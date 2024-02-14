مسح لـالبورصة: حظوظ حسابات التوفير من رفع الفائدة ليست وفيرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهر مسح أجرته ((البورصة))؛ على خريطة تفاصيل حسابات التوفير فى القطاع المصرفى، تعديل محدود لبعض البنوك لأسعار الفائدة والحد الأدنى لصرف فائدة على المدخرات فى الحساب وكذلك شرائح وأنواع هذه الحسابات.
وبعد رفعه للفائدة على 2% على حساب توفير“ميجا” أصبح أعلى عائد مُقدم من خلال البنوك ليصل إلى 25% على أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة من أول شهر مارس القادم، وفق ما نشره على صفحته على“فيسبوك”.
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وقرر البنك المركزى رفع سعر الفائدة 2% فى أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 يوم الخميس الماضى ليصل مستوى العائد إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.
ويقدم البنك العربى الأفريقى الدولى ثانى أعلى فائدة على حسابات التوفير فى القطاع المصرفى لحساب جولدن بلس والذى يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب فيه، ويوفر20%.
ومقارنة بآخر مسح لـ”بنوك وتمويل” فى أغسطس 2023 ، على حسابات التوفير كان متوسط التغير فى فوائد هذه الحسابات طفيفًا فى معظم البنوك وذلك رغم رفع البنك المركزى أسعار الفائدة 13% وسعى البنوك للحفاظ على جاذبية مدخرات الحسابات الجارية والتوفير كونها أقل تكلفة على البنك، ويسهل إعادة تسعيرها بشكل أسرع مقارنة بشهادات الادخار المشابهة.
وباستثناءات بسيطة كانت التغييرات محدودة بالنسبة للفائدة والشرائح على البنوك فاكتفى المصرف المتحد بزيادة 0.25% على حسابات“دايموند” واستحدث بنك أبوظبى التجارى أنواع حسابات جديدة للعملاء المميزين بعوائد تصل إلى 15%.
ويتيح عدد من البنوك عروض على فتح حساب توفير، سواء بخصومات فى المصاريف الإدارية أو بتسهيل إصدار محافظ إلكترونية وبطاقات بدون مصاريف فى ظل تعليمات البنك المركزى باستمرار الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.
ويعد حساب التوفير ذات عائد أقل من شهادات الإدخار، نظرا لأن البنوك ملزمة بإيداع 18% منها أو من أى وعاء يقل أجل استحقاقه عن 3 سنوات ضمن الاحتياطى الإلزامى.
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