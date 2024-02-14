6.6 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا 6.6 مليار دولار خلال 2023، مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 15.7%.

وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى بيان، اليوم الأربعاء، أن حجم الصادرات المصرية إلى تركيا بلغ 3.8 مليار دولار خلال 2023، مقابل 4 مليارات دولار خلال 2022، بنسبة انخفاض قدرها 4.8%.

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وبلغ حجم الواردات المصرية من تركيا نحو 2.8 مليار دولار خلال 2023، مقابل 3.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 27%.

وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال 2023، أشار الجهاز إلى أن الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها استحوذت على المرتبة الأولى بقيمة 831.6 مليون دولار، تلاها اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 373.7 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر إلى تركيا من الأسمدة 357.4 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الحديد والصلب 363.5 مليون دولار، تلاها الملابس جاهزة بقيمة 243 مليون دولار، ثم صادرات الالآت والأجهزة كهربائية بقيمة 188 مليون دولار.

وفيما يتعلق بأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2023، أوضح الجهاز أنه تم استيراد حديد وصلب بقيمة 551.2 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 640 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 169.4 مليون دولار.

واستوردت مصر منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 153.5 مليون دولار، فيما بلغت واردات اللدائن ومصنوعاتها 133.5 مليون دولار، والورق والمصنوعات من عجائن الورق 100.3 مليون دولار.

وأشار الجهاز إلى أن قيمة الاستثمارات التركية فى مصر بلغت 167.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022-2023، مقابل 179.9 مليون دولار خلال عام 2021-2022، بنسبة انخفاض قدرها 7.1%.

كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالى 2021 -2022، مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالى 2020-2021، بنسبة ارتفاع 35.2%.

بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين فى مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالى 2021 -2022، مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالى 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6%.

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