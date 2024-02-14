فوز شركتان بتوريد 120 ألف طن ذرة صفراء أوكرانى لـالسلع التموينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فازت شركتان فى الممارسة رقم 1 التى أجرتها هيئة السلع التموينية الثلاثاء الماضى بتوريد 120 ألف طن ذرة صفراء بسعر 220.25 دولار شامل النولون.
قال مصدر بالوزارة، إن كل شركة ستقوم بتوريد 60 ألف طن على فترتى شحن الأولى من 15 وحتى الخامس والعشرين من شهر مارس المقبل لشركة“توى“بسعر 185 دولارا للطن وسعر نولون 35.25 دولار والثانية فترة شحن من 26 مارس وحتى الخامس من شهر إبريل المقبل بنفس الأسعار لشركة نيبلون على أن يتم السداد بتسهيلات موردين 180 يوما.
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وكانت هيئة السلع التموينية قد أعلنت عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء مستوردة بحد أدنى 50 ألف طن طبقا لشروط ومواصفات الهيئة للتوريد FOB.
وأضافت أن السداد بتسهيلات موردين 180 يومًا و270 يومًا ويلتزم المورد بتقديم السعرين وتختار الهيئة من بينهما بما يحقق مصلحة الهيئة الشراء لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين (الجهة المستلمة).
أوضح المصدر، أن هيئة السلع التموينية توفر الذرة الصفراء لطرحها فى البورصة السلعية لزيادة المعروض لصالح صغار مربى الدواجن، عن طريق طرحها لمصانع الأعلاف، على أن تقوم هذه المصانع بإعادة بيع الأعلاف فى صورتها النهائية بسعر عادل لصغار منتجى الدواجن.
وكانت البورصة السعلية قد بدأت فى طرح الذرة الصفراء فى شهر أبريل من العام الماضى ويتم عقد جلستين أسبوعيا أيام الإثنين والخميس تباعاً.
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