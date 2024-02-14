النساء فى عيد الحب: ((مش عايزة ورد يا إبراهيم.. هاتلى ودايع وأسهم))

لم تعد الورود والشيكولاته هدايا رومانسية بسيطة تُبرز المعنى بين المحبين، وباتت باهظة الثمن مع التضخم الكبير الذى يعانى منه المصريون، مع وصول معدلات التضخم لمستويات لم نشهدها منذ الثمانينيات، فى وقت لم تتحرك فيه رواتبهم بشكل مماثل.

وتخلت نحو 58% من السيدات اللاتى استطلعت ((البورصة)) آراءهن، عن الرومانسية المُكلفة واخترن الشهادات البنكية على حساب الورود والشيكولاته.

موضوعات((أسطول)) بصدد الحصول على رخصة البيع على المكشوف خلال أيام ((معتوق بسيونى وحناوى)) مستشارًا لتأسيس مشروع الغاز المشترك بين“أدنوك” و”بى بى” ((تنمية التجارة)) يدرس طرح الأصول غير المستغلة التابعة لـ((التموين))

وشارك فى الاستطلاع نحو 36 فتاة بالفئة العمرية بين 25 و40 عاماً، واختار 31.4% منهن الورود والشيكولاته، فيما اختار 3 منهن الذهب.

على مدى الـ12 شهراً الماضية، بقى مؤشر التضخم العام فوق مستوى الـ30%، وتصاعد منذ أبريل الماضى حتى قمته فى سبتمبر الماضى عند 40.3%، وظل يتراجع حتى وصل لـ31.2% فى يناير الماضى.

وطرح البنك الأهلى وبنك مصر شهادات أجل عام بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، وتصل إلى 23.5% عند صرفه شهرياً، وتبدأ الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد.

بلغت حصيلة الشهادات الجديدة مرتفعة العائد فى بنكى الأهلى المصرى ومصر، نحو 612 مليار جنيه منذ يوم 5 يناير الماضى وحتى 8 فبراير الجارى.

وتقول ((م. ص)) 33 عاماً، أم لطفلة واحدة، إنها ستختار الشهادات البنكية؛ لأن ظروف المعيشة أصبحت قاسية جداً، ولم تعد تحتمل توجيه الأمول للهدايا التى لا تستحق قيمتها المادية المرتفعة حتى وإن كان لها دلالات رومانسية.

وتقول((د. أ)): تقديم أى شىء والرغبة فى إظهار التقدير كافيان، وتوجيه الأموال الفائضة للادخار فى الشهادات فى مصلحة الأسرة أكثر، فى الآخر ((كله لينا)).

وقالت ((أ. ى)) 33 عاماً، أم لطفلين: الذهب محتفظ بقيمته لفترة أطول عكس الشهادات البنكية، لذلك هو خيارها الوحيد.

وتمسكت ((أ. م)) 29 عاماً، باختيار الورد أو الشيكولاته، ولكن من الفئات الاقتصادية البسيطة، لأهمية معناها الضمنى فى مناسبة عيد الحب، ولكن بما لا يضر ((الميزانية)).

ورفضت ((أ. ن)) و((هـ. س)) الاختيار بين المجموعتين، مؤكدتين رغبتهما فى الشهادات البنكية إلى جانب الورد والشيكولاته منخفضة التكلفة: ((ندخر ونفرح الاتنين)).

وفى استطلاع آخر حول المفاضلة بين الأسهم فى البورصة والهدايا التقليدية اختارت شريحة لا بأس بها الحصول على أسهم فى البورصة ووثائق صناديق استثمار بنفس ثمن الهدايا التقليدية بدلاً من الحصول على تلك الهدايا التى ارتفعت أسعارها.

وكشف الاستطلاع الذى شاركت فيه 50 فتاة وشاباً أَّن نحو 67.6% من الذكور المشاركين فى الاستبيان فضلوا تقديم هدايا تقليدية لحبيباتهم من ورود وعطور وساعات، فى حين قال نحو 21.4% من فئة الشباب إنهم مستعدون لتقديم أسهم فى الشركات المدرجة فى البورصة للتعبير عن مشاعرهم و10.7% بأن يقدموا وثائق صناديق استثمار كهدية مختلفة فى عيد الحب.

وفضلت الفتيات الحصول على هدايا رمزية بنسبة 56%، و32% الحصول على أسهم هدية من شريك حياتها، بينما أراد نحو 12% من الفتيات الاستثمار فى وثائق الصناديق الاستثمارية.

وساهم تضاعف أسعار الهدايا التقليدية خلال العامين الأخيرين فى جعل الاستثمار أكثر إغراء بدل إنفاق الأموال على سلع استهلاكية.