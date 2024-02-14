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بورشه تايكان الجديدة وظائف محسنة شاملة

2/14/2024 11:07:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفذت بورشه تعديلات شاملة على سيارتي تايكان صالون الرياضية وتايكان كروس توريزمو متعددة الاستخدامات، والتي يمكن تزويدها بمجموعة تجهيزات الطرق الوعرة. وتوفر سيارة صالون الرياضية أربعة خيارات لمنظومة الحركة مع نظام الدفع الخلفي والرباعي كتجهيزات اختيارية، فيما يمكن تجهيز سيارة كروس توريزمو بمنظومة الحركة بثلاثة خيارات مع نظام الدفع الرباعي كتجهيزات اختيارية‏.
وقطع مهندسو التطوير وسائقو الاختبار مسافة وصلت إلى أكثر من ‎3.6 ملايين كيلومتر حول العالم في سيارات اختبار مموهة لمواصلة تحسين أول سيارة رياضية كهربائية بالكامل تنتجها بورشه، حيث أنتجت شركة تصنيع السيارات الرياضية ‎150 ألف نسخة من سيارة تايكان وتعتبر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين من أهم أسواق السيارة في الوقت الحالي‏.
وقال كيفن جيك، رئيس خط إنتاج السيارة: نتطلع إلى مواصلة قصة النجاح من خلال إطلاق سيارة تايكان التي تم تحديثها بالكامل، حيث تم تعزيز أداء السيارة من خلال تجهيزها بوظائف القيادة المميزة والتي توفر تجربة قيادة ممتعة مع تحسين الكفاءة والمسافة التي يمكن قطعها دون الحاجة إلى إعادة شحن البطارية ووظائف الراحة، ما يجعل السيارة ملائمة للاستخدامات اليومية.
أداء فائق
تمتاز السيارة المحدثة بتسارع أكبر من الطرازات السابقة، حيث تصل سيارتا تايكان وتايكان توربو ‎S‎ إلى سرعة ‎100 كيلومتر/ ساعة انطلاقا من السكون في ‎4.8 و2.4 ثانية على التوالي، ما يجعلهما أسرع بـ ‎0.6 و0.4 ثانية من الطرازات السابقة‏.
ويمكن تعزيز طاقة المحرك بـ ‎70 كيلووات، وفقا للطراز، لمدة ‎10 ثوان بمجرد ضغطة زر بفضل وظيفة ‎push-to-pass‎ التي توفرها مجموعة تجهيزات سبورت كرونو. وعادة ما يزداد تسارع السيارة نتيجة لتعزيز طاقة المحرك، حيث توفر سيارة تايكان طاقة أكبر بـ ‎60 كيلووات من الطراز السابق. أما سيارة تايكان توربو S، فتوفر قوة إضافية تصل إلى ‎140 كيلووات بفضل وظيفة ‎Launch Control‎ ما يؤدي إلى تعزيز قوة المحرك في الطرازات الأعلى إلى 952 حصانا متري‏ا.
مدى أكبر
تمت زيادة المسافة التي يمكن أن تقطعها السيارة دون الحاجة إلى إعادة شحن البطارية إلى ‎678 كيلومتر وفقا للتصميم والمحرك، بزيادة قدرها ‎175 كيلومترا أو 35‏%. ولا تحتاج سيارة تايكان المحدثة إلى عدد أقل من التوقفات من أجل شحن البطارية في الرحلات الطويلة مقارنة بالطراز السابق فحسب، بل يمكن إعادة شحنها في وقت أقل كذلك. وفي محطات الشحن بالتيار المستمر التي توفر قدرة شحن تبلغ ‎800 فولت، يمكن شحن بطارية السيارة بقدرة تصل إلى ‎320 كيلووات بزيادة قدرها ‎50 كيلووات مقارنة بالطراز السابق. كما تمت زيادة قدرة الشحن السريع للبطارية فائقة الأداء بشكل كبير، ما يتيح الحفاظ على قدرات الشحن التي تزيد على ‎300 كيلووات لأكثر من خمس دقائق مع تحقيق قدرات شحن كبيرة جدا بسرعة أكبر حتى في درجات الحرارة المنخفضة‏.
وتسهم هذه التعديلات في الحد من الوقت اللازم لشحن البطارية من 10‏% إلى 80‏% إلى النصف مقارنة بالطراز السابق وفقا لأسلوب القيادة، بالإضافة إلى عوامل أخرى. ويصل الوقت اللازم لشحن البطارية من 10‏% إلى 80‏% في الجيل الأول من سيارة تايكان عند درجة حرارة ‎15 درجة مئوية إلى ‎37 دقيقة، فيما تستغرق سيارة تايكان المحدثة ‎18 دقيقة على الرغم من سعة البطارية الأكبر. وتبلغ سعة بطارية «بيرفورمانس بلاس» للأداء العالي الإجمالية ‎105 كيلووات ساعي، فيما تبلغ سعتها في الطراز السابق ‎93 كيلووات ساعي‏.
شاسيه مبتكر نشط
تأتي جميع طرازات تايكان المحدثة مجهزة بشاسيه مبتكر نشط وبنظام التعليق الهوائي المتكيف كتجهيز أساسي. ويمكن تجهيزها بنظام التعليق النشط ‎Porsche Active Ride‎ من بورشه كتجهيز إضافي في الطرازات المجهزة بنظام الدفع الرباعي، ما يوفر تجربة قيادة مريحة مع الحفاظ على آليات القيادة التي تتمتع بالكفاءة‏.
ويحافظ نظام التعليق على هيكل سيارة تايكان في مختلف ظروف القيادة حتى عند تشغيل المكابح الديناميكية والتوجيه وزيادة السرعة، فيما يضمن نظام القيادة السلسة تجاوز المطبات بشكل آمن. وعند تشغيل جميع وظائف القيادة الديناميكية، يضمن نظام التعليق النشط ‎Porsche Active Ride‎ ثبات السيارة أثناء القيادة من خلال توزيع الحمولة على العجلات بشكل متوازن. وعند تشغيل وضع القيادة الملائم، يمكن لنظام التعليق الحد من الميول الناتجة عن الكبح والانعطاف وتقليل قوى التسارع المؤثرة على الركاب عند القيادة على المنحدرات أو الطرق الوعرة‏.
وظائف شاملة فائقة الكفاءة
تم تحسين الأداء والكفاءة بفضل مجموعة الحركة المبتكرة، ومحرك المحور الخلفي الحديث بقدرة أكبر من الطرازات السابقة تصل إلى ‎80 كيلووات، ومحول الطاقة النبضي الذي تم تعديله والمجهز بالبرمجيات المحسنة، والبطاريات فائقة القدرة، ونظام الإدارة الحرارية المحسن، والجيل القادم من المضخة الحرارية، ونظام استعادة الطاقة المعدل، ونظام الدفع الرباعي‏.
وتم تعزيز سعة استعادة الطاقة القصوى عند تباطؤ السيارة من السرعات الكبيرة بأكثر من 30‏% من ‎290 إلى ‎400 كيلووات. وتأتي جميع الطرازات مجهزة بالعجلات المحسنة والتي توفر أداء هوائيا ديناميكيا فائقا والإطارات منخفضة المقاومة للدوران كتجهيزات أساسية، حيث تم تطوير العجلات والإطارات قياس ‎21 بوصة خصيصا لتعزيز الأداء الهوائي الديناميكي‏.
تجهيزات بوزن أقل
تم تعزيز حجم التجهيزات الأساسية مقارنة بالطرازات السابقة على الرغم من أن وزن السيارة الجديدة أقل من الطراز السابق بـ ‎15 كيلوغراما. وتشمل بعض التجهيزات الأساسية للسيارة المضخة الحرارية بنظام التبريد الحديث، ولوح الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، ومنافذ الشحن الكهربائي على جانبي السائق والراكب الأمامي، وزر وضع القيادة، ونظام التوجيه بلاس‏.
وتم تجهيز الطرازات الأساسية من سيارة تايكان بنظام التعليق الهوائي المتكيف وواقيات عتبات الأبواب المصنوعة من الألمنيوم كتجهيزات أساسية. كما تشمل التجهيزات المحسنة بطارية بسعة أكبر ووزن أقل مقارنة بالطرازات السابقة بالإضافة إلى التجهيزات التي تم تحديثها‏.
تصميم جذاب
ركز الخبراء في قسم التصميم في بورشه على تحسين التصميم الدقيق والأنيق لسيارة تايكان من خلال تحديث تصميم مقدمة السيارة ومؤخرتها والمصابيح الأمامية والخلفية الحديثة بحيث تبرز جوانب السيارة المحدثة والمصابيح الأمامية المسطحة عرض سيارة تايكان الكبير‏.
وتمتاز المصابيح الأمامية الحديثة بتقنية ‎HD matrix‎ فائقة الدقة ووظائف الإضاءة المعززة والتي تتميز بالإضاءة ذات الأربعة نقاط الخاصة بالعلامة التجارية في الليل. ويمتاز شعار بورشه الذي تم تثبيته على شريط الإضاءة الخلفي بتصميم زجاجي ثلاثي الأبعاد، ويتوافر الشعار بتصميم مضيء لأول مرة كتجهيز اختياري ويقدم وظيفة الإضاءة الترحيبية عند ركوب السيارة ومغادرتها. ويمتاز طرازا توربو وتوربو ‎S‎ عن بقية الطرازات بلون «توربونيت» المميز للهيكل والمقصورة‏.
نظام محدث للتحكم والعرض
تمتاز لوحة العدادات والشاشة المركزية والشاشة الاختيارية المخصصة للراكب الأمامي بواجهة المستخدم المحسنة والمجهزة بوظائف إضافية. وتم تثبيت زر اختيار وضع القيادة على عجلة القيادة كتجهيز أساسي كما تم تجهيز سيارة تايكان بمجموعة تجهيزات «سبورت كرونو» وبطارية «بيرفورمانس بلاس» للأداء العالي بالإضافة إلى وظيفة ‎push-to-pass‎ لتعزيز قوة المحرك المثبت على زر وضع القيادة‏.
ويمكن التحكم في أنظمة مساعدة السائق بسهولة من خلال ذراع التحكم الحديث الذي تم تثبيته خلف عجلة القيادة على الجهة اليسرى. كما تم تعزيز التوافق بين شاشات السيارة ووظائفها ونظام ‎Apple CarPlay‏‎‏.

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