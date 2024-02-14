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كامكو إنفست 80 8 دولارا للبرميل متوسط سعر النفط الكويتي في يناير

2/14/2024 11:08:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، ان أسعار النفط الخام عادت مرة أخرى لتخطي حاجز 80 دولارا للبرميل وتم تداولها عند أعلى مستوياتها هذا الشهر بعد أن شهدت مكاسب بوتيرة مستمرة على مدار الأسبوع الماضي.
ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى المخاوف المتعلقة بالإمدادات على خلفية توترات الشرق الأوسط، وبصفة خاصة الهجمات التي تتعرض لها سفن البضائع في البحر الأحمر وتدابير التصدي لها، هذا إلى جانب الحرب على غزة.
وسجلت أسعار جميع خامات النفط تقريبا نموا في يناير 2024 بعد 3 أشهر متتالية من التراجع، إذ ارتفع متوسط سعر مزيج خام برنت بنسبة 2.9 في المائة ليصل إلى 79.9 دولارا للبرميل، وكان متوسط نمو سعر سلة الأوبك وخام التصدير الكويتي أقل قليلا بنحو 1 في المائة، إذ وصل إلى 80 دولارا للبرميل و80.8 دولارا للبرميل، على التوالي.
وشهدت الأسعار المزيد من الدعم بفضل بعض التقديرات التي أشارت إلى ان تحويل مسارات سفن الشحن واتخاذها لطرق أطول لتجنب المرور في البحر الأحمر قد يسهم في زيادة الطلب على النفط هامشيا، وظهرت أيضا بعض التوقعات التي كشفت عن تباطؤ نمو إنتاج النفط الخام الأميركي هذا العام، مما ساهم في دعم الأسعار.
ومن جهة أخرى، أدت مخاوف تأجيل خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة نظرا لارتفاع معدلات التضخم بأكثر من المتوقع إلى التأثير سلبا على نمو أسعار النفط الخام بصفة عامة، حيث ان تباطؤ النمو الاقتصادي قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط. أضف إلى ذلك استمرار انخفاض النشاط التصنيعي في الصين، مما كان له تأثير سلبي على معنويات سوق النفط.
وعلى الصعيد الجيوسياسي الإقليمي، لم تحقق محادثات السلام المتعلقة بالحرب على غزة تقدما يذكر على الرغم من الجهود المبذولة على مختلف الجبهات. ونتيجة لذلك، استمر تأثير الهجمات التي تتعرض لها سفن الشحن في البحر الأحمر على أسعار الشحن العالمية.
ووفقا لأحد التقارير الصادرة عن وكالة بلومبيرغ، ارتفعت أسعار الشحن بنحو 200-300 في المائة على بعض المسارات هذا العام نتيجة للهجمات، في ظل ارتفاع تكاليف التأمين واتخاذ مسارات أطول. كما حذر صندوق النقد الدولي من التأثيرات غير المباشرة للهجوم الذي أثر على ما يقرب من نسبة 40 في المائة من حجم الحركة التجارية التي تمر عبر قناة السويس وتأثيره على نمو الاقتصاد العالمي.
وعلى صعيد الطلب، صرح رئيس وكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع أن يكون نمو الطلب أضعف بكثير مقارنة بالعام الماضي نظرا لتأثره بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الصين وتراجع الطلب على المركبات الكهربائية. وتتوقع الوكالة نمو الطلب على النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا -1.3 مليون برميل يوميا هذا العام.
وفي ذات الوقت، توقع الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية وضعا أكثر اشراقا للطلب على النفط إلى حد ما، في ظل توقع نمو الطلب بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا. كما أعلن الأمين العام لمنظمة الأوبك عن توقعات قوية للطلب وكان أكثر إيجابية نسبيا بشأن الطلب المستمر من الصين، هذا إلى جانب تلقي دعما اضافيا نتيجة للنمو القوي للطلب من الهند.
وعلى جبهة العرض، كشفت أحدث التوقعات الواردة ضمن تقرير توقعات الطاقة على المدى القصير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن انخفاض حاد لمعدل النمو المتوقع لإنتاج النفط في الولايات المتحدة. إذ تتوقع الوكالة أن ينمو إنتاج النفط الأميركي بمقدار 170 ألف برميل يوميا هذا العام مقارنة بتوقعات النمو السابقة البالغة 290 ألف برميل يوميا.
ويعكس هذا الانخفاض الحاد لتوقعات الإنتاج عدة عوامل بما في ذلك برودة الطقس الذي أدى إلى تقليص الإنتاج إلى 12.6 مليون برميل يوميا في يناير 2023، وارتفاع مخزونات النفط الخام العالمية بالإضافة إلى الاستثمار الرأسمالي المحدود المتوقع من شركات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة في ظل توجيه تركيزها على تعزيز عائدات المساهمين.
إلا انه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تحتل أميركا الشمالية مركز الصدارة من حيث نمو إنتاج النفط الخام هذا العام. وفي ذات الوقت، تراجع إنتاج الأوبك في يناير 2024 في ظل تطبيق قرارات خفض حصص الإنتاج الجديدة كإجراء قصير المدى من قبل منتجي الأوبك وحلفائها.

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