مصر تبحث التعاون المقترح لتكرير زيت النخيل الماليزي محليًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث السفير رجائي نصر، سفير مصر لدي ماليزيا، مع وزير السلع والزراعات الماليزي جوهري عبد الغني تطورات التعاون المقترح بين الجانبين لتكرير زيت النخيل الماليزي في مصر.
وتناول اللقاء الزيارات التي تم ترتيبها في هذا الصدد للشركات الماليزية الكبري العاملة في هذا المجال إلى مصر؛ لتفقد المواقع المقترحة لتنفيذ هذا المشروع ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
موضوعات متعلقة
((تنمية التجارة)) يدرس طرح الأصول غير المستغلة التابعة لـ((التموين)) أسعار الأعلاف تتراجع بواقع انخفاض الدولار الموازى فوز شركتان بتوريد 120 ألف طن ذرة صفراء أوكرانى لـ”السلع التموينية”
واستعرض السفير الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب وبالأخص ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء – على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك – أن الوزير الماليزي أعلن أنه يعتزم زيارة مصر على رأس وفد من وزارته والشركات الماليزية العاملة في مجال زيت النخيل خلال شهر مايو القادم لحضور فعاليات منتدى زيت النخيل الماليزي بالقاهرة، وأبدي تطلع بلاده إلى إنشاء مستودعات تخزين زيت النخيل الماليزي في مصر، وكذا بحث الاستثمار المشترك في هذا المجال.
MENAFN14022024000202011048ID1107854266
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.