 60 جنيها وتصل الى 200 جنيه فى بعض الأصناف.

أسعار بوكسات الهدايا لم تنج من الزيادات، وتراوحت أسعارها بين 550 وألفى جنيه.

من جانبه، قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الهدايا ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن تضارب المواسم وارتفاع سعر الدولار أطاحوا بموسم هدايا الفلانتين خلال العام الجارى.

أضاف لـ”البورصة”، أن تزامن موسم عيد الحب“الفلانتين”، مع موسم شهر رمضان، بجانب صعوبة استيراد هدايا الدباديب المصنفة كسلع ترفيهية، فى ظل نقص السيولة الدولارية، وارتفاع تكلفة تأمين وشحن الحاوية الواحدة إلى 9 آلاف دولار، مقابل ألفى دولار خلال العام الماضى بسبب الاضطرابات الجارية فى البحر الأحمر واستهداف الحوثيين للسفن المارة بباب المندب كلها عوامل أطاحت بموسم الفلانتين الحالى.

لفت إلى أن التجار يعتمدون حاليًا على مخزون هدايا الموسم الماضى، والتى حققت لها مكاسب فى ظل ارتفاع أسعارها بنسبة 100%.

أشار إلى أن البنوك لا تعطى أولوية لفتح إعتمادات مستندية للمنتجات والسلع الترفيهية، وتهتم بالسلع الأساسية، بسبب نقص السيولة الدولارية فى البلاد.

أوضح، أن شريحة كبيرة من المستهلكين لا يوجد لديهم قابلية لشراء هدايا الفلانتين، بسبب تعدد أوجه الإنفاق ومتطلبات الحياة، وارتفاع تكاليف الزواج، واكتفت بالهدايا البسيطة كالعطور والابتعاد عن مصنوعات الفرو والذهب التى وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية.

كشف أن المصانع المحلية التى تنتج لعب الأطفال محليا والهدايا، أعدادها محدودة، وتحتاج إلى مستلزمات انتاج واكسسورات مستوردة من الصين.

طالب، الحكومة بزيادة الاهتمام بالصناعات المغذية، لتشغيل المصانع بكامل طاقتها ومن ثم تصدير الفائض وجلب سيولة دولارية.

قال أحمد خضر، رئيس مكتبة أولاد خضر للأدوات المدرسية والهدايا، إن أسعار هدايا الفلانتين مرتفعة للغاية خلال العام الجارى، بسبب نقص المعروض وعرقلة العمليات الاستيرادية.

أضاف لـ”البورصة”، أن الأسعار المرتفعة بنسبة تصل إلى 120% مقارنة بالعام الماضى، أدت إلى عزوف البعض لشراء“الدباديب” والتى تبدأ اسعارها من 600 جنيه وتقترب من 3 آلاف جنيه حسب الحجم والمنطقة التى يباع بها.

لفت إلى أن المكتبة فضلت الاستغناء عن كثير من الهدايا باهظة الثمن، وتوجهت لشراء العطور والورود التى تبدأ أسعارها من 100 جنيه وتصل إلى 500 جنيه.

أشار إلى أن تزامن عيد الحب مع موسم رمضان، أجبر المكتبات على شراء كميات قليلة من هدايا الفلانتين استعدادا لشراء زينة رمضان.

وتراجع معدل التضخم الشهرى فى نهاية يناير الماضى إلى 2.2% بعد أن كان 6.3% بنفس الفترة من العام السابق بفارق 3.1%، وفقا للبنك المركزى المصرى.

ولكن هذا الانخفاض لم يكن ملموسًا للمستهلك بسبب ارتفاع الأسعار مع بداية العام بنسب تصل إلى 30% فى بعض السلع والمنتجات متأثرة بنقص السيولة الدولارية فى البلاد وصعود الدولار الموازى إلى مستويات قياسية، وفقا لتجار ومصنعين تحدثوا لـ”البورصة”.

قال علاء عادل، سكرتير شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن البنوك ترفض فتح اعتمادات مستندية لسلع غير أساسية، مثل الدباديب وماجات الهدايا، مضيفاً أن القطاع اعتمد على الهدايا المصنعة محليا مثل شنط الهدايا التى تبدأ أسعارها من 5 جنيهات وتصل إلى 50 جنيهًا، بجانب بوكسات الهدايا التى تبدأ من 150 جنيها وتصل إلى 800 جنيه.

لفت إلى أن الإقبال تراجع بنسبة 80% مقارنة بالعام الماضى، بسبب ارتفاع متطلبات المعيشة.

وقال المهندس مجدى غالى رئيس شركة نايل تاكسى النهرى، إن الشركة قررت تقديم عروض خاصة على الرحلات النيلية السياحية بمناسبة موسم“الفلانتين” وذلك لاستقطاب الفئات العمرية الشابة.

وأضاف أن الشركة قررت عدم زيادة أسعار التذاكر خلال الموسم وفضلت استقرارها، وتتطلع لتحقيق نمو بنسبة 50% من معدلات الإقبال خلال الموسم الفلانتين،

أوضح أن معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية والمعيشية الحالية قد تحول بين تحقيق تسجيل هذه النسبة الموسم الحالى بسبب غلاء المعيشة .

ضحى جمال ونانسى سمير ومنة الله ياسر