Thursday, 15 February 2024 07:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أكتيف تفتتح مجمع متعدد الرياضات في الرقعي

2/14/2024 11:07:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد عام على انطلاقها، افتتحت شركة أكتيف القابضة، المقدمة لمجموعة متنوعة وواسعة من الأندية الصحية والاستوديوهات الرياضية، مجمعا متعدد الرياضات في منطقة الرقعي يضم ثاني فرع لعلاماتها التجارية «ناو-NOW، على مساحة تفوق 3.000 متر مربع، والذي يضم مرافق حصرية ومنفصلة لكل من الرجال والنساء، وأول فرع لناو جونيور للأطفال. كما يضم 4 استوديوهات، وهي رامبل، وسايكل بار، وكلوب بيلاتيز وسترتيش لاب من Xponential Fitness العالمية.
وبهذه المناسبة، أعرب سعد ناصر المنيفي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة أكتيف القابضة، عن سعادته وحماسه بالافتتاح. وقال: «تستمر أكتيف في خطة توسعها في الكويت مع افتتاحها «معهد ناو الصحي» بفرعيه للرجال والنساء، وافتتاح أول فرع لمعهد «ناو جونيور» للأطفال في منطقة الرقعي، بالإضافة إلى 4 ستديوهات للعلامات التجارية رامبل، وسايكل بار، وكلوب بيلاتيز وسترتيش لاب من Xponential Fitness العالمية.
من جانبها، قالت أميرة باظفر، المدير العام لفرع «ناو-للسيدات»: «تجربة استثنائية بانتظار مشتركينا في معهد «ناو» الرقعي، حيث تجتمع الرفاهية والرقي والاحترافية».

MENAFN14022024000130011022ID1107854207

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث