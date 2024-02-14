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التجاري جوائز نقدية عند تفعيل الإشعارات على الهواتف

2/14/2024 11:07:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار تشجيع البنك التجاري الكويتي للعملاء على استخدام أحدث القنوات والخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر تطبيق البنك على الهواتف الذكية، أعلن البنك التجاري الكويتي عن حملة جديدة تتيح لعملائه الذين يقومون بتفعيل خدمة الإشعارات على الهاتف الحصول على جائزة نقدية بقيمة 50 دينارا لخمسة عملاء من خلال سحب شهري، وما على العميل إلا تفعيل خدمة الإشعارات الإلكترونية من خلال تطبيق التجاري على الهواتف الذكية، وذلك خلال فترة الحملة الممتدة حتى 31 يوليو 2024.
ومن خلال تفعيل خدمة الإشعارات الإلكترونية، يمكن للعميل تلقي الإشعارات على مدار الساعة وأينما كان لتتبع نفقاته ومعاملاته المصرفية حتى لو كان مسافرا خارج البلاد وقام بتغيير شريحة الهاتف النقال الخاصة برقمه المحلي، وهو ما يميز خدمة الإشعارات عن خدمة الرسائل القصيرة التي تصل إلى العميل على رقمه المحلي المسجل لدى البنك، ومن خلال هذه الخدمة يتسلم العميل تنبيهات فورية عن أحدث الحملات والعروض والخدمات المصرفية والنصائح المرتبطة بالسفر، إضافة إلى بعض الإرشادات عن كيفية المحافظة على سرية معلوماته المصرفية وغيرها.
والبنك يدعو جميع عملائه إلى المشاركة في هذه الحملة الجديدة، وتفعيل خدمة الإشعارات الإلكترونية على هواتفهم الذكية حتى يكونوا دوما على علم بأحدث الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك لهم، وكذلك للاستفادة من العروض التسويقية المميزة التي يوفرها «التجاري» لجميع شرائح عملائه.

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