وفاء القطامي تطبيق الضرائب مهم للكويت وللأجيال القادمة



«عافية» مصدر رئيسي للهدر وإلغاؤها ضرورة.. ويجب توجيه ميزانيتها لتطوير المستشفيات الحكومية أحمد الدعيج: البنوك نجحت بالداخل والخارج.. وعلى استعداد لتوفير احتياجات الحكومة التمويلية

طارق عرابينظمت الجمعية الاقتصادية الكويتية ندوة «حوار التنمية: الواقع والطموح»، وذلك بالتعاون مع مبرة الشيخ صباح السالم الصباح، حيث استضافت نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر السيدة وفاء القطامي، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح، وأدارت الندوة عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية ورئيس اللجنة الثقافية هيا أيمن بودي.في البداية، أعربت نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر السيدة وفاء القطامي، عن تأييدها لفرض الضرائب في الكويت، بشرط أن تكون هناك خطة حكومية واضحة ومحددة لها وللأهداف التي سيتم من أجلها فرض الضرائب، مشيرة إلى أن الضرائب مهمة للكويت وللأجيال القادمة.وأكدت القطامي أن المجتمع الكويتي تعود على أن يأخذ ولا يعطي، مضيفة أن تطبيق الضرائب قد لا يطول الجميع، خاصة أنه سيطبق على شرائح معينة من المجتمع ليس من بينها أصحاب الدخل المتدني.في المقابل، أعربت القطامي عن تفاؤلها بالتشكيل الحكومي الجديد برئاسة سمو الشيخ د.محمد صباح السالم، خاصة أن برنامج عمل الحكومة الحالية كشف عن عدد من الأولويات السياسية والاقتصادية والسكنية والاجتماعية التي ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الكويتي.وشددت على ضرورة إيلاء التركيبة السكانية أهمية كبيرة ضمن المرحلة المقبلة، مع التركيز على تطوير التعليم والتنمية البشرية، مؤكدة في هذا الخصوص على أنه لا تنمية دون تعليم ودون الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه وتعليمه.كما تطرقت إلى ضرورة القضاء على الفساد، خاصة في جانب العلاج بالخارج، وبطاقة «عافية» التي أصبحت مصدرا رئيسيا للهدر والاستغلال من قبل البعض، مشيرة إلى ضرورة إلغاء «عافية» وتوجيه الميزانية المرصودة لها لتطوير المستشفيات الحكومية وجعلها بديلا ناجحا للعلاج في الخارج، خاصة أنه من المعروف أن ميزانية وزارة الصحة تعتبر أضخم ميزانية تواجهها الحكومة.وفي الوقت ذاته، دعت القطامي إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي، ذلك أن استمرار الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل يعد أمرا «خطيرا»، خاصة أن النفط ناضب، وأن هناك العديد من البدائل التي بدأ العالم يتجه لها كبديل للنفط.وتساءلت: «لماذا لا تقوم الهيئة العامة للاستثمار باستثمار فوائض النفط في مشاريع وشركات عديدة للاستفادة من عوائدها وتنويع مصادر الدخل؟».وأضافت: «يجب أن تكون هناك أفكار جديدة واستثمارات بديلة دائما في مختلف القطاعات، فعلى سبيل المثال، يمكن للكويت أن تصبح مقرا للسياحة العلاجية أو حتى السياحة الترفيهية من خلال بناء المنتجعات الطبية والسياحية واستغلال جزيرة فيلكا وغيرها من المناطق، لتنويع مصادر الدخل وتقليص العجز بالميزانية».وشددت القطامي على أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ليست مخصصة فقط للمستثمر الأجنبي، وإنما تقدم خدماتها كذلك للمستثمر الكويتي، مشيرة إلى أنها تختص بفتح المجال أمام الكيانات الاستثمارية الكبيرة لدخول الكويت من دون ممثل أو وكيل محلي، لتشكل قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي من خلال إدخال التكنولوجيا والأفكار الحديثة للبلاد.وأكدت أن النافذة الواحدة في الهيئة مهدت الطريق أمام الكثير من المستثمرين الأجانب لدخول السوق الكويتي وفق شروط معينة من بينها، تدريب المواطنين الكويتيين وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى استقدام التكنولوجيا الحديثة، وذلك كله مقابل الحصول على إعفاءات ضريبية وجمركية.قانون الدين العاممن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح أن البنوك الكويتية أثبتت نجاحا كبيرا في الداخل والخارج، مشيدا في هذا الصدد بالتنافس الشريف بين هذه البنوك في تقديم الخدمات وجذب العملاء، مؤكدا أن التنافس يحفز على الإبداع والابتكار.وفي رده على سؤال حول «الدين العام»، أكد الدعيج أن الحكومة أدرى باحتياجاتها التمويلية ومشاريعها التنموية، وبالتالي فهي الأدرى بحاجتها إلى الدين العام من عدمه، لكنه استدرك قائلا إن البنوك المحلية كافة على استعداد للمساهمة في أي احتياجات تمويلية تطلبها الحكومة.واستغرب الدعيج من تحمل الحكومة وحدها مسؤولية تنمية وتطوير الاقتصاد الكويتي، مشيرا إلى ضرورة توزيع الأدوار وفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص وغيرها من الجهات للابتكار وتقديم الأفكار الجديدة، بحيث تقلص الحكومة الاعتماد عليها بشكل كبير، وتتفرغ للإشراف لتكون هي الحكم وليس اللاعب الرئيسي، مستدركا بقوله إنه لا يؤيد الخصخصة وإنما المقصود هو المنافسة الشريفة والعادلة بين الجميع.وأكد الدعيج أن البنوك الكويتية جاءت لتكون شريكا ولاعبا رئيسيا في تنمية وتطور البلاد، مضيفا أن البنوك حققت قفزات كبيرة منذ تأسيسها حتى يومنا هذا، بدليل ذلك الحجم الكبير من الأرباح والميزانيات، بالإضافة إلى العدد الكبير من الموظفين الكويتيين الذي وصل عددهم إلى نحو 10 آلاف مواطن ومواطنة في جميع البنوك الكويتية وبنسبة تكويت بلغت نحو 78%.وأعرب عن تفاؤله بمشاركة البنوك الكويتية مستقبلا في حركة التوسع التجاري والاقتصادي المحلي والخليجي على حد سواء، لاسيما في ظل الحركة المتسارعة للتوسع في عدد من العواصم الخليجية المجاورة.