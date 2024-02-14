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صندوق فنلندي يستحوذ على حصة من سنام العقارية

2/14/2024 11:07:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام صندوق إيفلي إيميرجنج فرونتير، التابع لشركة إيفلي لإدارة الصناديق، بالاستحواذ على نسبة مؤثرة تصل إلى 5.65% من رأسمال شركة سنام العقارية.
وتعتبر ايفلي من كبرى شركات إدارة الأصول ومقرها فنلندا، وحصلت على جائزة أفضل شركة لإدارة الأصول في فنلندا وفق استطلاع «كانتار بروسبيرا»
«Kantar Prospera»، وكذلك حصل الصندوق على جائزة ليبر «Lipper» كأفضل صندوق أسهم في الأسواق الناشئة على مستوى أوروبا، وتدير ما يقارب 18 مليار يورو.
وتعليقا على هذا الاستحواذ، قال د.سليمان طارق العبد الجادر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي «يسرنا انضمام صندوق ايفلي إلى كبار ملاك شركة سنام العقارية التي تعرف بالمهنية وتبنيها لأساسيات الاستثمار المسؤول «Responsible Investing». ويعكس هذا الاستحواذ تطور بورصة الكويت والمنظومة الرقابية ممثلة بهيئة أسواق المال». وأضاف العبد الجادر: «نتطلع الى العمل مع مؤسسات عالمية مثل ايفلي للنهوض بأداء الشركة نحو الاستدامة وفق أحدث المعايير المهنية».

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