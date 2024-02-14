وليد مندني الخليج حقق نقلة نوعية بمسيرة التحول الرقمي خلال 2023



الاقتصاد حافظ على استقراره مدعوماً بأسعار النفط الجيدة وتسريع ترسية المشروعات الحكومية

تجاوز نسبة تغطية الاكتتاب بزيادة رأس المال.. يعكس ثقة المساهمين في إمكانات بنك الخليج

ديفيد تشالينور: باشرنا خطة مناسبة للعمل على خفض نسبة التكلفة إلى الدخل مع مرور الوقت دلال الدوسري: لدينا ثقة بأن قانون الرهن العقاري سيتم إقراره كخيار بديل للتمويل من البنوك



عقد بنك الخليج يوم الاثنين الماضي، مؤتمرا للمستثمرين لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للعام 2023، حيث تم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes»، وقدمه كل من: الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج وليد خالد مندني، ورئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، وأدارت الحوار نائب المدير العام - علاقات المستثمرين دلال الدوسري.

وخلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين، استعرض مندني بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في بنك الخليج للعام 2023، حيث قال: «خلال العام، حافظ الاقتصاد المحلي على استقراره مدعوما بأسعار النفط الجيدة وتسريع وتيرة ترسية مشروعات التنمية الحكومية والإصلاحات الاقتصادية التي ستدفع بدورها إلى تعافي النشاط الاقتصادي المحلي بشكل عام».

وأضاف مندني: «من أبرز الإنجازات التي حققها البنك خلال 2023 كان تطبيق المرحلة الأولى من النظام الجديد للخدمات المصرفية الأساسي، ويعد هذا الإنجاز نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للبنك التي من شأنها تحسين الكفاءة التشغيلية وتسهيل التعامل المصرفي للعملاء».

وتابع: «من الإنجازات الرئيسية الأخرى التي حققها البنك خلال العام هو إطلاق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال المحدث والذي سيوفر للعملاء تجربة بنكية سلسة، وتقديم مزايا جديدة متطورة في مجال أمن المعلومات لحماية بيانات العملاء وعملياتهم المالية».

وأضاف إلى ذلك حصل بنك الخليج على كل الموافقات الرقابية اللازمة لترخيص شركة الخليج كابيتال للاستثمار المعروفة باسم «Invest GB»، لتباشر العمل رسميا كشركة استثمارية مملوكة بالكامل للبنك تقدم الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول كأنشطة مكملة لأعمال البنك الأساسية.

وذكر مندني: «نرى أن هذه الخدمات المكملة سوف تنعكس ايجابيا على بند الإيرادات من الرسوم والعمولات للبنك في المستقبل».

وفيما يتعلق بزيادة رأسمال بنك الخليج، قال «نجح بنك الخليج، خلال الربع الرابع من 2023، في إتمام عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بإجمالي 60 مليون دينار، حيث فاقت نسبة تغطية الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 7 أضعاف، مما يعكس ثقة المساهمين في إمكانيات بنك الخليج».

هامش الربح

وردا على الأسئلة التي طرحها المشاركون خلال مؤتمر المستثمرين المتعلقة بهامش الربح، قال رئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور: «في الربع الرابع من العام، استمرت الهوامش بالنمو، ولكن بوتيرة أبطأ من الربعين الثاني والثالث.

أما بالنسبة لكامل العام 2023، فقد بلغ صافي هامش الفائدة 217 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق الذي بلغ 210 نقاط أساس. وبالتالي، جاءت هذه الزيادة تماشيا مع التوقعات التي قدمناها في بداية العام، وكما تعلمون فإن العوامل المؤثرة على الهوامش معقدة بسبب وجود العديد من المتغيرات».

وحول نمو محفظة القروض والقطاع الذي دعم هذا النمو، قال تشالينور: «في العام 2023، حققنا إجمالي نمو بنسبة 1.2% مع سيطرة قطاع الأفراد على هذا النمو، الأمر الذي حقق لنا عاما آخرا من المكاسب في حصتنا السوقية. ونحن نسعى الى مواصلة تعزيز حصتنا في السوق مثلما فعلنا في العامين 2022 و2023.

ولهذا، نرى أن التوجه في الأسواق في النصف الثاني مناسب لنا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية للعام المقبل. ولذلك وبشكل عام، اعتقد اننا يجب أن نتوقع تحسنا في نمو محفظة القروض خلال العام المقبل بما يتماشى أكثر مع متوسط النمو في القطاع المصرفي على المدى الطويل الذي يبدو أنه كان حول منتصف خانة الآحاد».

جودة الأصول وتكلفة المخاطر

وحول موضوع جودة الأصول وتكلفة المخاطر، ذكر تشالينور: «في عام 2023، بلغت تكاليف الائتمان 29 مليون د.ك والتي انعكست في تكلفة مخاطر بلغت 54 نقطة أساس.

مر علينا عامان متتاليان كانت فيهما تكاليف الائتمان منخفضة للغاية مقارنة بالسابق. وحتى العام الماضي على الأقل كانت أسعار الفائدة لدينا في مستويات مرتفعة، وتزال نسبة القروض المتعثرة منخفضة للغاية عند 1.2%، وهي نسبة مماثلة إلى حد كبير عما كانت عليه قبل عام».

وفيما يخص موضوع المصروفات التشغيلية، وهل لدى البنك هدف متوسط الأجل لنسبة التكلفة إلى الدخل قال: «كان إجمالي نمو التكلفة أقل من 1% مقارنة بالعام الماضي وهذه نتيجة جيدة، وتدل على أسلوبنا الحذر في ضبط التكاليف خلال العام 2023، وبالنظر إلى نسبة التكلفة إلى الدخل، كان هناك تراجع ملموس بنسبة 2% وهي تبلغ الآن 45.6% بانخفاض من 47.6% العام السابق.

وبالتطلع إلى المستقبل، باشرنا بالفعل خطة مناسبة للعمل على خفض نسبة التكلفة إلى الدخل مع مرور الوقت ونستهدف انخفاضا أكبر في العام 2024».

قانون التمويل العقاري

وحول قانون التمويل العقاري في الكويت، قالت دلال الدوسري: «لقد مر نحو عامين على أول إعلان لمشروع قانون الرهن العقاري للسكن الخاص في الكويت. لدينا ثقة متجددة بأن هذا القانون سيتم إقراره في نهاية المطاف كخيار بديل للتمويل من خلال البنوك المحلية.

ونحن متفائلون بشأن هذا القانون المحتمل إقراره في الكويت وتأثيره الإيجابي على سوق الائتمان بشكل عام. كما نرى أنه يتماشى مع إستراتيجيتنا المرتكزة على قطاع الأفراد، ونحن في وضع جيد للاستفادة من هذه الفرصة في السوق».واختتمت الدوسري بذكر اهم المؤشرات المالية لبنك الخليج 2024، فبالنسبة لنمو محفظة قروض البنك، يسعى البنك إلى النمو بشكل أكثر تماشيا مع متوسط النمو في القطاع المصرفي على المدى الطويل الذي يبدو أنه كان حول منتصف خانة الآحاد.وأضافت: «ذكرنا سابقا أننا نتوقع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل. وقد تحقق ذلك خلال العام، وهي في مستوى أقل من العام السابق، ونتوقع استمرارية هذا الانخفاض، ونواصل إدارة ميزانيتنا العامة بشكل استباقي لإبقاء تكلفة المخاطر ما بين 50-70 نقطة أساس».ولفتت إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة ظلت تقارب 1% على مدى الفترات المرحلية السابقة. ونحن نحرص على إبقاء هذه النسبة دون 2% وفقا للسياسة المتحفظة في إدارة المخاطر.أبرز المؤشرات المالية الرئيسيةلخص وليد مندني الأداء المالي لبنك الخليج خلال عام 2023 في 6 نقاط أساسية، هي:1- ارتفع صافي الربح بنسبة 15.2% ليصل إلى 71.2 مليون دينار.2- ارتفعت ربحية السهم بنسبة 13.2% لتصل إلى 21 فلسا.3- التوصية بتوزيع أرباح بواقع 12 فلسا لكل سهم وأسهم منحة بنسبة 5%.4- بلغ إجمالي القروض والسلف 5.5 مليارات دينار.5- بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.2% ونسبة التغطية 466% شاملة إجمالي المخصصات والضمانات.6- يبلغ معدل كفاية رأس المال 18% ونسبة الشريحة الأولى لرأس المال 15.8%.