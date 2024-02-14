فلانتين 2024 بشعار البحث عن الأوزان الخفيفة للذهب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أدى ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية خلال العام الجارى، إلى توجيه دفة العشاق في الفلانتين إلى شراء الأوزان الخفيفة من المشغولات والسبائك.
قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية مقارنة بالعام الماضى، وجهت دفة عشاق“الفلانتين” إلى الأوزان الخفيفة من سبائك تبدأ بربع جرام بسعر اقتصادى بنحو 1200 جنيه، والمشغولات التى لا تزيد على جرامين.
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أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الذهب عيار 21 سجلت نحو 3650 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 نحو 4171 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3129 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 29630 جنيها، وبلغت أسعار الأوقية نحو 2028 دولارًا. ((الدولار)) يحرم العشاق من دباديب ((الفلانتين))
قال هانى ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شركات جيد جولد للمصوغات G.F.G، إن محال الصاغة بادرت بتصنيع مشغولات ذهبية ذات أوزان خفيفة تبدأ من جرام ونصف، وسبائك بأوزان خفيفة، استعدادا لاحتفالية الفلانتين.
أضاف لـ”البورصة”، أن ارتفاع أسعار الذهب، يدعم الأوزان الخفيفة كهدايا لمواسم الفلانتين وعيد الأم، متوقعا، ارتفاع الطلب على شراء المعدن النفيس ليلة ويوم عيد الحب الموافق 14 فبراير.
وشهدت أسعار الذهب تقلبات سعرية عنيفة مع بداية العام الحالى لترتفع بنحو 480 جنيها منذ بدء العام، بسبب صعود دولار الصاغة لمستويات 65 جنيها للدولار الواحد، بجانب تأثر الأسواق بنقص كبير فى خام الذهب بسبب عدم توافر الدولار اللازم للاستيراد، والذى يقابله طلب كبير من قبل المستهلكين للتحوط من انخفاضات جديدة قد تطرأ على الجنيه مقابل الدولار، وما تشهده المنطقة من حروب وتوترات دفعت المستثمرين والأفراد للتوجه لشراء الذهب كملاذ أمن، وفقا لتجار صاغة تحدثت لـ”البورصة”.
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