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بيتك يتوج موظفيه الفائزين بمسابقة أفضل فكرة ابتكارية

2/14/2024 11:07:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كرم بيت التمويل الكويتي (بيتك)، موظفيه الفائزين بمسابقة أفضل فكرة ابتكارية على مستوى المجموعة لعام 2023، في حفل تكريم خاص أقيم بحضور الرئيس التنفيذي لـ«بيتك» ـ الكويت، خالد الشملان، ورئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة زياد العمر، ومدير عام التحول الرقمي والابتكار ـ مزيد المزيد.
وعقب استماعه لعرض أفكار الفائزين الابتكارية، أكد الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» ـ الكويت، خالد الشملان، أهمية الابداع والابتكار في مواصلة تعزيز جودة الخدمة، وتطوير الأداء من خلال خدمات ومنتجات وحلول مبتكرة تضيف قيمة لتجربة العميل، مؤكدا أن العصر الحالي هو فرصة ذهبية لتحويل الافكار الابداعية إلى واقع عملي ملموس في ظل الطفرة التكنولوجية وسهولة الوصول للأدوات التكنولوجية اللازمة والتطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتعاون مع شركات الـ Fintech، وتوفير كل ما يلزم لتحويل الفكرة إلى واقع.
وأضاف أن الإدارة العليا في «بيتك» تبنت نهج الابتكار وصممت برامج مختلفة لدعم جهود الموظفين ومساعدتهم على تطوير افكارهم وتحسينها ومن ثم تنفيذها في حال امتلكت المقومات المطلوبة.
وأشار الشملان إلى أن أفكار الموظفين المبتكرة تقوم على أساس تقديم منتجات وحلول وخدمات مصرفية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية ووسائل وآليات تقديم الخدمات التقنية، وخلق وتحسين إجراءات وآليات العمل، وتعزيز الأمن السيبراني، وتقليل أو إنهاء الدورة المستندية التقليدية وغيرها من الأفكار التي تشكل قيمة مضافة حقيقية وتعزز جودة الخدمة وترفع قيمة العلامة التجارية وتزيد معدلات الربحية وتحسن بيئة العمل وتطور كافة مؤشرات الأداء، وذلك بالاعتماد على الروبوت والذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، وغير ذلك من تطبيقات رقمية وأدوات تكنولوجية مختلفة.
وتقدم الشملان بالتهنئة للموظفين الفائزين مثمنا جهودهم وحرصهم على تقديم أفكار ابتكارية تشكل رافدا أساسية من روافد نجاح وتفوق «بيتك»، لافتا إلى أن المؤسسات لا يمكن أن تحافظ على النجاح إلا إذا تبنت الابتكار وواكبت آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا وطبقتها في مختلف أعمالها وعملياتها.
وأوضح أن «بيتك» نجح خلال العام الماضي في تنفيذ أكثر من 35 مشروعا وخدمة ومنتج عززت جهوده في قيادة التحول الرقمي للقطاع المصرفي، ورسخت مكانته على خريطة الخدمات المصرفية الرقمية، ليكون «بيتك» الاول والاكثر جودة في هذا المجال، وقد حصل بالفعل على تصنيف رائد سوق (Market Leader) في الحلول الرقمية على مستوى الكويت من مجلة يوروموني العالمية تقديرا لتميزه وتفوقه.
من جانبه، قال رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة- زياد عبدالله العمر، إن «بيتك» يواصل تحفيز وتنمية الابتكار لرأس ماله البشري بما ينسجم مع توجه وجهود «بيتك» نحو التحول الرقمي، وتوفير بنية تحتية من القدرات البشرية المدربة والمؤهلة لخدمة الأهداف الاستراتيجية لـ«بيتك».
وأشار العمر إلى أن الإقبال على المسابقة والإنتاج الفكري القيم الذي تم فرزه وتقييمه من قبل لجنة مختصة، يستحقان الثناء والاحتفاء بالفائزين بما يليق بعطائهم الابداعي وأفكارهم المبتكرة.
وأضاف أن «بيتك» مستمر في توسيع وإثراء المعرفة والخبرة لدى كافة طاقاته البشرية، معربا عن فخره بالاستثمار في مواهب البنك ومنحهم الدعم اللازم لتحقيق شغفهم وتطلعاتهم والتي هي في النهاية انعكاس كامل لتطلعات وأهداف البنك.
وذكر أن «بيتك» يوفر البيئة المحفزة على الابتكار والتطوير، من خلال إتاحة الفرصة كاملة للمبدعين للتقدم بأفكارهم ذات القيمة على مستوى الكويت، او على مستوى المجموعة، ومكافأتهم على ما يقدمونه من إسهامات من شأنها أن تحدث أثرا ملموسا على جوانب العمل المختلفة، مؤكدا أن الابتكار والإبداع أولوية أساسية في أسلوب عمل «بيتك» القائم على التميز والريادة.
بدوره، أعرب مدير عام التحول الرقمي والابتكار في «بيتك» مزيد عبداللطيف المزيد، عن فخره بالإقبال الكبير على المشاركة في المسابقة التي شهدت مئات المشاركات من الموظفين على مستوى المجموعة. وأضاف أن لجنة متخصصة قامت بدراسة وتقييم الاقتراحات التي تم تقديمها من جميع الإدارات بالاعتماد على معايير مهنية دقيقة، أبرزها توافقها مع السياسة العامة للمؤسسة، وأن يأتي الاقتراح بفكرة أو منتج أو خدمة جديدة أو يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتطويرها، إضافة إلى أهمية أن يكون الاقتراح قابلا للتنفيذ، ومتضمنا خطوات ومراحل التنفيذ مع مراعاة أبعاد المنافسة والربحية والجودة والمعايير المهنية والتنظيمية المعتمدة محليا وإقليميا وعالميا. وأوضح المزيد انه يتم تقييم الأفكار ذات التصنيف «الاستثنائي» و«الجيد» من قبل مختلف وظائف الأعمال العاملة ضمن أعمال مجالس الابتكار على مستوى المجموعة، ثم إدراجها في قائمة أفضل 10 أفكار ابتكارية للعام، وتأهيل أصحابها لدخول المنافسة النهائية على مستوى مجموعة «بيتك» وعرض أفكارهم أمام الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية، ثم يلي ذلك اختيار أفضل 3 أفكار، وبذلك تكون الجهود المبذولة قد ساهمت في اعتماد نموذج عمل مرن لانسياب وتدفق الأفكار الابتكارية على مستوى مجموعة «بيتك» بما يتناسب مع طبيعة كل سوق تعمل فيه وشرائح عملائه وضوابطه ومعاييره.
من جانبهم، تقدم الفائزون بالشكر لـ «بيتك» على تقديره وتحفيزه للموظفين المتميزين، مؤكدين أن ذلك يعزز حرص الموظفين على المضي قدما في توليد أفكار ابداعية ومبتكرة ذات قيمة مضافة لـ«بيتك» وللعملاء، بما يسهم في المحافظة على مكانته الرائدة محليا وعالميا.
بعض الخدمات الرقمية التي انفرد «بيتك» بطرحها في 2023
- بنك «تم» الرقمي.
- خدمة التعرف على السمات البيومترية للوجه في الفروع.
- الخدمات النقدية الطارئة رقميا.
- خدمات رقمية استثنائية لحساب الذهب (بيع، شراء، توصيل، تخزين).
- منصة «زاهب» الرقمية.
- خدمة «التمويل أونلاين» للشركات.
- خدمة الطباعة الفورية لبطاقات الائتمان والدفع المسبق لأول مرة في الشرق الأوسط.
- خدمة التحويل من بطاقات مسبقة الدفع إلى الحساب.
- التحويل إلى ويسترن يونيون عبر تطبيق «بيتك».
- خمس محافظ رقمية لتسهيل الدفع الإلكتروني:
(Apple Pay Google Pay، Fitbit Pay، Garmin Pay، Samsung Pay)
- المنتجات الرقمية المبتكرة
- تطبيق بيتك KFH Online الشركات.
- تحديثات أنظمة «الإيزي واي» ونظام التقارير والدخول الموحد لـ«بيتك» SSO 360.
- التصنيف التلقائي المباشر لشريحة عملاء «حسابي» و«بيتي».
- أتمتة نموذج الإفصاح المالي.
- أتمتة تقديم الشكاوى من خلال موقع «بيتك» عبر الإنترنت.
- تحسينات على كشف حساب العملاء.
- Google Pay لتزويد حاملي البطاقات بقناة دفع جديدة.

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