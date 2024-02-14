Thursday, 15 February 2024 07:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القطرية توقع اتفاقية مع جيت جورميه

2/14/2024 11:07:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إبرامها لاتفاقية شراكة جديدة مع مجموعة جيت جورميه العالمية المتخصصة في خدمات تموين الطائرات. حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز تجربة الطعام على متن الرحلات الجوية للناقلة القطرية، وذلك من خلال التعاون المشترك مع مجموعة جيت جورميه في مجالات التوريد والمشتريات، الأغذية الصحية والاستدامة. كما تشدد الاتفاقية أيضا على التزام الخطوط الجوية القطرية بالتميز العالمي من خلال الاستفادة من كفاءة وخبرة جيت جورميه القيمة في تصميم قوائم الطعام وفنون الطهي والتميز التشغيلي.
من جانبه، قال م.بدر المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تسهم الشراكة مع جيت جورميه في تعزيز العلامة التجارية للخطوط الجوية القطرية في مختلف أنحاء العالم وذلك من خلال تقديم أفخر الأطعمة بأعلى المعايير العالمية لجميع المسافرين على متن طائراتنا وأيضا في صالاتنا في مطار حمد الدولي. كما تقدم الشراكة مع مجموعة جيت جورميه بداية جديدة واعدة من شأنها الارتقاء بالمعايير العالمية لخدمات التموين على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية. كما أن هذا التعاون سيبرز ابتكاراتنا وتميزنا التشغيلي، لنقدم تجربة تناول طعام فاخرة ومتميزة على متن رحلاتنا.
وقال كريستوف شميتز، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيت جروب: يشرفنا أن نتعاون مع الخطوط الجوية القطرية وأن نقدم معا أعلى مستويات التميز في مجال الطهي على متن رحلات الناقلة القطرية العالمية. حيث يمثل هذا التعاون رحلة للاستكشاف والتطوير حيث تجتمع شركتان عالميتان تشتركان في القيم والرؤية ذاتها لتقديم تجربة استثنائية.
وسيتواجد فريق طهاة جيت جروب في مدينة الدوحة وذلك للمساهمة في تطوير وحدة جديدة للتموين ليتمكن من الابتكار والإبداع في تصميم قوائم الطعام بكفاءة عالية.
تجدر الإشارة إلى أن التركيز سيكون على استخدام المكونات الصحية عالية الجودة، فضلا عن دمج المنتجات المحلية لتعزيز الاستدامة والأصالة ودعم الشركات المحلية.

MENAFN14022024000130011022ID1107854201

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث