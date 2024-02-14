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المركزي يطلق مبادرة استبيان تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

2/14/2024 11:08:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار جهود بنك الكويت المركزي لتهيئة بيئة أعمال مناسبة تعزز من قدرة الشركات على الحصول على التمويل المناسب، أصدر بنك الكويت المركزي استبيان «تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المبادرات الجديدة» وهو استبيان شامل يلقي الضوء على آليات الحصول على الائتمان واستخدامه.
جاء ذلك في تصريح صحافي لمحافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، أشار فيه إلى أهمية مشاركة أصحاب الأعمال والمبادرين في استكمال الاستبيان عبر موقع البنك المركزي، حيث سيتوفر الاستبيان على مدار العام، ويتم تحليل البيانات دوريا كل 3 أشهر، ويسعى البنك المركزي من خلال هذه المبادرة إلى استطلاع بيانات أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات التجارية وقياس تجاربهم فيما يتعلق بالحصول على التمويل، بهدف تعزيز بيئة عمل صحية وداعمة لهذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.
وأضاف الهارون أن نتائج الاستبيان ستوفر صورة شاملة للتحديات والفرص التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة عندما يتعلق الأمر بالحصول على التمويل وإدارة احتياجاتها المالية، ويلقي الضوء على شروط التمويل المتاح لهذه الشركات ومدى ملاءمته لاحتياجاتها التمويلية، مما يساهم في تحديد الاتجاهات والمخاطر المحتملة في سوق التمويل لهذه الشريحة، وهو أمر ضروري للحفاظ على اقتصاد مستقر وصحي وبيئة عمل صحية وداعمة للمبادرين في هذا الجانب.
كما أشار إلى أن نتائج هذا الاستبيان ستكون أساسية لمساعدة صناع السياسات والمقرضين والمعنيين بالأمر على فهم التحديات والفرص في هذا المجال، تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة وتطوير حلول داعمة لنمو هذا القطاع، لافتا إلى أن النتائج لن تنشر، وستقتصر على الاستخدام الداخلي ضمن البنك.
واختتم الهارون بتوجيه الشكر إلى كل الشركات المشاركة في هذا الاستبيان، متمنيا تعاونهم لما فيه خير ومصلحة الاقتصاد الوطني.

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