6.6 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا 6.6 مليار دولار خلال 2023، مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 15.7%.
وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى بيان، اليوم الأربعاء، أن حجم الصادرات المصرية إلى تركيا بلغ 3.8 مليار دولار خلال 2023، مقابل 4 مليارات دولار خلال 2022، بنسبة انخفاض قدرها 4.8%.
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وبلغ حجم الواردات المصرية من تركيا نحو 2.8 مليار دولار خلال 2023، مقابل 3.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 27%.
وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال 2023، أشار الجهاز إلى أن الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها استحوذت على المرتبة الأولى بقيمة 831.6 مليون دولار، تلاها اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 373.7 مليون دولار.
وبلغت صادرات مصر إلى تركيا من الأسمدة 357.4 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الحديد والصلب 363.5 مليون دولار، تلاها الملابس جاهزة بقيمة 243 مليون دولار، ثم صادرات الالآت والأجهزة كهربائية بقيمة 188 مليون دولار.
وفيما يتعلق بأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2023، أوضح الجهاز أنه تم استيراد حديد وصلب بقيمة 551.2 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 640 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 169.4 مليون دولار.
واستوردت مصر منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 153.5 مليون دولار، فيما بلغت واردات اللدائن ومصنوعاتها 133.5 مليون دولار، والورق والمصنوعات من عجائن الورق 100.3 مليون دولار.
وأشار الجهاز إلى أن قيمة الاستثمارات التركية فى مصر بلغت 167.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022-2023، مقابل 179.9 مليون دولار خلال عام 2021-2022، بنسبة انخفاض قدرها 7.1%.
كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالى 2021 -2022، مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالى 2020-2021، بنسبة ارتفاع 35.2%.
بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين فى مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالى 2021 -2022، مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالى 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6%.
المصدر:
MENAFN14022024000202011048ID1107854265
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