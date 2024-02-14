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مصر تبحث التعاون المقترح لتكرير زيت النخيل الماليزي محليًا

2/14/2024 11:18:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث السفير رجائي نصر، سفير مصر لدي ماليزيا، مع وزير السلع والزراعات الماليزي جوهري عبد الغني تطورات التعاون المقترح بين الجانبين لتكرير زيت النخيل الماليزي في مصر.

وتناول اللقاء الزيارات التي تم ترتيبها في هذا الصدد للشركات الماليزية الكبري العاملة في هذا المجال إلى مصر؛ لتفقد المواقع المقترحة لتنفيذ هذا المشروع ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

موضوعات متعلقة ((تنمية التجارة)) يدرس طرح الأصول غير المستغلة التابعة لـ((التموين)) أسعار الأعلاف تتراجع بواقع انخفاض الدولار الموازى فوز شركتان بتوريد 120 ألف طن ذرة صفراء أوكرانى لـ”السلع التموينية”

واستعرض السفير الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب وبالأخص ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء – على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك – أن الوزير الماليزي أعلن أنه يعتزم زيارة مصر على رأس وفد من وزارته والشركات الماليزية العاملة في مجال زيت النخيل خلال شهر مايو القادم لحضور فعاليات منتدى زيت النخيل الماليزي بالقاهرة، وأبدي تطلع بلاده إلى إنشاء مستودعات تخزين زيت النخيل الماليزي في مصر، وكذا بحث الاستثمار المشترك في هذا المجال.

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