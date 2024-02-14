مسح لـالبورصة: حظوظ حسابات التوفير من رفع الفائدة ليست وفيرة

MENAFN - Al-Borsa News) أظهر مسح أجرته ((البورصة))؛ على خريطة تفاصيل حسابات التوفير فى القطاع المصرفى، تعديل محدود لبعض البنوك لأسعار الفائدة والحد الأدنى لصرف فائدة على المدخرات فى الحساب وكذلك شرائح وأنواع هذه الحسابات.

وبعد رفعه للفائدة على 2% على حساب توفير“ميجا” أصبح أعلى عائد مُقدم من خلال البنوك ليصل إلى 25% على أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة من أول شهر مارس القادم، وفق ما نشره على صفحته على“فيسبوك”.

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وقرر البنك المركزى رفع سعر الفائدة 2% فى أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 يوم الخميس الماضى ليصل مستوى العائد إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.

ويقدم البنك العربى الأفريقى الدولى ثانى أعلى فائدة على حسابات التوفير فى القطاع المصرفى لحساب جولدن بلس والذى يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب فيه، ويوفر20%.

ومقارنة بآخر مسح لـ”بنوك وتمويل” فى أغسطس 2023 ، على حسابات التوفير كان متوسط التغير فى فوائد هذه الحسابات طفيفًا فى معظم البنوك وذلك رغم رفع البنك المركزى أسعار الفائدة 13% وسعى البنوك للحفاظ على جاذبية مدخرات الحسابات الجارية والتوفير كونها أقل تكلفة على البنك، ويسهل إعادة تسعيرها بشكل أسرع مقارنة بشهادات الادخار المشابهة.

وباستثناءات بسيطة كانت التغييرات محدودة بالنسبة للفائدة والشرائح على البنوك فاكتفى المصرف المتحد بزيادة 0.25% على حسابات“دايموند” واستحدث بنك أبوظبى التجارى أنواع حسابات جديدة للعملاء المميزين بعوائد تصل إلى 15%.

ويتيح عدد من البنوك عروض على فتح حساب توفير، سواء بخصومات فى المصاريف الإدارية أو بتسهيل إصدار محافظ إلكترونية وبطاقات بدون مصاريف فى ظل تعليمات البنك المركزى باستمرار الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.

ويعد حساب التوفير ذات عائد أقل من شهادات الإدخار، نظرا لأن البنوك ملزمة بإيداع 18% منها أو من أى وعاء يقل أجل استحقاقه عن 3 سنوات ضمن الاحتياطى الإلزامى.