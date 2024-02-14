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​القيمة السوقية للبيتكوين تتجاوز تريليون دولار مع تخطيها مستوى 51 ألفا

2/14/2024 11:08:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الأربعاء، لاسيما البيتكوين التي تجاوزت قيمتها السوقية مستوى تريليون دولار، بعدما شهدت حركة تصحيح للسعر عقب صدور بيانات التضخم الأميركي أمس.
وصعدت البيتكوين بنسبة 4.25% إلى 51461.03 دولارا لتقترب من أعلى مستوى لها في أكثر من عامين، بينما ارتفعت الإيثيريوم بنسبة 4.90% إلى 2754.15 دولارا، كما ارتفعت الريبل 0.84% إلى 53.25 سنتا.
وزادت القيمة السوقية للبيتكوين بنسبة 2.47% لأكثر من تريليون دولار، ويقارن ذلك بارتفاع إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة 2.41% إلى 1.92 تريليون دولار، حسب بيانات منصة «كوين ماركت كاب».
وقال «توني سايكامور» محلل الأسواق لدى «آي جي أستراليا» في مذكرة، إن البيتكوين أظهرت قوة مثيرة للدهشة رغم انخفاض شهية المخاطرة خلال التعاملات الليلية، وذلك في إشارة إلى حركة تصحيح سعر العملة المشفرة عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في يناير.

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