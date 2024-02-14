فلانتين 2024 بشعار البحث عن الأوزان الخفيفة للذهب

MENAFN - Al-Borsa News) أدى ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية خلال العام الجارى، إلى توجيه دفة العشاق في الفلانتين إلى شراء الأوزان الخفيفة من المشغولات والسبائك.

قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية مقارنة بالعام الماضى، وجهت دفة عشاق“الفلانتين” إلى الأوزان الخفيفة من سبائك تبدأ بربع جرام بسعر اقتصادى بنحو 1200 جنيه، والمشغولات التى لا تزيد على جرامين.

موضوعات((تنمية التجارة)) يدرس طرح الأصول غير المستغلة التابعة لـ((التموين)) أسعار الأعلاف تتراجع بواقع انخفاض الدولار الموازى فوز شركتان بتوريد 120 ألف طن ذرة صفراء أوكرانى لـ”السلع التموينية”

أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الذهب عيار 21 سجلت نحو 3650 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 نحو 4171 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3129 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 29630 جنيها، وبلغت أسعار الأوقية نحو 2028 دولارًا.

قال هانى ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شركات جيد جولد للمصوغات G.F.G، إن محال الصاغة بادرت بتصنيع مشغولات ذهبية ذات أوزان خفيفة تبدأ من جرام ونصف، وسبائك بأوزان خفيفة، استعدادا لاحتفالية الفلانتين.

أضاف لـ”البورصة”، أن ارتفاع أسعار الذهب، يدعم الأوزان الخفيفة كهدايا لمواسم الفلانتين وعيد الأم، متوقعا، ارتفاع الطلب على شراء المعدن النفيس ليلة ويوم عيد الحب الموافق 14 فبراير.

وشهدت أسعار الذهب تقلبات سعرية عنيفة مع بداية العام الحالى لترتفع بنحو 480 جنيها منذ بدء العام، بسبب صعود دولار الصاغة لمستويات 65 جنيها للدولار الواحد، بجانب تأثر الأسواق بنقص كبير فى خام الذهب بسبب عدم توافر الدولار اللازم للاستيراد، والذى يقابله طلب كبير من قبل المستهلكين للتحوط من انخفاضات جديدة قد تطرأ على الجنيه مقابل الدولار، وما تشهده المنطقة من حروب وتوترات دفعت المستثمرين والأفراد للتوجه لشراء الذهب كملاذ أمن، وفقا لتجار صاغة تحدثت لـ”البورصة”.