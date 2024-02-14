رغم الحصيلة.. لماذا لم تؤثر الشهادات مرتفعة العائد فى التضخم؟

رغم طرح شهادات مرتفعة العائد وجمعها حصيلة تزيد على 612 مليار جنيه لدى بنكى الأهلى ومصر، لكن لم يكن لها تأثير يذكر على مستوى التضخم والسوق غير الرسمية للعملة.

وعندما طرح البنكان الشهادات فى الأيام الأولى من الشهر الماضى كان سعر الدولار فى السوق الموازى عند مستوى 53 جنيها لكنه قطع رحلة كبيرة بعدها متجاوزًا مستوى 72 جنيها قبل أن يتراجع الأسبوع الماضى حول مستوى 60 جنيها.

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بينما واصل التضخم تراجعاته التى بدأها قبل شهور مستفيدًا من فترات الأساس لكنه ظل فوق مستوى 31% فى يناير مقابل 35.2% فى ديسمبر، فى حين تراجع التضخم الأساسى إلى 29% مقابل 34.1% فى ديسمبر.

وتوقع هانى جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللى استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية أن تطرح البنوك شهادات ادخار بفائدة مرتفعة قد تصل إلى 30% أو تزيد على ذلك.

ونوه إلى أن حجم النمو السنوى فى رصيد النقد المتداول خارج البنوك والودائع الجارية يقترب من 40% فى نهاية عام 2023، وهو أعلى معدل منذ 12 عاما تقريبًا.

وقال إنه مع الارتفاع الحاد فى سرعة دوران السيولة المحلية فى ظل الرغبة فى التخلص من العملة المحلية لفقدانها السريع لقيمتها سيكون هناك مبرر.

وتزايد الطلب على الذهب ودولار السوق الموازى وأسهم البورصة بالتوازى مع طرح شهادات بنكى الأهلى ومصر بعوائد 23.5% شهريا و27% سنوًيا.

ووصلت حصيلة الشهادات 612 مليار جنيه منذ بداية طرحها فى 4 يناير الماضى، وبنهاية الأسبوع الخامس حققت إجمالى الحصيلة نحو 122.4% من إجمالى حصيلة شهادات الـ 25%.

وخلال يناير الماضى، وصل سعر الدولار والذهب لمستويات قياسية، وارتفعت أسعار عيار 21 من 3155 جنيها فى 1 يناير حتى 4050 جنيها فى 31 يناير.

وقفز سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية إلى 72.25 جنيه بنهاية الأربعاء الموافق 31 يناير، لكن المفاجىء أنه انخفض بعد أنباء توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد وتدفق استثمارات أجنبية لمصر.

ويرى جنينة أن الثقة والتوافر هما العوامل الأساسية لاستقرار الجنيه، كما أن خفض التضخم لمستوياته لدى الشركاء التجاريين ضرورة لاستقراره على المدى الطويل، فدون ذلك يجب أن يكون هناك خفض تدريجى.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي، جولدمان ساكس، إنه لإدارة توقعات التضخم يجب على مصر أن تضع التضخم كمحور لإدارة التوقعات.

وقال نادر أشرف، المحلل المالى بقسم البحوث فى شركة نعيم للوساطة، إن نمو الطلب على الذهب والدولار تعاظم خلال يناير الماضى تأثر بالأفراد الباحثين عن عوائد استثمارات أعلى وأسرع من عوائد الشهادات.

وأضاف أشرف أن البحث عن عوائد استثمارية أكبر من العوائد التى تقدمها البنوك على اختلاف أنواعها أو نسبتها لم تعد كافية لجذب أموال واستثمارات الأفراد، يدعمها الخوف من تراجع قيمة العملة.

وقال عمرو الألفى، رئيس قسم بحوث التحليل الأساسى فى شركة ثاندر لتداول الأرواق المالية، إن السيولة الموجهة للشهادات البنكية مرتفعة العائد، تتحرك من داخل القطاع المصرفى، أما السيولة خارج القطاع المصرفى فتوجهت للذهب والدولار وأسهم البورصة.

وأضاف الألفى أن الإقبال تزايد على الأسهم بسبب المخاطرة فى شراء الدولار وصعوبة تسييل العقارات، كما أن الذهب لا ُينصح بتسييله قبل عام كامل من شرائه.

وشهد سوق البورصة قيم تداولات بنحو 34.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، من خلال تداول 7.6 مليار سهم، بتنفيذ 1.02 مليون عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 30.8 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 5.8 مليار ورقة منفذة على 889 ألف عملية بيع وشراء، وانخفض رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 0.6% إلى تريليونى جنيه.

وقال أحمد عبد النبى، رئيس قسم البحوث فى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن الإقبال على العوائد البنكية عادة يأتى من داخل القطاع المصرفى ولم تجذب الشهادات مرتفعة العائد أموال جديدة، بينما السيولة خارجه تبحث عن أوعية ادخارية تتزايد عوائدها بما يتناسب مع التضخم للحفاظ على أموالهم من تآكل قيمتها.

وسجل معدل التضخم السنوى فى مصر 29.8% فى يناير الماضى مقارنة بـ 35.2% فى ديسمبر؛ بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، إن هناك قوى شرائية جديدة دخلت فى البورصة المصرية خلال يناير الماضى، نتجت عنها أحجام تداول تخطت 6 مليارات جنيه فى بعض الجلسات ووصلت أيضًا إلى 8 مليارات جنيه ما انعكس على رأس المال السوقى ليصل 2.1 تريليون جنيه.

وأضاف أن هناك مستثمرين يفضلون التوجه نحو الاستثمار الآمن البعيد ذو العوائد المستقرة والثابتة، على عكس الاستثمار فى البورصة المحفوف بالمخاطرة.

وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن بعض المستثمرين اتجهوا لشراء الأصول الجيدة المتداولة بأقل من قيمتها لاسيما الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية.

وأوضحت أن ذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتآكل قيمة العملة دفع مستثمرين للتحوط فى الأصول التى تدر عوائد ربحية جيدة وتحافظ على قيمة رؤوس أموال من خلال أسهم البورصة.

وأشار هشام حمدى، محلل مالى أول بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إلى أن الاستثمار فى البورصة أسهل فى التخارج وأكثر آمانًا للأفراد من التوجه نحو الذهب والدولار، خاصة للراغبين فى التحوط من التضخم فى الأصول التى تستطيع الاحتفاظ برأس المال دون تآكل.

ووصف محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لإدارة الأصول، أن أداء صناديق الاستثمار بكافة أنواعها خلال العام الماضى حيث عكست صناديق الأسهم الأداء المتميز للبورصة المصرية.

وأشار إلى أن توجه كافة المؤسسات المالية، نحو التكنولوجيا المالية سوف يساعد فى انتشار ثقافة ادخار الأفراد فى الصناديق الاستثمارية بكافة أنواعها، وخاصة الصناديق ذات العائد اليومى، ومن المتوقع تزايد عدد الشركات التى تستخدم المنصات الإلكترونية فى جذب العملاء.