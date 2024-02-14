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أوتوماك تخطف الأنظار بطرازات فورثنج في أوتو لاند

2/14/2024 11:07:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشارك شركة أوتوماك للسيارات في معرض «أوتو لاند» الذي يقام خلال الفترة من 7 إلى 18 فبراير الجاري، على أرض المعارض الدولية بمشرف في الصالة 4، وذلك بحضور عدد من الفعاليات الاقتصادية وممثلي البعثات الديبلوماسية في الكويت بالاضافة إلى مديري وفريق التسويق والمبيعات في الشركة. وخطفت الشركة الأنظار في المعرض من خلال عرضها لموديلات فورثنج T5 EVO وU-TOUR 2024، كونها الموزع الحصري لسيارات فورثنج في الكويت، حيث كان الانطباع العام لعرض سيارات فورثنج مذهلا، حيث جذب العديد من الزوار والعملاء المهتمين بهذه العلامة التجارية، مع الكثير من الاهتمام الملحوظ الذي تلقته فورثنج.
ومن الجدير بالذكر أن «فورثنج» تقدم الفرصة لكل عميل يشتري احدى سيارات فورثنج جديدة الفرصة لدخول السحب النهائي على استرداد قيمة السيارة نقدا والتي تصل إلى 8.499 دينارا، بالإضافة إلى ما سبق، سيستفيد العملاء أيضا من: كفالة لمدة 5 سنوات عداد مفتوح، باقة صيانة «زيت وفلتر» 5 سنوات أو 100 ألف كم، خدمة مساعدة على الطريق 7/24 لمدة 5 سنوات.
وفي نظرة على مواصفات وتقنيات «فورثنج» T5 EVO، فقد تم تزويدها بمحرك ميتسوبيشي من 4 أسطوانات سعة 1.5 تيربو عالي الأداء بقوة 197 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 285. وتم تجهيزها بواحد من أفضل ناقلات الحركة في العالم وعلبة تروس Magna ذات 7 سرعات مزدوجة القابض. وتم اخضاع المحرك لاختبارات عملية وعلى طرقات مختلفة وفي ظروف مناخية متنوعة من الجبال إلى الطرق السريعة والصحراء وغيرها حتى بلغت المسافات الاختبارية أكثر من 8 ملايين كم. علما أن استهلاك الوقود لكل 100 كم يبلغ 6.6 ليترات فقط، بالإضافة إلى باقة السلامة فئة الخمس نجوم لضمان رحلة قيادة ممتعة، مريحة وآمنة. وترسي «فورثنج» U-TOUR الجديدة كليا معيارا جديدا للفخامة، والمعايير الجديدة ضمن فئة مركبات الـ«MPV» الفخمة، حيث تتميز بمجموعة متنوعة من المميزات الراقية وتصميم ساحر سيجذب حتى أكثر السائقين تمييزا، هذه السيارة الفاخرة بـ 7 مقاعد مجهزة بمجموعة من وسائل الراحة الفاخرة، بما في ذلك فتحة سقف بانورامية، عجلات الألمنيوم، ومقصورة خاصة بالأمتعة، الدروع الأمامية والخلفية للعجلات تضمنان رحلة مريحة وسلسة في جميع الظروف، بالإضافة كذلك إلى باقة السلامة فئة الخمس نجوم لضمان رحلة قيادة ممتعة، مريحة وآمنة.

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