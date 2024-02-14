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السندات العالمية تمحو جميع مكاسبها مع تحول آفاق السياسة النقدية

2/14/2024 11:08:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محت السندات السيادية العالمية جميع مكاسبها التي حققتها بداية منذ منتصف ديسمبر، على خلفية التحول في نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن المسار المتوقع لمستقبل السياسة النقدية.
وهبط مؤشر «بلومبيرغ» للديون السيادية العالمية بنسبة 3.5% منذ بداية العام، ليمحو جميع مكاسبه المحققة منذ 12 ديسمبر، في حين تراجعت عوائد السندات العشرية الآسيوية 4.31%، بعد ارتفاعها 14 نقطة أساس.
ويرجع الانخفاض في عوائد الديون العالمية هذا العام للتحول في نهج صناع السياسات النقدية لدى البنوك المركزية الرئيسية بقيادة «جيروم باول» رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ومقاومتهم توقعات بدء إجراءات خفض الفائدة في وقت مبكر بحلول مارس.
وقال براشانت نونياها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لدى «تي دي سيكيورتيز»، إن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين خلال يناير «غيرت قواعد اللعبة»، ويوجد الآن خطر حقيقي مع بدء تحول ضغوط الأسعار للارتفاع، وهذا من شأنه ان يؤدي لمزيد من الانخفاض في السندات.

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