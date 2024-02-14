بيتي للبناء دشن نسخته الثالثة في سليل الجهراء



خالد مهدي: دور حيوي للقطاع الخاص.. ودعم غير مباشر للمواطنين عبدالرحمن الساجر: كل حلول وخدمات بيت العمر تحت مظلة واحدة



علي إبراهيمدشن معرض بيتي للبناء فعاليات نسخته الثالثة بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، وبتنظيم من شركة زون، إذ يستمر المعرض على مدار 5 أيام خلال الفترة من 13 إلى 17 الجاري في مجمع سليل الجهراء بمشاركة نحو 70 شركة وبنكا.وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي إن معارض الإنشاءات والبناء التي يقدمها القطاع الخاص الكويتي تشكل في جوهرها نوعا من الدعم غير المباشر الذي يقدم للمواطنين، إذ تتيح لهم خيارات متنوعة من احتياجاتهم في دورة البناء بأسعار تنافسية.وأكد أن ذلك النوع من المعارض يؤصل للدور الحيوي للقطاع الخاص، إذ يحقق فوائد مزدوجة الأولى منها تتعلق بالترويج للمنتجات في السوق المحلي، خصوصا المنتجات الوطنية بما ينشط الحركة الاقتصادية، والفائدة الثانية تتعلق بالعملاء أنفسهم، إذ يتاح لهم خيارات متنوعة من المنتجات بما يمكنهم من اتخاذ القرار المناسب.وأشار مهدي إلى أن ذلك النوع من المعارض يعزز إنفاق المواطنين الموجه إلى قطاع الإنشاءات والذي يعد واحدا من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني الكويتي ما يعزز بالتبعية الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الكويت. ولفت إلى أن حركة قطاع الإنشاءات في الكويت يتحرك معها بالتبعية قطاعات أخرى متعددة ومغذية لها، ما يعني أن أي نشاط في هذا القطاع سيتبعه نشاط في قطاعات أخرى ما يؤثر إيجابيا على كل تلك القطاعات.بدوره، قال الرئيس التنفيذي في شركة زون، عبدالرحمن الساجر، إن النسخة الثالثة من المعرض جاءت لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين على توفير كافة حلول وخدمات البناء والتأثيث لبيت العمر تحت مظلة واحدة. وأشار الساجر إلى أن المعرض يوفر للعملاء ما يفكرون فيه من بدء التخطيط والبناء وصولا إلى التشطيبات والتأثيث تحت سقف واحد من خلال خيارات متنوعة وموثوقة من الشركات التي تقدم منتجات بأسعار تنافسية داخل المعرض.وذكر الساجر أن المعرض يتيح لمن انتهى من البناء الحصول أيضا على خدمات التشطيب والتأثيث وفقا لخيارات متنوعة. وأفاد بأن المعرض يشارك فيه 3 بنوك كويتية تقدم الحلول التمويلية المناسبة للعملاء خلال فترة المعرض، وذلك حتى يمكن للعميل إنجاز كافة تعاقداته وإجراءاته في مكان واحد.وذكر أن هناك خصومات خلال فترة المعرض تصل إلى 10 آلاف دينار للعملاء، إلى جانب سحب على سيارة بنهاية المعرض، وذلك إلى جانب الأسعار التنافسية التي يقدمها المعرض لرواده. وأوضح الساجر أن المعرض وفر مكانا ترفيهيا مخصصا للعملاء خلال فترة فعالياته، يمكن لهم اصطحاب عائلاتهم فيه وقضاء وقت ممتع في تجربة استثنائية يوفر خلالها مأكولات ومشروبات من بعض مقدمي خدمات الطعام داخل المعرض.