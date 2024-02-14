كيف زاد الشمول المالى فى مصر رغم الأزمة الاقتصادية؟

فى واحدة من أكثر بيئات الاقتصاد الكلى تحديًا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمكن لمصر على الأقل أن تفخر بزيادة الشمول المالى بحسب ما ذكرته مجلة“ذا بانكر” الصادرة عن فاينانشيال تايمز.

أوضحت أنه لا يزال عدد البالغين فى البلاد الذين لديهم إمكانية الوصول إلى خدمات الحسابات المصرفية – إما عن طريق المقرضين الفعليين أو مقدمى خدمات الهاتف المحمول – منخفضًا مقارنة بالمتوسط العالمى والإقليمى، حيث لا تزال البلاد موطنًا لواحدة من أكبر المجموعات السكانية التى لا تتعامل مع البنوك فى العالم.

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وشهدت البلاد تقدما مطردا فى آخر 15 عامًا، حيث تمكن 27% من البالغين من الوصول إلى الخدمات المصرفية فى عام 2021، مقارنة بنحو 14% فقط فى عام 2011، وفقا لبيانات من أحدث دراسة استقصائية للبنك الدولي.

وبحسب بيانات البنك المركزى ارتفعت تلك النسبة إلى 68% فى نوفمبر الماضى.

وعزت“ذا بانكر” الزيادة إلى حد كبير إلى انتشار مقدمى الخدمات المالية الرقمية مثل المحافظ المحمولة وحلول الإقراض الصغير، مع إثبات أهمية هذا الأخير بشكل متزايد فى بيئة التضخم المرتفع فى البلاد.

وقال منير نخلة، الرئيس التنفيذى والمؤسس المشارك لشركة“إم إن تى حالًا”، وهى شركة القروض والمدفوعات الرقمية التى أصبحت أول شركة يزيد تقييمها على مليار دولار فى مجال التكنولوجيا المالية فى البلاد:“على الرغم من أن النقد لا يزال هو المسيطر عندما يتعلق الأمر بالمعاملات اليومية، إلا أن استخدامه يتناقص بمعدل متزايد”.

أضاف نخلة:“لا يزال الكثير من الناس يجدون أن البنوك تمثل بيئة مخيفة، حيث يمكن أن يشكل الدخول وفتح حساب تحديًا ويفضل الناس فى كثير من الأحيان الاحتفاظ بأموالهم فى مكتب البريد بدلا من البنك التقليدي.”

ورغم أن الكثير قد تغير منذ عام 2011، وجد البنك الدولى حتى بعد مرور 10 سنوات أن ثلثى البالغين قالوا إنهم سيحتاجون إلى المساعدة فى استخدام حساب فى مؤسسة مالية.

وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للنساء، اللاتى ما زلن أقل تعاملاً مع البنوك من نظرائهن من الرجال، مع قيود ثقافية على الوصول إلى الخدمات من المقرضين التقليديين.

ويرى نخلة، أنه من غير المعتاد من الناحية الثقافية فى مصر أن تدخل المرأة إلى البنك بمفردها، خاصة فى القرية فعادة ما تكون برفقة زوجها أو قريب ذكر آخر”.

أوضح:“الوضع يختلف قليلًا بالنسبة للنساء فى المدن، ويختلف كثيرًا بالنسبة للنساء ذوى الدخول المرتفعة، لكن غالبية السكان ما زالوا يقيمون فى القرى وينتمون إلى فئة الدخل المنخفض”.

وكانت 24% فقط من النساء المصريات لديهن حساب مصرفى فى عام 2021، مقارنة بـ 27% للسكان ككل، وفقا لبيانات البنك الدولي، وبحسب بيانات البنك المركزى ارتفعت تلك النسبة إلى 60% فى يونيو 2023 حيث بات عدد السيدات المشمولات ماليًا 19.3 مليون سيدة من إجمالى 32.3 مليون سيدة بالغة.

وكما هو الحال فى معظم أنحاء أفريقيا، جاءت المكاسب فى الشمول المالى وملكية الحسابات منذ عام 2011 إلى حد كبير نتيجة اطلاق سلسلة من مبادرات التمويل الرقمي.

وتسارعت هذه الخطوات منذ عام 2017 فصاعداً، بعد تشكيل مجلس المدفوعات الوطنى فى البلاد، وأشرف المجلس على إطلاق نظام الدفع الإلكترونى“ميزة” للمدفوعات المحلية فى البلاد فى عام 2019، بهدف زيادة استخدام المدفوعات الرقمية فى البلاد.

وبحسب“ذا بانكر” كان من بين الأمور ذات الأهمية الخاصة ترخيص وتمكين مقدمى خدمات محافظ الهاتف المحمول فى القطاع الخاص اعتبارًا من عام 2020 فصاعدً، وهى خطوة جاءت بعد سبع سنوات من إطلاق شركات الاتصالات فى البلاد أولى محافظ الهاتف المحمول بالشراكة مع المقرضين التقليديين.

ونما عدد محافظ الهاتف المحمول بنسبة 74% بين عامى 2020 ويونيو 2023، وفقا لبيانات البنك المركزى المصري، مقارنة بنمو قدره 34 فى المائة لأصحاب الحسابات ككل خلال نفس الفترة.

وكان البنك المركزى المصرى قد قام بترخيص 30 مزودًا لمحفظة الهاتف المحمول حتى نهاية يونيو، حيث عالجوا معًا أكثر من 85 مليون معاملة شهرية بقيمة تزيد عن 10 مليارات جنيه مصرى (323.7 مليون دولار).

وقال نخلة إن“إم إن تى حالًا” قامت بمعالجة معاملات بقيمة حوالى 100 مليون دولار شهريًا عبر محافظها.

ووسعت الشركة عروضها للمدفوعات فى ديسمبر من خلال إطلاق بطاقة إنفاق رقمية ومادية للاستخدام على شبكة ميزة، مع رابط مع البنك العربى الأفريقي.

ومما يثير الاهتمام بشكل خاص ارتفاع الإقراض الصغير منذ عام 2021 وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا من مقدمى خدمات المحفظة المحمولة مثل“إم إن تى حالًا” وكاشات، وفورى، وتمويلى”.

وقد ارتفع الطلب على مثل هذه المنتجات، وخاصة من المقترضين من الشركات الصغيرة، فى خضم أزمة التسعير فى مصر حيث بلغ معدل التضخم 33.7 فى المائة فى ديسمبر – مع منح جميع القروض بالعملة المحلية.

يقول نخلة:“فى بيئة تضخمية مرتفعة، أصبح توفير تمويل رأس المال العامل ضروريًا لعملائنا التجاريين – مثل أصحاب الأكشاك وصغار التجار، حتى يتمكنوا من الحفاظ على رأس مالهم العامل بالقيمة الحقيقية”.

أشار إلى أن حالات التأخر فى سداد القروض لم تزد إلا بالكاد خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة التى شهدتها البلاد .

وبحسب نخلة تمثل منتجات الإقراض الخاصة بالشركة غالبية إيراداتها الحالية؛ وتبلغ محفظة القروض الخاص بها حوالى 750 مليون دولار، مع نمو يتراوح بين 25 و30 مليون دولار شهريًا، حيث تخدم الشركة مليون مقترض نشط.

ولفت إلى أنه مع توقع المزيد من التخفيض فى قيمة عملة البلاد، أطلقت الشركة مؤخرًا منتج ادخار قائم على الذهب للحفاظ على مخزن بديل للقيمة، وكذلك منتج يشبع الجمعية.

أوضح نخلة أن هناك مشكلة ثقة مع الجمعيات التقليدية، حيث تحتاج إلى العثور على الأشخاص الذين تعرفهم ويشعرون بالارتياح للدخول فى اتفاقية معهم لتوفير مبالغ محددة من المال على مدى فترة من الزمن.

ويقول نخلة:“لا يوجد سجل ائتماني، ويعتمد الأمر على قيام المشاركين بالدفع فى الوقت المحدد ووجود شخص جدير بالثقة للاحتفاظ بالأموال وتوزيعها”.

“فى الجمعيات التقليدية، غالبا ما تكون الفوائد غير متساوية اعتمادا على توقيت المساهمات والسحوبات الفردية، يمكن للحلول الرقمية أن تجعل العملية برمتها أكثر قوة وعدالة.

ويقول البنك الدولى، إن تحويل المدخرات التى يحتفظ بها أصحابها خارج القطاع المصرفى إلى الحسابات يمكن أن يقلل نسبة البالغين الذين ليس لديهم حسابات مصرفية بنسبة تصل إلى 6-8% فى مصر.

وبعد النجاح الذى حققه مقدمو خدمات المحافظ المحمولة فى البلاد، أصدر البنك المركزى المصرى العام الماضى لوائح لمنح رخص البنوك الرقمية.

ويدرس تفعيل الهوية الرقمية لتعزيز الإقبال على الخدمات المالية الرقمية.

ويرى نخلة أنه بالنظر إلى أسواق مثل البرازيل والهند، فمثل هذه الخطوات هى التى تغير قواعد اللعبة الحقيقية عندما يتعلق الأمر بالشمول المالي، وخاصة ميزات مثل الهوية الرقمية.