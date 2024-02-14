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فوز شركتان بتوريد 120 ألف طن ذرة صفراء أوكرانى لـالسلع التموينية

2/14/2024 11:18:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) فازت شركتان فى الممارسة رقم 1 التى أجرتها هيئة السلع التموينية الثلاثاء الماضى بتوريد 120 ألف طن ذرة صفراء بسعر 220.25 دولار شامل النولون.

قال مصدر بالوزارة، إن كل شركة ستقوم بتوريد 60 ألف طن على فترتى شحن الأولى من 15 وحتى الخامس والعشرين من شهر مارس المقبل لشركة“توى“بسعر 185 دولارا للطن وسعر نولون 35.25 دولار والثانية فترة شحن من 26 مارس وحتى الخامس من شهر إبريل المقبل بنفس الأسعار لشركة نيبلون على أن يتم السداد بتسهيلات موردين 180 يوما.

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وكانت هيئة السلع التموينية قد أعلنت عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء مستوردة بحد أدنى 50 ألف طن طبقا لشروط ومواصفات الهيئة للتوريد FOB.

وأضافت أن السداد بتسهيلات موردين 180 يومًا و270 يومًا ويلتزم المورد بتقديم السعرين وتختار الهيئة من بينهما بما يحقق مصلحة الهيئة الشراء لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين (الجهة المستلمة).

أوضح المصدر، أن هيئة السلع التموينية توفر الذرة الصفراء لطرحها فى البورصة السلعية لزيادة المعروض لصالح صغار مربى الدواجن، عن طريق طرحها لمصانع الأعلاف، على أن تقوم هذه المصانع بإعادة بيع الأعلاف فى صورتها النهائية بسعر عادل لصغار منتجى الدواجن.

وكانت البورصة السعلية قد بدأت فى طرح الذرة الصفراء فى شهر أبريل من العام الماضى ويتم عقد جلستين أسبوعيا أيام الإثنين والخميس تباعاً.

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