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الركود المتوقع كيف يرى المستثمرون الأسواق في 2024؟

2/14/2024 11:08:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت بيانات مسح حديث أن المستثمرين العالميين في قمة تفاؤلهم منذ عامين، خلال الشهر الجاري، حيث باتوا يستبعدون حدوث الركود مع تنامي الثقة إزاء قوة الاقتصاد.
وأفادت بيانات المسح، الذي أجراه «بنك أوف أميركا»، بأن مدراء الصناديق الذين يديرون أصولا بقيمة إجمالية 568 مليار دولار خفضوا النقدية إلى 4.2% من 4.8%، كما رفعوا مخصصات الأسهم العالمية لأعلى مستوياتها في عامين، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2022 التي يتخلى فيها مديرو الصناديق عن توقعات الركود.
وأشارت نتائج المسح إلى أن توقعات الاقتصاد الكلي القوي واستبعاد الركود دفع المستثمرين لكفة الهبوط السلس بنسبة 65%، مع تلاشي احتمالية الهبوط الصعب إلى 11% فقط، مقابل توقعات الشهر الماضي بهبوط سلس أو عدم الهبوط بنسبة 79%، في حين بلغت توقعات الهبوط الصعب نحو 17%.
وتتحسب الأسواق لسلسلة من خفض أسعار الفائدة العام الحالي من البنوك المركزية الكبرى، ومع ذلك، دحض بنك الاحتياطي الفيدرالي بعض هذا التفاؤل ولم تحث البيانات الصادرة مؤخرا على خفض الفائدة.
ولفت التقرير إلى اتجاه المستثمرين إلى أسهم التكنولوجيا، حيث أصبحت المخصصات عند أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2020، ويرى مديرو الصناديق أن أسهم العمالقة السبعة والتي تضم شركات «آبل»، و«أمازون»، و«ألفابيت»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا»، و«تسلا»، هي الأكثر تداولا في الوقت الراهن، بينما جاءت الأسهم الصينية في قائمة المراكز البيعية، حيث سجلت الأسهم القيادية الصينية أدنى مستوياتها في خمس سنوات في فبراير، ما دفع السلطات الصينية لتنفيذ سلسلة من الإجراءات لدعم السوق والحد من التدفقات الخارجة.
بيانات التضخم
تعرضت توقعات الأسواق بقرب بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تخفيض أسعار الفائدة لضربة يوم الثلاثاء الماضي بعد أن جاءت قراءات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات، حيث أظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% على أساس شهري في يناير، وهو ما يزيد عن ارتفاع 0.2% توقعه اقتصاديون.
زيادة تفوق التوقعات لمعدلات التضخم في أميركا
وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.1%، مقابل زيادة 2.9%، كانت في التوقعات، وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لشركة First Financial Markets نديم السبع إن بيانات التضخم أتت مدعومة بعاملين وهما ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
وأضاف أن أساسيات السوق في أميركا تعتبر قوية، حيث يعتبر قطاع الوظائف قوي وأجور أيضا قوية، كما أن الأسواق متفائلة أكثر من الحاجة في عملية خفض الفيدرالي الفائدة، سيناريو الخفض في مارس انتهى وأصبح الرهان في يونيو أو يوليو.
تصريحات صندوق النقد الدولي
وفي تصريحات على هامش قمة الحكومات، توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا أنه «بحلول منتصف العام الحالي سنشهد انخفاضا في معدلات الفائدة على مستوى العالم، منبهة في الوقت ذاته إلى ما شهده العالم خلال فترة الجائحة، بما يجعل من الضروري الانتباه إلى رصد ما يحدث في جميع أنحاء العالم وأن نكون قادرين على التصدي والاستجابة».
وأضافت «إذا بات هذا الهبوط المرن واقعيا، ستنخفض المعدلات وفق توقعاتنا»، مضيفة «الولايات المتحدة استفادت من كونها مصدرا للطاقة في الوقود والغاز، فعند بدء الحرب الأوكرانية، بدأت الولايات المتحدة تصدير الطاقة، وخلال فترة الجائحة دعمت الإدارة الأميركية الأسر والأعمال بطريقة واسعة النطاق، ومن خلال القيام بذلك أنشأت مساعدات سمحت للمواطنين بالإنفاق، الأمر الذي أبقى على مستوى الطلب وازدهار سوق العمل هناك، ومن ثم لم يعد لأرباب العمل القدرة على فرض شروط كما كان الحال عليه في السابق».
وتابعت «تعلمنا من خلال التجارب أن الأسس الاقتصادية مهمة، وهذه الأسس قوية في الولايات المتحدة، وتقوم عليها أسواق رأسمال متينة واقتصاد ديناميكي وخاصة في مجال التكنولوجيات الجديدة مثل الشركات السبع التي توجه الذكاء الاصطناعي، فهي أميركية المنشأ، وبالتوازي مع ذلك فإن الولايات المتحدة قادرة على التكيف بشكل سريع، ما ينعكس على الاقتصاد ويجذب الاستثمارات».

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