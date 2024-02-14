((تفويلة التانك)) و((الكماليات)) هدايا فلانتين أصحاب السيارات

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنور: الفواحات وشاحن الموبايل وشماسة السيارة الأكثر طلبًا
شهد مبيعات ((الكماليات والإكسسوارات)) بمنطقة التوفيقية رواجًا ملحوظًا مع اقتراب موسم عيد الحب أو ((الفلانتين)) الذى يتم الاحتفال به فى 14 فبراير من كل عام، حيث اتجه بعض المستهلكين لتبادل الاكسسوارات كنوع من أنواع الهداية المستحدثة، بحسب آراء التجار بالسوق.
وقامت ((البورصة)) بجولة فى بعض المحالّ بالمنطقة ولاحظت خلالها زيادة بالطلب على بعض الهدايا مثل ((المعطرات والفواحات، شاحن وحامل الموبايل، شماسة السيارة، وستائر الزجاج، وشاشات الكاسيت، وجرابات الفتيس)).
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وقال نور انور، أحد التجار داخل سوق التوفيقية، إن الإكسسوارات صغيرة الحجم الأكثر طلبًا للهدايا خلال الفترة الحالية وهى (الفواحات، وشاحن الموبايل، وشماسة السيارة، وحامل الموبايل، والمفكات اللازمة للصيانة البسيطة). ((الدولار)) يحرم العشاق من دباديب ((الفلانتين))
أشار ((أنور)) إلى أن الموسم الحالى شهد تغيرا فى نمط أشكال الهدايا حيث كان المتعارف عليه سابقًا شراء (الدباديب، والقلوب) وحاليًا مع غلاء الأسعار أصبح المستهلك يتجه لاختيار الهدايا ذات قيمة لشرائها.
أوضح أن أسعار الفواحات والمعطرات تبدأ من 55 و170 جنيها وتصل إلى 170 و750 جنيها للفواحات الالكترونية، وطقم المفكات صغير الحجم سعرها من 200 إلى 900 جنيه، بينما طقم شنطة العده للصيانة يتراوح سعرها بين 1200 و4900 جنيه. ناصر: أطقم فرش السيارة تصل إلى 2500 جنيه للأعلى جودة
وأكد محمود ناصر، أحد البائعين بالسوق، إن السوق يشهد رواجاً نسبياً على الاكسسوارات وكماليات السيارات خلال الأيام القليلة الحالية، موضحًا أن سعر حامل الموبايل يتراوح سعره من 35 جنيها إلى 250 جنيها، وسعر شاشات الكاسيت يتراوح سعرها بين 1100 و3600 جنيه، وأطقم فرش السيارة تصل إلى 2500 جنيه للأعلى جودة.
أشار ((ناصر)) إلى أن شماسى السيارة والستائر الزجاج من الاكسسوارات الاكثر طلبًا، حيث يتراوح سعر الشماسية من 90 إلى 150 جنيها، بينما ستائر الزجاج بين 120 و150 جنيها، وقد تصل إلى 320 و350 جنيها كأقصى تقدير.
تابع: أن طقم دلاية 4 قطع لعجل السيارة يبدأ من 370 جنيها ويصل إلى 650 جنيها، وطقم الدوسات من 220 إلى 800 جنيه وذلك بحسب خامة المستخدمة، بينما شاحن الموبايل من 130 إلى 250 جنيها، ويصل إلى 370 جنيها للشاحن الوايرليس، وجراب الفتيس سعره يتراوح ما بين 50 و250 جنيها. النمر: متوسط تفويلة العربية من 400 إلى 800 جنيه حسب سعة التانك
ومن جانبه قال محمد النمر، أحد العاملين بمحطات البنزين، إن دفع قيمة (تفويلة العربية) تعد من ضمن الهدايا بين الأصدقاء، حيث يتراوح متوسط قيمة التفويلة الواحدة ما بين 400 و800 جنيه وذلك وفقًا لنوع السيارة وحجم (تانك البنزين).
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