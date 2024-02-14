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ميد وتيرة تنفيذ مشاريع إصلاح التربة بالكويت تسبق الجداول الزمنية المحددة

2/14/2024 11:08:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن أربعة من حزم معالجة التربة الرئيسية الثماني التي يجري تنفيذها كجزء من برنامج معالجة التربة الملوثة بالنفط في الكويت الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، تحقق تقدما ملحوظا فيما يتعلق بالإنجاز قبل الموعد المحدد، وفقا لمصادر مطلعة على الموضوع، وتبلغ قيمة حزم التنظيف الثمانية مجتمعة ما مجموعه 1.4 مليار دولار.
وقال أحد المصادر لمجلة ميد «ان العمل في نصف الحزم اصبح يسبق الموعد المحدد له بشكل مريح، بينما العمل في النصف الآخر قريب من البرنامج الزمني المحدد له، وقد تمت معالجة أكثر من ثلاثة ملايين طن من التربة، كما تمت إزالة الذخائر غير المنفجرة من مساحة تتجاوز 40 كيلومترا مربعا من الأراضي».
وتم منح خمسة من العقود الثمانية في عام 2021 بقيمة 949 مليون دولار، ومن المتوقع انجازها إما في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026، وفقا للجدول الزمني الأصلي، اما العقود والمقاولون الذين حصلوا على المشروعات وقيمها فهي على النحو التالي:
- شمال الكويت للحفر والنقل والمعالجة أ - الصابرية: الخرافي (الكويت)/ لامور (فنلندا) ـ 194 مليون دولار.
- الروضتين ب: شركة KCPC (الكويت)/ ETC (المملكة العربية السعودية) ـ 188 مليون دولار.
- الحفر والنقل والمعالجة في جنوب الكويت أ – برقان الكبرى: الخرافي/ لامور ـ 197 مليون دولار.
- برقان الكبرى: هيسكو (الكويت)/ زاوبين هانغتشو (الصين) – 185 مليون دولار.
- منطقة سي ـ برقان الكبرى: إنشاءات الساير/ معالجة المياه والتربة (إيطاليا) ـ 185 مليون دولار.
وقالت المجلة ان ثمة ثلاثة عقود إضافية تم توقيعها في 7 مارس 2023 تبلغ قيمتها الإجمالية 460 مليون دولار ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية عام 2027، وفقا للجدول الزمني الأصلي.
وهذه العقود والمقاولون على النحو التالي:
- المنطقة أ: مجموعة الساير (الكويت) ـ 155 مليون دولار.
- المنطقة ب: شركة الغانم الدولية للتجارة والمقاولات (الكويت) 153 مليون دولار.
- المنطقة ج: زاوبين هانغتشو (الصين) ـ 152 مليون دولار.
وقالت مجلة ميد إن مشروع المعالجة البيئية الكويتي يعتبر أكبر مشروع معالجة بيئية في العالم، وقد أنشأته لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة لتمكين الكويت من معالجة الأضرار البيئية الناجمة عن حرب الخليج 1990 ـ 1991.
وكجزء من هذا البرنامج، خططت شركة نفط الكويت لمنح عقود أعمال إعادة الغطاء النباتي في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024، ومن المتوقع أن يتم تقسيم المشروع إلى أربع حزم بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 675 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم منح عقود إعادة الغطاء النباتي الأربعة التي طرحتها شركة نفط الكويت لأربعة مقاولين منفصلين وتشمل مجموعة واسعة من أنشطة العمل.

MENAFN14022024000130011022ID1107854218

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