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Ooredoo الكويت تطلق سلسلة من العروض الحصرية احتفالا بالأعياد الوطنية

2/14/2024 11:07:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تزامنا مع الأعياد الوطنية، كشفت Ooredoo الكويت، شركة الاتصالات الرائدة، عن سلسلة من العروض والباقات الحصرية، مؤكدة التزامها بتقديم خدمات متميزة وتعزيز التجربة الرقمية لعملائها. ويأتي التزام Ooredoo الكويت بتقديم خدمات استثنائية، وتوفير قيمة مضافة لعملائها، ليعكس رؤيتها في تمكين العملاء في هذا العصر الرقمي، وإبقائهم على اتصال مستمر، ومحاطون بكل وسائل الترفيه التكنولوجية.
وكبادرة تقدير، أطلقت Ooredoo لعملائها بهذه المناسبة سلسلة من العروض المتميزة، تشمل باقات وخصومات حصرية على أجهزة الـ iPhone 15 Pro. تشمل عروض هلا فبراير مجموعة من المزايا الحصرية ذات القيمة المضافة، حيث يمكن للعملاء الحصول على هذه الأجهزة المتطورة مع خطط دفع مرنة، ما يضمن شبكة انترنت عالية السرعة واتصال غير منقطع، ودعم عملاء على مستوى عالمي.
ولطالما اشتهرت Ooredoo بتعزيز الابتكار والموثوقية والعمل على تقديم القيمة الاستثنائية، فمن تلك العروض ما يقدم بخطط سداد طويلة الأمد، تصل لمدة 24 شهرا، ومنها ما يقدم بدقائق محلية غير محدودة وسعة بيانات يمكنها أن تصل لـ 100 جيجابايت من إنترنت 5G من Ooredoo، ليتمكن المستخدمون من البقاء على اتصال خلال العطلات والاستمتاع بسلاسة التصفح والبث والتنزيل. بالإضافة إلى هذه العروض الحصرية، يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة Trade-in، حيث يمكنهم تبديل الأجهزة القديمة التي تصل قيمتها إلى 300 دينار، والانتقال بسهولة إلى أحدث الأجهزة المتطورة ومن بينها أحدث أجهزة Samsung Galaxy S24 وأجهزة iPhone15، ما يضمن تجربة ترقية محسنة وفعالة من حيث التكلفة.

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