((تفويلة التانك)) و((الكماليات)) هدايا فلانتين أصحاب السيارات

شهد مبيعات ((الكماليات والإكسسوارات)) بمنطقة التوفيقية رواجًا ملحوظًا مع اقتراب موسم عيد الحب أو ((الفلانتين)) الذى يتم الاحتفال به فى 14 فبراير من كل عام، حيث اتجه بعض المستهلكين لتبادل الاكسسوارات كنوع من أنواع الهداية المستحدثة، بحسب آراء التجار بالسوق.

وقامت ((البورصة)) بجولة فى بعض المحالّ بالمنطقة ولاحظت خلالها زيادة بالطلب على بعض الهدايا مثل ((المعطرات والفواحات، شاحن وحامل الموبايل، شماسة السيارة، وستائر الزجاج، وشاشات الكاسيت، وجرابات الفتيس)).

موضوعات((أسطول)) بصدد الحصول على رخصة البيع على المكشوف خلال أيام ((معتوق بسيونى وحناوى)) مستشارًا لتأسيس مشروع الغاز المشترك بين“أدنوك” و”بى بى” ((تنمية التجارة)) يدرس طرح الأصول غير المستغلة التابعة لـ((التموين))

وقال نور انور، أحد التجار داخل سوق التوفيقية، إن الإكسسوارات صغيرة الحجم الأكثر طلبًا للهدايا خلال الفترة الحالية وهى (الفواحات، وشاحن الموبايل، وشماسة السيارة، وحامل الموبايل، والمفكات اللازمة للصيانة البسيطة).

أشار ((أنور)) إلى أن الموسم الحالى شهد تغيرا فى نمط أشكال الهدايا حيث كان المتعارف عليه سابقًا شراء (الدباديب، والقلوب) وحاليًا مع غلاء الأسعار أصبح المستهلك يتجه لاختيار الهدايا ذات قيمة لشرائها.

أوضح أن أسعار الفواحات والمعطرات تبدأ من 55 و170 جنيها وتصل إلى 170 و750 جنيها للفواحات الالكترونية، وطقم المفكات صغير الحجم سعرها من 200 إلى 900 جنيه، بينما طقم شنطة العده للصيانة يتراوح سعرها بين 1200 و4900 جنيه.

وأكد محمود ناصر، أحد البائعين بالسوق، إن السوق يشهد رواجاً نسبياً على الاكسسوارات وكماليات السيارات خلال الأيام القليلة الحالية، موضحًا أن سعر حامل الموبايل يتراوح سعره من 35 جنيها إلى 250 جنيها، وسعر شاشات الكاسيت يتراوح سعرها بين 1100 و3600 جنيه، وأطقم فرش السيارة تصل إلى 2500 جنيه للأعلى جودة.

أشار ((ناصر)) إلى أن شماسى السيارة والستائر الزجاج من الاكسسوارات الاكثر طلبًا، حيث يتراوح سعر الشماسية من 90 إلى 150 جنيها، بينما ستائر الزجاج بين 120 و150 جنيها، وقد تصل إلى 320 و350 جنيها كأقصى تقدير.

تابع: أن طقم دلاية 4 قطع لعجل السيارة يبدأ من 370 جنيها ويصل إلى 650 جنيها، وطقم الدوسات من 220 إلى 800 جنيه وذلك بحسب خامة المستخدمة، بينما شاحن الموبايل من 130 إلى 250 جنيها، ويصل إلى 370 جنيها للشاحن الوايرليس، وجراب الفتيس سعره يتراوح ما بين 50 و250 جنيها.

ومن جانبه قال محمد النمر، أحد العاملين بمحطات البنزين، إن دفع قيمة (تفويلة العربية) تعد من ضمن الهدايا بين الأصدقاء، حيث يتراوح متوسط قيمة التفويلة الواحدة ما بين 400 و800 جنيه وذلك وفقًا لنوع السيارة وحجم (تانك البنزين).