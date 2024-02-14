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طيران الجزيرة ندرس تسيير رحلات مباشرة لشرم الشيخ والعلمين الصيف المقبل

2/14/2024 11:08:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - ناهد إمام
التقت نائبة وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة المصرية غادة شلبي، مع مديرة منطقة دول الشرق الأدنى لشركة طيران الجزيرة الكويتية مادونا حويك، وذلك لبحث سبل التعاون لتعزيز النمو السياحي من السوق العربي، لاسيما دول منطقة الخليج، من خلال رحلات الشركة للمقاصد السياحية المصرية المختلفة، وكذلك من المقاصد البعيدة عن طريق خطوط الشركة الممتدة بها.
وخلال اللقاء، استعرضت حويك حجم أعمال «طيران الجزيرة» بالمقصد السياحي المصري وعدد الرحلات التي تقوم بتسييرها في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه يتم تسيير عدد من الرحلات اليومية والأسبوعية من الكويت إلى مطارات القاهرة الدولي، وسفنكس الدولي، وبرج العرب بالإسكندرية، والأقصـــر، وأسيــــوط، وسوهاج، مضيفة أنه جار دراسة إمكانية بدء تسيير رحلات إلى مدينتي شرم الشيخ والعلمين خلال فصل الصيف المقبل، مؤكدة على رغبة الشركــــة واهتمامهــا بتوسيــع حجـــم أعمالهـــا في مصر.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من الخطط والبرامج التسويقية، حيث استعرضت نائبة الوزير برنامج تحفيز الطيران وباقة التحفيز الإضافية التي تقدمهما الوزارة لشركات الطيران، لتشجيع تسيير المزيد من رحلات طيران إلى المطارات السياحية المصرية، وإمكانية استفادة الشركة من السياسات التحفيزية الإضافية، ولاسيما إلى مدينتي شـــرم الشيخ والعالمين.
كما تمت مناقشة إمكانية تنظيم قافلة سياحية مهنية مصرية إلى الكويت لتعزيز التعاون المشترك بين شركاء المهنة ودفع معدلات الحركة السياحية البينية، حيث إنه من المقرر تنظيم هذه القافلة تزامنا مع انعقاد الملتقى العربي للسياحة والسفر «ATM» المقرر إقامته بإمارة دبي في الإمارات خلال شهر مايو المقبل.
جدير بالذكر أن اللقاء شهد حضور كل من: رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي محمد سلامة، ومعاون وزير السياحة والآثار للشؤون الخارجية ريهام سمير.

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