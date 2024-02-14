Thursday, 15 February 2024 07:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تمديد أجل عروض تحديث مصفاة الزور حتى 12 مارس المقبل

2/14/2024 11:07:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميد» أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) مددت حتى 12 مارس المقبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات المتعلقة بمناقصة مشروع تحديث في مصفاة الزور من خلال توريد وتركيب أنظمة تغذية بديلة لوحدة إنتاج الهيدروجين في المصفاة البالغة تكلفتها 16 مليار دولار، وكان الموعد السابق قد انتهى في 11 الجاري.
وأشارت المجلة إلى أن «كيبك» مددت الموعد النهائي لتقديم العروض عدة مرات منذ طرح المشروع لأول مرة في العام الماضي، مع تحديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات وقتها عند 20 يونيو 2023، ويشمل نطاق العقد الأعمال المقرر تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، بالإضافة إلى الأعمال التي تغطي مراحل ما قبل التشغيل، وبدء التشغيل واختبار الجودة.
وتبلغ ميزانية المشروع 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يستغرق العمل فيه حتى إنجازه 36 شهرا، ويشمل نطاق الاعمال المقرر تنفيذها وفقا لنظام EPC في المشروع إنشاء الوحدة 38 (مرافق الضغط)، بما في ذلك وصلات الأنابيب والوصلات إلى الرؤوس وتنفيذ العمليات والمرافق داخل رفوف الأنابيب المترابطة الحالية (الوحدة 74)، والتعديلات والتوصيلات المرتبطة بالوحدة 33، وهي وحدة إنتاج الهيدروجين الحالية، وإنشاء الوحدة 60 وحدة توليد البخار.

MENAFN14022024000130011022ID1107854210

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث